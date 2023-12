[株式会社楽天野球団]

「イーグルスガールデー」より名称変更!



株式会社楽天野球団(本社:宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長:森井 誠之)は、「イーグルスガールデー」を2024シーズンから『myfavE DAY(マイフェイビーデー) Supported by 楽天カード』として開催することとなりましたので、お知らせいたします。

本イベントは女性ファンの拡大を目的に2014シーズンから「レディースデー」、2016シーズンから「イーグルスガールデー」として、ピンクやかわいいをテーマに開催しており、2022シーズンからはユニフォームプレゼントを来場者全員に拡大するなど、世代や性別を問わず多くのお客様に楽しんでいただけるイベントに成長いたしました。今後も、より幅広いお客様が本イベントを身近に感じていただけるよう『myfavE DAY(マイフェイビーデー) Supported by 楽天カード』に名称変更いたします。

また、開催当日の観戦チケットをお持ちの先着20,000名様に、楽天イーグルスファンのWEB投票で選ばれた「myfavEユニフォーム2024」をプレゼントいたします。





<『myfavE DAY(マイフェイビーデー) Supported by 楽天カード』 概要>







■myfavE DAYとは

イーグルスガールデーの楽しさを継承し、「My fave(私の推し)」と「Eagles」を掛け合わせることで、より多くのお客様に楽天イーグルスの「My fave(私の推し)」を満喫していただく特別な日になってほしいという想いが込められています。



■myfavEユニフォーム2024 選考結果

以下の選考フローを経て、最優秀賞作品が選ばれました。

1) 一般公募

2) 一次審査:球団職員による候補作品の選出

3) 二次審査:一次審査を通過した5つの作品からWEB投票を実施



≪最優秀賞作品≫

・作者:mimiさん

・テーマ:ネオカワイイ



・コンセプト

X(旧Twitter)などで、「ガールユニは可愛いけれど、着るのは少し恥ずかしい」というファンの方もいらっしゃったので、老若男女誰でも着やすい、でも可愛さを残した配色を大事にしました。自分自身スタジアムジャンパーへの憧れがあり、ユニフォームだけどスタジャンのようにしてしまおう!と思い切りました。

1枚でもよし、重ね着してもよし。各々のコーディネートを楽しんでもらえたらと思います。



■協賛:楽天カード株式会社



■詳細は下記をご参照ください

https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202300486599.html



※『myfavE DAY(マイフェイビーデー) Supported by 楽天カード』開催日等の詳細は後日発表いたします



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/10-16:16)