HUFは初となるNFT企画 ”HUF SET NFT” を発表いたします。

“HUF SET NFT”Holdersのみを参加対象としたエクスクルーシブな限定イベントを開催。

第一弾は、アーティストとしてグローバルで活躍するHUFアンバサダーの「REMIO」がメインゲストとなり、アーティスト本人による貴重なライブペイントや、限定アイテムの先行販売を行います。

この機会に是非ご参加ください。



※NFTは代替不可能なデジタルデータのことであり、所有者を証明できる仕組みで、見た目が同じアート作品でもそれぞれが唯一無二のデータとして扱われます。

URL: https://hufnft.com/



◆HOW TO GET NFT CARD



期間中にHUF FLAGSHIP STORESまたはHUF JAPAN OFFICIAL ONLINE STORE で商品をご購入した方々へNFTカードを配布しています。

(数量限定)

【配布期間】2023年6月12日(月)-7月26日(水)

※店舗配布条件につきましては店舗スタッフまでお問い合わせください。

※ONLINE STOREは商品ご購入時にNFTカード希望有無をご選択いただけます。



◆ART SESSION

7月28日(金) 18:00-21:00

開催場所:東京都内(会場情報はNFT Holdersのみにお知らせします)

動画:https://youtube.com/shorts/3NvbuDN7Bjg



REMIOによるアイテムへのライブペイント、および販売を実施。

今回のためにREMIOが手がけたアート作品を多数展示、販売予定。

REMIOコラボレーションアイテムも多数販売。





REMIO

ノルウェー出身、フランス在住のアーティスト。スプレー、マーカー、シルクスクリーンポスターから立体的な作品制作まで、多様な手法で世界中のファンを魅了し続けている。HUFのアンバサダーとして、現在も活動中。





HUF [ハフ]

2002年にプロスケートボーダーのキース・ハフナゲルによって設立されたHUF Worldwideは、スケートボーディングとストリートカルチャーのスピリットを取り入れたプレミアムアパレルブランドであり、今では世界的に最もリスペクトされるパイオニア的なライフスタイルブランドの一つへと成長を遂げてきた。そしてアーティスト、デザイナー、フォトグラファー、ミュージシャンといった型破りなテイストメーカー達とのコラボレーションを展開し、多彩なスケートボーダーやアンバサダー達のホーム的存在になっている。アメリカ、日本を中心に世界各国で展開中。

https://www.hufworldwide.jp/ext/about.html





