『メガ ホットウィール アストンマーティン・ヴァルカン』『メガ ホットウィール ツインミル(TM)』7月29日より発売開始!







世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:マーク・パンサール)は、洗練された大人のためのコレクションライン「MEGATMコレクターズ」より、「メガ ホットウィール アストンマーティン・ヴァルカン」と、「メガ ホットウィール ツインミル(TM)」を7月29日より発売いたします。





■「メガ ホットウィール アストンマーティン・ヴァルカン」







1:18スケールのホットウィール アストンマーティン・ヴァルカン を精巧に再現できるブロックセットです。詳細なインテリア、開

くドアとボンネット、調整可能なレーシングホイールなどのデラックスな機能を備え、まるで本物のようにデザインされています。組み立てた後もディスプレイして楽しめる大人向けコレクション。合計 986ピース。同モデルのダイキャストカー付き。





<商品概要>

メーカー希望小売価格 :12,000(税込13,200円)

発売日 :7月29日発売予定

対象年齢 :10才以上

ピース数 :986ピース

サイズ(cm) :W44.5×D8.1×H29.2

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

ECOM(Amazon) :https://www.amazon.co.jp/dp/B0BN17R8X8

(楽天Books) :https://books.rakuten.co.jp/rb/17526827/





■「メガ ホットウィール ツインミル(TM)」







アイコニックなホットウィール ツインミル(TM) を精巧に再現できるブロックセットです。取り外し可能なエンジンとパネル、開くコックピット、ローリングホイール、調節可能なステアリングホイールなど、1:18スケールの中にデラックスな機能を備えた本格的なデザインです。





<商品概要>

メーカー希望小売価格 :7,000円(税込7,700円)

発売日 :7月29日発売予定

対象年齢 :10才以上

サイズ(cm) :W38.1×D6.1×H24.7

ピース数 :635ピース

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

ECOM(Amazon) :https://www.amazon.co.jp/dp/B0BN1524CL

(楽天Books) :https://books.rakuten.co.jp/rb/17526831/





MEGAについて





MEGATM は、世界No,2*の売上を誇る、カナダ生まれのブロック玩具ブランドです。その歴史は35年以上前、1才からでも遊べる”幼児向け”に特化したブロック玩具を、世界で初めて開発したことから始まります。小さな手でも遊びやすいようにと考えて設計された、特別大きいサイズのブロック”MEGA(R)BLOCKS(メガブロック)”は、私たちの最もアイコニックな商品として世界中で愛されています。”MEGA(R)BLOCKS(メガブロック)”の登場により、知育玩具として注目の集まるブロック遊びは、より早期から楽しめるものへと変わりました。現在は「1才からのメガブロック」シリーズにはじまり、さらに細かな表現を可能にする「MEGATM ジュニア」や「MEGATM ワンダー」といった豊富なラインナップを取り揃え、お子さまの成長に合わせて選ぶことが可能です。また、すべてのシリーズで互換性があるため、組み合わせて長く使い続けることができます。MEGATMは、1才から始まり、すべての年齢のお子さまに寄り添い、適切な発達と成長をサポートし続けます。

公式サイト:https://mattel.co.jp/fisher_price/megabloks/index.html

*THE NPD GROUP/2021/USD





MEGATMコレクターズ





MEGATM コレクターズは、洗練された大人のためのコレクションラインです。第一線のプロデザイナーが設計した精巧なブロックセットは、よりリアルで繊細で、緻密な表現を可能にします。創造力に十分堪える最高の品質と高いコレクション性が永続的な楽しみを約束します。





マテル社について





マテル(Mattel)グループは、玩具およびファミリー向け製品のデザイン、製造、マーケティングにおける世界的リーディング企業です。マテル社のベストセラー・ブランドとして、史上最も有名なファッションドールバービー(Barbie(R))のほか、ホットウィール(Hot Wheels(R))、きかんしゃトーマス(Thomas & Friends(R))、フィッシャープライス(Fisher-Price(R))、メガブロック(MEGA(R) BLOKS)に加え、様々なエンターテイメントから着想を得た玩具ラインがあります。マテル社は、2015年に『Ethisphere Magazine』の「World’s Most Ethical Companies(世界で最も倫理的な企業)」に選ばれ、2014年に『Corporate Responsibility Magazine』の「100 Best Corporate Citizens」で第5位に選ばれています。全世界の事業を統括する本社をカリフォルニア州エルセグンドに置くマテル・グループは、150以上の国で製品を販売しています。

公式サイト:http://www.mattel.co.jp/



