2023年1月14日(土)ツインメッセ静岡 北館にて3年ぶりに開催!テーマ「“輪-WA-”」の連動企画として、日本を代表するファッション集団MARK STYLER株式会社とのコラボレーションが決定!



東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2023年1月14日(土)にツインメッセ静岡北館にて、『SDGs推進 TGC しずおか 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、SDGs推進 TGC しずおか 2023)』を3年ぶりに開催いたします。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせいたします。





■3年ぶりのSDGs推進 TGC しずおかを盛り上げる豪華出演者追加発表!

3年ぶりのSDGs推進 TGC しずおかを盛り上げる豪華出演者追加発表!ゲストモデルに、数々の人気ファッション誌の表紙を飾り、TGCでも大人気のモデルemma、ドラマ『親愛なる僕へ殺意をこめて』で迫真の演技が話題を呼んでいる大注目の若手女優で、フジテレビ『ポップUP!』の月曜レギュラーも務める工藤美桜、今年9月に雑誌「ViVi」専属モデルへの抜擢がサプライズ発表され、単独表紙を飾った同誌11月号は完売!SNSには応援投稿が殺到するなど、今、Z世代が推すファッションアイコンせいら、公開中の『ガリレオ』シリーズ最新作映画『沈黙のパレード』に出演している話題の女優で、今月、日本発信のモード誌「SPUR」で初表紙を飾るなどモデルとしても注目を集める出口夏希、数々の話題作に出演する大注目の若手女優で、SNSの総フォロワー数は250万人超え、女子高校生が選ぶインフルエンサーに2年連続で1位に選ばれるなどティーンに絶大な人気を誇る莉子が決定!

さらにゲストには、ジェンダーレスなファッションや恋愛・人生観、底知れぬ明るさが共感を呼び、個人チャンネル登録者数で100万人を突破しているとうあ、令和を代表する最強兄妹として絶大な支持を集め、動画クリエイターの枠を越えた活躍をみせる中町兄妹、Z世代最注目のファッションアイコンとして姉弟で活躍するよしあき&ミチらに加え、TikTokの総再生回数は7億回越え、フォロワーは120万人を突破!SNSを中心に「高校生あるある」で若者から絶大な支持を得ているお笑い兄弟コンビ土佐兄弟が決定!



2023年1月14日(土)は、出演モデル、アーティスト、ゲスト、そして来場されるお客様の“パワー”が3年ぶりに静岡に再集結します!

明るい未来のために手と手を取り合い、輪となって静岡から世界を変えていく。SDGs推進 TGC しずおか 2023の今後の展開をお見逃しなく!



■SDGs推進 TGC しずおか 2023のテーマ「“輪-WA-”」の連動企画として、日本を代表するファッション集団MARK STYLER株式会社とのコラボレーションが決定!

未来につながるサステナブルなプロジェクトを通して、SDGsを推進。

TGCしずおか、初開催の2019年は “What’s your GOAL?”、2020年は、“LET’S TAKE ACTION” をテーマに掲げ、SDGsの推進に取り組んでまいりました。この2度の開催で蒔いた「SDGs推進 TGC しずおか」の種を大きく花開かせるべく、集大成として開催する今回の「SDGs推進 TGC しずおか 2023」のテーマ「“輪-WA-”」の連動企画として、MARK(=ブランド・商品)をSTYLE(=創る、ビジネスする)する、日本を代表するファッション集団で、ファッションを通じて世界中の人々に楽しさや感動、豊かさを提供するMARK STYLER株式会社(以下、MARK STYLER)とのコラボレーションが決定!

TGC世代に絶大な支持を受ける「MARK STYLER」と「TGCしずおか」が “輪” となって、ファッションショーにとどまらない、未来につながるサステナブルなプロジェクトを実現し、SDGsを推進します。









MARK STYLERとのコラボレーションプロジェクトとして、静岡デザイン専門学校のファッションを志す学生とともに、SDGs推進 TGC しずおか 2023において、MARK STYLERが運営するeコマースサイト「RUNWAY channel」にて展開されている大人気ブランドが登場するスペシャルファッションショーをプロデュース!

