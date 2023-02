[株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ]

~春の共演を楽しむ贅沢なひととき~



ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留(所在地:東京都港区東新橋1-6-3、総支配人:笠原 邦芳)は、24階バー・ラウンジ「THE BAR」およびオールデイダイニング「ハーモニー」にて、2023年3月1日(水)~2023年4月30日(日)までの期間限定で、「AFTERNOON TEA with SIROCCO“いちご&桜”」を販売いたします。







AFTERNOON TEA with SIROCCO “いちご&桜”

【販売期間】2023年3月1日(水)~2023年4月30日(日)

【提供数】平日/1日15食限定 土・日・祝日/1日30食限定

【提供場所】24階 バー・ラウンジ「THE BAR」 オールデイダイニング「ハーモニー」

【提供時間】THE BAR/13:00~15:00(L.O.) ハーモニー/13:30~14:30(L.O.)

※お飲み物のお替りオーダーは可

【料金】お一人様 5,500円(消費税・サービス料込)

ご予約・お問合せ:レストラン予約 03-6253-1130(10:00~18:00)



前作から引き続きお楽しみいただける「いちご」と日本の春の代名詞「桜」がテーマの今回は、桜のペーストが入ったモンブランや、いちごのロールケーキなどをご用意。ウェッジウッド「バタフライ・ブルーム」シリーズのプレートが、柔らかなピンク色をより引き立たせる、華やかでキュートなアフタヌーンティーです。グラスパフェは、桜の花の塩漬け入りゼリーやいちごのムースに、生のいちごやサクサク食感のホワイトチョコファンティーヌも加わり、まさに春の共演を楽しめる一品。また、合わせてご用意するスイス高級ティーブランド「SIROCCO(シロッコ)」のラインナップにも、春をイメージした“レモンビーチ”と“カモミールオレンジブロッサム”が新登場します。地上約100mの高層階に位置する「THE BAR」&「ハーモニー」の窓からは、浜離宮恩賜庭園や東京タワーなど方角により異なる景色が楽しめます。春の訪れを感じながら、ちょっと贅沢な午後のひとときをお過ごしください。



- MENU -

WELCOME TEA

・SIROCCO TEA (紅茶)をご用意いたします



SAVORY

・春キャベツのトルティージャとロースハムのサンドウィッチ

・サーモンマリネと菜の花、ウドの柚子風味

・紅茶鴨のパルメザンパン粉焼き ズッキーニのグリルを添えて

・ホタテとカジキの炙り ビーツソースとともに

・生ハムメロンのピンチョススタイル



SWEETS

・桜ゼリーといちごムースのパフェ

・桜杏仁豆腐

・桜モンブラン

・いちごのロールケーキ

・いちごのクッキー



DRINK

・SIROCCOティー(6種類の紅茶、緑茶、ハーブティー、フルーツティー)

・COLD CREMA COFFEEなどからお好みのものをお好きなだけ



※メニュー内容は食材の都合により変更となる場合がございますのでご了承ください。

※画像はイメージです。



◆ロイヤルパークホテルズの衛生に関する取り組み

ロイヤルパークホテルズでは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、アルコール消毒の徹底や接客時のマスク着用など、様々な対応を行っております。詳細は当社ホームページをご確認ください。(https://www.royalparkhotels.co.jp/COVID-19.html)



ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留【施設概要】





所在地 :東京都港区東新橋1-6-3

TEL :03-6253-1111(代表)

客室数 :490室

URL :https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/tokyoshiodome/



アクセス:

・JR新橋駅(汐留口)・都営浅草線新橋駅より徒歩約3分

・東京メトロ銀座線 新橋駅より徒歩約5分

・都営大江戸線汐留駅(2番出口)・ゆりかもめ汐留駅より徒歩約1分



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/08-18:16)