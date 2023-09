[株式会社 ノーウェア]

2度目の開催となる「THE HOPE」の開催を祝したトリプルコラボレーションを発表。THE HOPEにて限定発売!!



3者のシグネチャーが存分に堪能できる一着が完成。本コラボレーショの主役でもある¥ellowBucks本人が登場し、アジアを中心に名を馳せている「RK」が撮り下ろした特別なLOOKBOOKも完成。







A BATHING APE(R)︎(以下BAPE(R)︎)は、日本を代表するHIPHOPの祭典「THE HOPE」と、名古屋を拠点に活動し、HIPHOPファンから高いプロップスを得ている「¥ellow Bucks」とのトリプルコラボレーションを発表します。

本コラボレーションはBAPE(R)︎の永遠の定番である1st CAMOとカレッジロゴのTシャツをベースに、

¥ellow Bucksがステージで着用しているジュエリーをプリント。

¥ellow Bucksのクルー「TO THE TOP GANG」の頭文字である「TTTG」ロゴ、

鹿に注意の交通標識をサンプリングしたデザイン、そして一際目立つ¥Bロゴのジュエリーをあしらいました。

また、Tシャツの背面にはさりげなく「THE HOPE」と「TTTG」をBAPE(R)︎の1st CAMOで配置。



またとないコラボレーションが2回目の「THE HOPE」の開催を祝して発売します。











今回のコラボレーションで登場する¥ellow Bucks本人をモデルに起用したRK撮り下ろしのLOOKBOOKも公開。

普段ではなかなか見ることのできない世界観に仕上がっています。















BAPE(R)︎ X ¥ellow Bucks X THE HOPE TEE M

WHT / BLK

¥11,000(税込)



本アイテムは2023年9月23日にTHE HOPE会場にて発売。

イベントについては下記よりご確認ください。

THE HOPE

公式サイト https://the-hope.jp/

instagram (@thehope_fes)



BAPE.COM 特設サイトURL

https://bape.com/pages/thehope-yellow-bucks



ABOUT 「¥ellow Bucks」

1996年生まれ、岐阜県高山市出身。16歳の時に結成した3MCグループ、Young Bustaでラッパーとしての活動をスタート。グループ解散を機に¥ellow Bucksと改名。

2019年、Abema TV主催「ラップスタア誕生!シーズン3」での優勝をきっかけに一気に脚光を浴びると、すかさず自身名義の1st EP「To The Top」をリリース。2020年8月には、その象徴とも言うべき1stフルアルバム「Jungle」をリリースし、インディペンデントながらメジャーに勝るとも劣らぬ売上を記録。各方面の明確な高評価を手にしている。

2022年 7月には、2ndフルアルバム「Ride 4 Life」を完成させている。

積極的かつ多彩な動きで“Japanese Hip Hop Dream”を体現する、実力派の新世代ラップスター、¥ellow Bucks。東海エリアを背負う“ヤングトウカイテイオー”の名に恥じぬ存在であることを、自らが握るマイクで鮮烈に証明してみせている。



ABOUT 「THE HOPE」

国内最大級のJAPANESE HIPHOP FESTIVAL。

勢い溢れるフレッシュマンズからシーンを牽引するアーティストまで、世代を超えてHIPHOPシーンの最前線で活躍する総勢50組以上のアーティストが集結。都内最大級の動員数を誇る代々木第一体育館は即完売。超満員の中圧巻のステージを披露した。2023年はさらに規模を拡大し、お台場THE HOPE特設会場にて開催する。



ABOUT 「RK」

グラフィックデザイナーやDJとして活躍しながら、本格的にフォトグラファーの道へ進む。

2018年4月よりフリーランスに転身。様々なジャンルのブランドとのコラボレーションも行い、アジアを中心に精力的に活動中。

その後、『秋葉原のおじいちゃん』や『台北大橋のバイク』など数々の自身の代表作を生み出す。また、@instagram公式アカウントでも富士吉田市での作品がシェアされ、自身のフォロワー数も77万人を超えるなど、現在注目されている日本人アーティストのひとりである。

村上隆氏やKAWSを始め、数々の著名人のポートレート、ストリート、建造物、自然などを幻想的な色彩で切り撮るRKの作品は、日本に留まらず多くの海外メディアにも取り上げられている。

そのほかにも、NFTにも着手し始め、OPENSEAやFOUNDATIONなどのプラットフォームではNFT PHOTOGRAPHYという分野において、わずか1ヶ月で約150ETHを売り上げるなどデジタルアートワーク分野で注目を集める存在となった。