ショーをプロデュースする過程で、ファッション業界の第一線で活躍するMARK STYLERのスタッフとTGCチームによる、ファッション業界の最前線や最新トレンドをレクチャーするセミナーの開催、プレスルームにて実施される、実際のショーのスタイリング組みの現場に参加できる機会の提供など、夢の時間を創出。SDGs目標4「4.質の高い教育をみんなに」、SDGs目標8「8.働きがいも経済成長も」を推進します。



1.SDGs推進 TGC しずおか 2023 開催記念特別セミナー「ファッション業界最前線」

洋服がどのように作られ、お客様のもとに届くのか。スタイリングでお客様をどう輝かせることができるのか。ファッションショーを通して、ファッション消費をどう喚起させられるのかなど、ファッション業界の第一線で活躍する方々をお招きした特別セミナーを開催。コロナ禍でリアルな体験の場が限られてしまったファッションを志す学生に、ファッション業界の様々なお仕事を知ってもらい、興味を持ってもらうことで、ファッション業界で活躍する未来を考える“きっかけ”となることを目指します。



開催日時 :2022年11月29日(火)9:30~12:40

会場 :静岡デザイン専門学校

登壇者 :池田友紀子(TGCチーフプロデューサー)

金子紗織 (TGCブランドプロデューサー)

FUKAMI (TGCファッションディレクター兼スタイリスト)

MARK STYLER(企画、MD、PR、SNS、販売担当を予定)

セミナー内容:ファッション業界のお仕事について/TGCのファッションショーについて など



2.最先端のファッションを学んだ学生による「RUNWAY channel SPECIAL STAGE」のお披露目!

選抜された、ファッションを志す14名の静岡デザイン専門学校の学生が、MARK STYLERが運営するeコマースサイト「RUNWAY channel」にて展開されている大人気ブランドの、今季のテーマやポイントを直接ブランド担当者から学ぶ機会を提供。さらに、SDGs推進 TGC しずおか 2023にて、人気モデルたちが実際に着用する衣装のスタイリング組み現場への参加、当日は衣装搬入のサポートやリハーサルの見学、モデルに衣装を着せるフィッターの体験など、学生とともにプロデュースする「RUNWAY channel SPECIAL STAGE」を、SDGs推進 TGC しずおか 2023にてお披露目します。



■静岡の魅力をバズらせる!TikTokとのコラボレーション企画第二弾「#絶景しずおか」チャレンジ実施中!

SDGs推進 TGC しずおか 2023 特別企画!静岡の魅力をショートムービーでバズらせる、TikTokとのコラボレーション企画第二弾「#絶景しずおか」チャレンジ実施中!「#TGCしずおか」「#絶景しずおか」をつけて、静岡の観光スポットの魅力を伝える動画をTikTokに投稿しよう!抽選で、静岡県内のホテルペア宿泊券など、豪華特典を合計50名様にプレゼント!SDGs推進 TGCしずおか2023 TikTokインフルエンサー起用のチャンスも!?

TGC公式TikTokアカウント(@TGC__official)では、静岡県内の大学等に在学する学生25名の学生サポーター制作によるお手本動画を公開中!動画の募集は来週2022年11月28日(月)まで!お見逃しなく!

詳しくは:https://tgc.girlswalker.com/shizuoka/2023/news-archives/18497/











イベント名称:SDGs推進 TGC しずおか 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:SDGs推進 TGC しずおか 2023)

開催日時 :2023年1月14日(土) 開場13:00 開演15:00(予定)

会場 :ツインメッセ静岡 北館(〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10)

公式サイト :https://tgc.girlswalker.com/shizuoka/2023/

チケット :【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。 ※スタンディングエリアの販売はございません。

指定席:先行販売:8,500円(税込)、一般販売:9,000円(税込)/ お土産袋・ルミカライト付

【先行販売第二弾】2022年11月5日(土)10:00から順次予約・販売開始 ※売切次第終了

TGC公式LINE会員先行(第二弾)

【一般販売】2022年11月26日(土)10:00から ※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

サンデーフォークプロモーション静岡 TEL:054-284-9999(月~土 12:00~18:00)











東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催している史上最大級のファッションフェスタ。総勢約100名の日本を代表する人気モデルが出演し、日本のリアルクローズを披露するファッションショーをはじめ、豪華アーティストによる音楽ライブや、旬なゲストが多数登場するスペシャルステージ、話題のアイテムがタッチアンドトライできるブースなど、TGCならではのバラエティに富んだ多彩なコンテンツを展開。マイナビ TGC 2022 A/Wでは、総体感人数のべ約800万人を突破するなど国内外から話題となっている。



TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業~福井県鯖江市 眼鏡~』を皮切りに日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGCの会場内でプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足し、2015年・2016年・2017年・2018年・2019年に福岡県北九州市でTGC北九州を5年連続開催、さらに北陸地方初の富山、中国四国地方初の広島、静岡、熊本で開催をしました。TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。



LINE:@TGC_LINE / Twitter:@TGCnews / Instagram:@tgc_staff / TikTok:@TGC__official

ハッシュタグ:#TGCしずおか / YouTube:https://www.youtube.com/user/girlsTV



