トゥモローランド 丸の内店では、〈 MAX MARA POP UP STORE 〉を11/27(木)までの期間、開催いたします。









マックスマーラの2023年秋冬コレクションは、現代に通じるワードローブへと舵を切った知的な女性であったエミリー・デュ・シャトレ侯爵夫人の理性と秩序をミックスしロマンスのスパイスを効かせたコレクションを通じて、彼女のような女性たちを称えています。









加えて、マックスマーラのアイコニックな「テディベアコート」が10周年を迎えます。

2013年にランウェイに初めて登場して以来、その愛らしいキャメルのエコファーとコクーンシルエットは、シーンを問わず着用できるワードローブの一つとして、様々なシーンを彩ってきました。









遊び心と洗練された魅力を見事に融合させた「テディベアコート」は、世界中のセレブリティやファッションサヴィーな女性たちに愛され続けています。



また、期間中は定番のアイテムに加え、イベント限定での取り扱いアイテムも含めた豊富なラインアップでご覧いただけます。







Model:テディベア アイコン アイコンコート ¥543,400(tax in)



Model:テディベア ショートコート ¥397,100(tax in)



Model:テディベア ケープ ¥277,200(tax in)



ぜひこの機会に店頭へお越しくださいませ。





ABOUT|MAX MARA(マックスマーラ)

1951年にアキーレ・マラモッティが設立したイタリアのプレタポルテブランド。 曾祖母はテーラーを経営し、母親は裁縫学校を設立するという家系に生まれ、その基盤をもとにビジネスをスタート。 当事手作業で行われていた服作りに、プレタポルテの概念を取り入れ工業的なプロセスを組み込む。 70年代にはキャリアウーマン向けに、イタリア製で良質な素材と縫製の細かさをベースにしたファッションでブランドとしての地位を確立。







[開催期間・店舗]

11月16日(木)~11月27日(月)

トゥモローランド 丸の内店

@tomorrowland_marunouchi



※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



