[株式会社ニット]

業務効率化を叶えるオンラインアウトソーシングの活用法について解説



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都品川区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

昨今、様々な社会的背景から「人手不足」「採用難」など人にまつわる経営課題を抱える企業が大変多くなっています。新年度に向けて組織再編や採用の動きを活発化させていく企業も多いでしょう。そこで、令和5年1月26日(火)に、「無料オンラインアウトソーシング活用セミナー」を開催いたしました。セミナーでは、オンラインアウトソーシングの活用方法、選び方、業務別に適したアウトソーシング、活用事例などをご紹介いたしました。



開催概要







◆開催日時:2023年1月26日(火)11:00~11:30

◆集合場所:オンライン(Zoomミーティング)

◆所要時間:30分

◆参加費 無料(事前登録制)





オンラインアウトソーシング「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。HELP YOUメンバー約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。



HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/





当日の内容 ※一部抜粋



◆オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」とは

HELP YOUは「『働く』を通じて、みんなを幸せに」という企業理念を掲げ、お客様の事業発展、課題解決、またそこで働く方々の幸せのために、サービスを通じて貢献したいという想いで事業運営を行っています。





◆オンラインアウトソーシングの活用シーン









まずは、どんなときにオンラインアウトソーシングを活用するべきなのかについてご説明しました。たとえばこんな悩みはありませんか?「繁忙期には従業員一人当たりに対する業務量負担が膨れ上がってしまう」「日々の業務に追われ新規事業にチャレンジするリソースがない」など。これらを解決するのが、オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」です。



◆アウトソーシング可能な業務





では、どんな業務をアウトソーシングするべきなのでしょうか?

アウトソーシングに向いている業務とは、それはオペレーション化しやすい業務です。「A or B」をある程度判断しやすく、フロー化 / マニュアル化しやすいものが良いでしょう。

たとえば、採用(応募者の日程調整)・資料作成・経理・総務などは、手離れが良く、かつ効果を発揮しやすいと言えます。

その後、事例やアウトプット例をご提示し、実際に導入した場合がイメージしやすい内容でお伝えいたしました。





オンラインアウトソーシング「HELP YOU(ヘルプユー)」はこんな人におすすめ



◆1人で複数業務を担っている

◆バックオフィス業務で手が取られている

◆事業を推進したいが、他業務で手が取られメイン業務が進められない

◆新規事業立ち上げに伴い、リソースを増やしたい









導入企業事例



◆株式会社ライフワークス

1人体制のマーケティングチームで、HELP YOUの導入により目標達成率100パーセント超えを実現されました。

アウトソーシングサービスの利用は初めての中、Web関連のデータ入力、メルマガの配信、コンテンツ 制作補助など忙しくて出来ていなかった+αの業務が前に進められたとお声をいただきました。

https://help-you.me/blog/interview-lifeworks



◆株式会社シンカ

自走して動いてくれている安心感をHELP YOUに感じていただきました。ディレクションから一括で業務を任せられる為、管理負担が削減できます。ノウハウを貯めて業務拡大に集中できる環境ができ、新たに時間を創出できたことが生産性向上につながったそうです。

https://help-you.me/blog/interview-shinka





スピーカー



<営業:山口 正太>







大学卒業後、医療系人材企業にて営業・キャリアアドバイザーとして勤務。 その後人材ベンチャー企業にて勤務。 家族との時間を大事にしつつ、自分のキャリアも捨てない働き方を求め、ニットへジョイン。フルリモートで営業として勤務。 こどもが生まれたことを機に始めたカメラにとことんハマり、 副業として写真撮影や動画編集なども行う。





<営業:岡本 真理>





新卒で株式会社リクルートに入社。中小~大手の主に新卒採用の総合提案営業に従事。 結婚&妊娠を機に一度退職し、名古屋→東京に移動。東京でもリクルートの仕事をバイトで多少継続しつつ、育児家事に専念していたが、ご縁がありNEXCO中日本に新規事業の専任として契約社員として入社。コロナの影響や自分の子育ての状況を考え、改めて働き方を見直したいと思い転職を検討している際、ニットに出会いジョイン。





<会社概要>





会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 10F 41号

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。



「未来を自分で選択できる社会をつくる」というビジョンを掲げ、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。業務遂行だけではなく、オンラインでも温かいつながり・コミュニティを開発していく方法を模索しております。



URL :https://knit-inc.com/











令和3年度「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000059127.html











オンラインアウトソーシング「HELP YOU」が、

日本サブスクリプションビジネス大賞2021において特別賞を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000059127.html





本件に関するお問い合わせ

株式会社ニット

広報担当:今西/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com











