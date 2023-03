[株式会社岡田商会]

リラックマにキイロイトリ、コリラックマ、チャイロイコグマ、アオイコオオカミにサクラノコリスまで。封かんやメッセージカードにはもちろん、キーホルダーやアクセサリー作りにも使えます。



「リラックマ シーリングスタンプセット」は、「ハンドメイド雑貨づくりに使えるハンコは作れませんか?」というお客様からの声にこたえて企画したはんこ。先行販売を行っていた楽天・ヤフーショッピングでもこれまでに300セット以上を販売するなど、たいへんご好評をいただいており、このたび本店サイトで販売を開始いたしました。大人も子どもも大好きなリラックマのキャラクターを付属のワックスに刻印することで、とってもキュートなハンドメイド雑貨づくりを楽しむことができます。





インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会(所在地:大阪府大阪市、店長:岡山耕二郎)は自社本店サイト(https://san-x.shop-pro.jp/)にて、すみっコぐらしのかわいいキャラクターがハンドメイド雑貨に刻印できる新感覚のハンコ「リラックマ シーリングスタンプセット」の発売を開始いたしました。



「リラックマ シーリングスタンプセット」は、「ハンドメイド雑貨づくりに使えるハンコは作れませんか?」というお客様からの声にこたえて企画したはんこ。先行販売を行っていた楽天・ヤフーショッピングでもこれまでに300セット以上を販売するなど、たいへんご好評をいただいており、このたび本店サイトで販売を開始いたしました。大人も子どもも大好きなリラックマのキャラクターを付属のワックスに刻印することで、とってもキュートなハンドメイド雑貨づくりを楽しむことができます。





リラックマはもちろん、リラックマの仲間のキイロイトリ、コリラックマ、チャイロイコグマ、アオイコオオカミにサクラノコリスまで。見ているだけでほんわか癒されそうな、とってもかわいい10種類から選ぶことができます。





セットには、直径20ミリか25ミリが選べるシーリングスタンプの印面、パステルカラーの8色から選べるかわいいハンドルが各1個。さらに14色から選べるワックスが50粒、ワックスを熱するためのスプーンが付属します。









封かんやメッセージカード、ラッピングにはもちろん、キーホルダーやアクセサリー作りなど、さまざまなハンドメイドにご使用いただくことが可能。とってもかわいいリラックマのグッズ作りが楽しめます。









シーリングスタンプの使い方は以下のとおりとなります。









「ハンドメイド雑貨づくりに使えるハンコは作れませんか?」というお客様からの声にこたえて企画した、「リラックマ シーリングスタンプセット」。



私たちはこれからも、日常の生活に溶け込みながら、押すたびに笑顔になったりコミュニケーションが生まれるハンコを作ってまいりたいと考えています。



※本製品は個人の趣味の範囲でお楽しみください。刻印された対象物を販売することは契約により固く禁じられております。



<参考URL>

リラックマ シーリングスタンプセット

https://san-x.shop-pro.jp/?pid=173438003

リラックマ シーリングスタンプ(交換用・印面のみ)

https://san-x.shop-pro.jp/?pid=173438082

リラックマ ごゆるりはんこ

https://san-x.shop-pro.jp/

印鑑はんこSHOPハンコズ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/



<著作権情報>

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/28-20:46)