株式会社TSI が運営するレディース向けセレクトショップ【ROSE BUD】が、リメイクブランド「be released(ビーリリースト)」のリメイクTシャツをセレクト。



ROSE BUD オフィシャルサイト: https://www.rosebud-web.com/





近年、環境保護意識の高まりとともに、ファッション業界でもサステナビリティに注目が集まっています。その一環として、「リメイクアイテム」が新たなトレンドに。

ROSE BUDはリメイクブランド「be released(ビーリリースト)」の商品のセレクト、販売をスタートしました。「be released(ビーリリースト)」独自のデザインや個性的なアイテムは、他にないオリジナルスタイルを提案するROSE BUDと相性が抜群。ぜひ、これまでにない個性やファッションを追求しながらも、持続可能なスタイルをお楽しみください。







About "be released (ビーリリースト)"





ワールドプロダクションパートナーズとの協業によりスタートした、リメイクブランド「be released(ビーリリースト)」。



be releasedの商品は、お客様から寄せられた役目を終えた服たちが原料となっており、新たな生地や服飾資材を使用せずに生産されるため、持続可能なアップサイクルを実現。ワールドグループの国内工場で縫製、染色、加工技術を駆使して「リメイク」を施すことで、新たな価値のある商品を生み出しています。



ファッションを楽しむことがエシカルな選択につながるというコンセプトのもと、「サスティナブルとファッショナブルの両立」を目指しています。



HP:https://www.ragtag.jp/s/brand/bereleased/

instagram:@be_released.jp



About "ROSE BUD"





トレンドからベーシックまで、様々なアイテムを展開するオリジナルブランド“ROSEBUD”と、独自のフィルターを通してウェアからアクセサリー・小物などのアイテムとテイストがミックスされた、女性のワクワクした気持ちを集約したクローゼットのようなセレクトショップ。



ROSE BUD=バラのつぼみ



常に新しい出会いのある他にないオリジナルスタイルを提案します。



HP:https://www.rosebud-web.com/

instagram:@rosebud_official_







<商品に関するお問い合わせ>

ROSE BUD ルミネエスト新宿店 03-5368-2767

東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿1F



<プレスリリースに関するお問い合わせ>

株式会社TSI

デジタルジェネレーション事業Div. ROSE BUD事業部

Directionセクション Press 阿部 希美

080-4183-5357

n_abe_yg@rosebud.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-27

住友不動産青山ビル東館2階



