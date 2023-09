[バリュエンス]

第2弾では、尾上松也率いる芸能人選抜野球チーム・松竹ロビンスの直筆サイン入りアイテムを出品!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年9月18日(月・祝)より「4アウトプロジェクト主催 チャリティーオークション【第2弾/松竹ロビンス】」を開催します。







野球を愛する芸能人が集結した「松竹ロビンス」の特別なアイテムをお届け





身体障害者野球の普及や支援を目的として、愛媛県松山市で豪華なメンバーが集結したイベントを開催。世界身体障害者野球大会の日本代表チームと地元松山の新田高校女子硬式野球部との交流試合のほか、伝説のレジェンドたちが勢揃いの「日本プロ野球名球会」と、初代セ・リーグ覇者復刻となる尾上松也率いる芸能人選抜チーム「松竹ロビンス」とのスペシャルマッチが行われました。そして、このイベントでの貴重なアイテムをチャリティーオークションに出品します。このチャリティーオークションは、「4アウトプロジェクト」での身体障害者野球支援の取り組みとして行われております。「社会の恵まれない人達への還元」を目的として社会貢献活動を行う日本プロ野球名球会の理念と一致し、野球が出来る歓びを、全国の身体障害者の人たちに知ってもらいたいという想いと、名球会会員が全国各地へ赴き、野球教室を開催するなど、身体障害者野球への支援活動を行っております。そして、今後更なる社会貢献活動を行うべく、チャリティーオークションの開催を決定いたしました。



9月18日(月・祝)から開催する「4アウトプロジェクト主催チャリティーオークション【第2弾/松竹ロビンス】」でお届けするアイテムは、野球伝来150年記念イベントで尾上松也さんが実際に着用した松竹ロビンス全メンバーの直筆サイン入りユニフォームと、各メンバーのサインボールです。尾上松也さんをはじめ、上地雄輔さん、稲村亜美さんといった野球をこよなく愛する芸能人12名の直筆サイン入りでお届けします。



4アウトプロジェクト主催チャリティーオークション【第2弾/松竹ロビンス】概要





開催期間: 2023年9月18日(月・祝)18:00~9月24日(日)22:00

出品商品: 実使用ユニフォーム(直筆サイン入り)、サインボール(直筆サイン入り)

<出品著名人>

尾上松也さん、上地雄輔さん、坂東彦三郎さん、稲村亜美さん、笹川萌さん、長谷川玲奈さん、長崎望未さん、和田琢磨さん、崎山つばささん、SOSHI Netさん、増田英彦さん(ますだおかだ)、岡田圭右(ますだおかだ)さん

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/1052

※詳細はオークションページよりご確認ください



HATTRICKについて





『挑戦者の持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・X(旧 Twitter):https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





