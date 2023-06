[株式会社Bfull]

明るく潤った瞳を実現した〈モイスチャーアイver.〉1/4スケールフィギュアで新登場。



フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、「みじんこ イラスト「バニーアリス」 モイスチャーアイver. 1/4スケール塗装済み完成品フィギュア」の発売を決定いたしました。本日6月5日(火)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ(URL:http://www.fots.jp/)にて予約受付開始。







ご注文はこちらから





みじんこ イラスト「バニーアリス」 モイスチャーアイver. 1/4スケール塗装済み完成品フィギュア

公式オンラインショップ:https://fots.jp/index.php/products/detail/536

Amazon商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C6TFNND4



予約受付期間:2023年6月5日(月)16:00~2023年7月25日(火)23:59締切

商品説明





イラストレーター みじんこ先生による描き下ろしイラスト「バニーアリス」が、明るく潤った瞳を実現した〈モイスチャーアイver.〉1/4スケールフィギュアで新登場。

瑞々しく美しい瞳により、従来品以上に精彩に富んだ表情をご堪能いただけます。

こぼれ落ちそうなたわわな胸に、ファスナーが印象的なバニー衣装など、思わず手に触れたくなるようなフィギュアとなりました!

むっちりした体を包み込むバニースーツと黒タイツの皺や、スーツからはみ出た胸のぷにっとした質感など、細部までこだわった造形は一見の価値あり。

清楚に微笑む金髪青目のバニーアリスをぜひお手元でご堪能ください。



イラストレーター みじんこ

Twitter (@FirmMijinko) : https://twitter.com/FirmMijinko







※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C)みじんこ



商品情報





商品名 :みじんこ イラスト「バニーアリス」 モイスチャーアイver. 1/4スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール :1/4スケール 全高サイズ 約201mm

小売価格 :¥26,800(税込¥29,480)



仕様 :PMMA製塗装済み完成品



予約開始 :2023年6月5日(月)16:00解禁

予約締切 :2023年7月25日(火)23:59締切

発売月 :2023年9月末発売予定



ご購入はコチラ





モイスチャーアイver. 1/4スケール

公式オンラインショップ:https://fots.jp/index.php/products/detail/536

Amazon商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C6TFNND4



↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.

ZenPlus:https://zenplus.jp/search?seller=bfull

ZenMarket:https://zenmarket.jp/s/bfull



商品についてのご質問、ご要望は、サポート窓口までお願いします。

お問い合わせ ⇒https://www.fots.jp/contact



関連サイト等





■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 ハイクオリティフィギュアブランド

・公式Twitter :https://twitter.com/FOTS_JAPAN (@FOTS_JAPAN)

■『FIGUREX』等身大フィギュア専門ブランド

・公式Twitter :https://twitter.com/figurexjp (@figurexjp)

・公式ネットショップ :https://figurex.shop-pro.jp/

■株式会社Bfull

・公式ホームページ :https://be-full.jp/

・公式Twitter :https://twitter.com/befull_jp (@befull_jp)



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-17:16)