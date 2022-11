[三井不動産商業マネジメント株式会社]

人気お笑い芸人「ロビンソンズ」、「虹の黄昏」、「スーパーニュウニュウ」、「ぱーてぃーちゃん」をゲストに迎えて一緒にゴミ拾い!



2022年12月3日(土) 13:30~15:30 開催 (受付開始13:00~)





三井不動産商業マネジメント株式会社(所在:東京都中央区 代表取締役社長 大林修)が運営する三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲は、SDGs活動の一つとして、海が近い商業施設としての独自性を活かした「シーサイドゴミゼロプロジェクト」と称して、海を綺麗にするゴミ拾いやヒーローショー等のイベントを1年間に4回実施いたします。



4回目となる今回は、お笑い TOWN CLEANと題して、スペシャルゲストに「ロビンソンズ」、「虹の黄昏」、「スーパーニュウニュウ」、「ぱーてぃーちゃん」といった人気のお笑い芸人の皆さんをお迎えし、一緒にゴミ拾いを行います。さらに、ゴミ拾いをしたあとは、モノボケ大会や、お笑いネタ披露、ミニトークなど楽しいイベントを行います。



また、このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するもので、海洋ごみ問題解決へ向けたアクションや啓発を目的とするものです。



アーバンドック ららぽーと豊洲ではその他にもSDGsに楽しく参加、学ぶことができるイベントを実施予定です。ぜひこの機会にご参加ください。





~お笑い TOWN CLEAN~ SeaSide GOMI ZERO Project 概要



■~お笑い TOWN CLEAN~ SeaSide GOMI ZERO Project

日時:2022年12月3日(土) 13:30~15:30(受付 13:00~)

集合場所:アーバンドック ららぽーと豊洲1・シーサイドデッキ(中庭)

ゲスト: 「ロビンソンズ」、「虹の黄昏」、「スーパーニュウニュウ」、「ぱーてぃーちゃん」

参加費:無料



<イベント内容>

・ゴミ拾い

・ゲストの芸人さんによるお笑いネタ披露

・ゲストの芸人さんご登壇、モノボケ大会

・ゲストの芸人さんによるトークショー etc



※ 雨天決行・荒天中止

※ ゴミ拾いに必要なトング・ゴミ袋はお貸出しいたします。

※ 新型コロナウイルスの影響で延期・中止になる場合がございます。

※ 新型コロナウイルスの感染および拡散防止の観点から、出演者が変更になる場合があります。

















▼ご応募はこちら

https://umisakura.com/202212-lp

※事前申込制(先着順)

●締切:2022年12月2日(金)まで/規定人数になり次第終了となります。

●ゴミ拾い用のトング・ゴミ袋はお貸出しいたします。

●感染症の拡大状況により、イベントは延期または中止になる可能性があります。

(HP、SNS、メールにてお知らせいたします)

●お問い合わせ先:info@umisakura.com

(アーバンドック ららぽーと豊洲ではお問い合わせは受け付けておりません)



■日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、

ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、

子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐ

アクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。



■日本財団「CHANGE FOR THE BLUE」

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、

”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、

日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進している

プロジェクトです。産官学民からなるステークホルダーと連携して

海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。



■海さくら

神奈川県の江の島で2005年から「目指せ!日本一楽しいゴミ拾い!」をモットーに

17 年間ビーチクリーンを行い清掃活動にイノベーションを起こしてきたゴミ拾い団体。

江の島に「かつて生息していたタツノオトシゴが戻ってくるくらいキレイにする」

という目標をかかげ、体験・体感を大事にし「楽しく」「楽しめる」活動を継続しています。



■「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」について

「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」

名称 :三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲

所在地 :東京都江東区豊洲2-4-9

TEL 0570-077-732(代表) (受付時間10:00~18:00)

運営 :三井不動産商業マネジメント株式会社

オープン日:2006年10月5日

店舗数 : 約210店舗

交通 :東京メトロ有楽町線 豊洲駅2b出口直結・ゆりかもめ 豊洲駅直結

営業時間 :ショップ・サービス/10:00~21:00

レストラン・マリーナキッチン(フードコート)/11:00~最大23:00



※詳細は随時特設ページ内でご案内させていただきます。

※掲載のイベント、キャンペーンは予告なく変更、中止になる可能性がございます。予めご了承ください。

※画像はすべてイメージです。





三井不動産グループ商業施設の衛生に関する取り組み



三井不動産グループが運営する商業施設では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記をはじめとした様々な取り組みを実施しております。









<「三井不動産9BOX感染対策基準」について>





当社グループでは、これまでも施設ごとに新型コロナウイルス感染対策を徹底してまいりましたが今後新たな変異株が流行した場合においても安心して当社グループの施設をご利用いただくために医学的・工学的知見に基づくわかりやすい感染対策が必須と考え、グループ共通の「三井不動産9BOX感染対策基準」を策定しました。当社グループはオフィスビル、商業、ホテル、リゾート、ロジスティクス、住宅等、多様な施設を展開しており、当社グループだけでなく社会全体で共有しやすい項目として提示することで、社会共通の課題解決に貢献したいと考えています。

当社は引き続き、安心・安全な街づくりを通して持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。



※参考リリース: https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/



