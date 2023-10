[Sansan株式会社]

~初のハイブリッド開催、会場では登壇者との交流の機会を提供~



働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、オンラインイベント「Sales Innovators’ NEXT」を、2023年10月30日(月)に開催します。本イベントでは、営業DXを実践するビジネスリーダーが営業力の強化や営業生産性向上について語り、自社の営業に革新を起こすためのヒントをお届けします。

「強い営業組織の条件」をテーマに、『シン・営業力』の著者で株式会社FAプロダクツ 会長の天野 眞也氏や『NEW SALES』の著者で株式会社ナレッジワーク CEOの麻野 耕司氏らが登壇し、急成長を成し遂げるための営業組織の戦略や、売れる営業パーソンを育成するためのセールスイネーブルメントの取り組みについて事例をご紹介します。

また四度目となる今回は、本イベント初のオフライン・オンライン同時開催です。講演後には、オフライン会場での参加者限定で、登壇者を交えたグループディスカッションやネットワーキングの機会を提供します。









■イベント概要

「Sales Innovators’ NEXT」は、業界をけん引するビジネスリーダーの方々をゲストに迎え、デジタル時代の営業組織のあり方や営業力強化、営業生産性向上をテーマに語るイベントで、2023年3月から開催しています。

今回は、これまでの参加者アンケートで多く要望のあった「実際の事例や具体的なエピソードを聞きたい」という声に応え、パネルディスカッション形式のセッションを中心にご用意しました。



『シン・営業力』の著者で株式会社FAプロダクツ 会長の天野 眞也氏の講演からはじまり、株式会社SmartHR 執行役員/VP of Salesの中尾 友樹氏と株式会社リブ・コンサルティング ディレクターの松尾 大輔氏をゲストに迎えるセッションでは、新規顧客開拓や既存顧客深耕の成功・失敗談を赤裸々に語っていただきます。続いて、株式会社セールスフォース・ジャパン 常務執行役員/コマーシャル営業統括本部 統括本部長の安田 大佑氏と『NEW SALES』の著者で株式会社ナレッジワーク CEOの麻野 耕司氏が登壇するセッションでは、売上につなげるためのセールスイネーブルメント実践方法について、取り組み事例を交えてご紹介いただきます。





■開催概要

イベント名称:Sales Innovators’ NEXT「強い営業組織の条件」

開催日時:2023年10月30日(月)オンライン:15:00-17:00、オフライン会場:15:00-19:00

タイムテーブル:

各セッションの詳細につきましては、以下の特設サイトをご覧ください。(※1)

https://jp.sansan.com/lp/si-next/202310/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=20231011_sin1030





15:00-15:05 オープニング





15:05-15:30 元キーエンストップセールスから学ぶ、顧客に選ばれるための「シン・営業力」

(株式会社FAプロダクツ 会長 天野 眞也氏)





15:35-16:20 収益最大化への突破口 ~メガベンチャーが実践した営業組織変革とは~

(株式会社SmartHR 執行役員/VP of Sales 中尾 友樹氏、株式会社リブ・コンサルティング ディレクター 松尾 大輔氏、Sansan株式会社 執行役員/Sansan事業部 事業部長 小川 泰正)





16:25-17:10 セールスイネーブルメントの先駆者から学ぶ、売れる営業組織の秘訣

(株式会社セールスフォース・ジャパン 常務執行役員/コマーシャル営業統括本部 統括本部長 安田 大佑氏、株式会社ナレッジワーク CEO 麻野 耕司氏、Sansan株式会社 セールスディベロップメント部 部長/Market Growth室 室長 原田 京昌)





以下、オフライン会場での参加者限定アフターセッション

17:15-17:55 ディスカッション

セッション聴講後に参加者同士が自社の営業組織の課題を語り合い、明日からのビジネスシーンで役立てるヒントをお持ち帰りいただくためのグループディスカッションです。





18:00-19:00 ネットワーキング

参加者とセッション登壇者が自由に交流や情報交換ができる場です。セッション内容の深掘りや相談の場としてもご活用ください。軽食もご用意します。





開催形式:オフライン・オンライン同時開催

参加費用:無料

参加方法:特設サイトよりお申し込み

オフライン会場:九段会館テラス コンファレンス&バンケット



*会場での参加お申し込みは10月13日(金)18:00までです。

*申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。落選した場合はオンラインで参加いただけます。

*オフライン会場からの参加者はアフターセッションへの参加が必須です。





※1:2023年10月11日時点の情報です。今後変更になる可能性があります。





(以上)





■営業を強くするデータベース「Sansan」

Sansanは、名刺管理を超えた営業DXサービスです。名刺やメールの署名、ウェブフォームの入力内容といった顧客との接点から得られる情報を正確にデータ化し、やりとりの回数を含めた接点情報の一元管理を可能にします。また、100万件以上の企業情報をあらかじめ搭載し、企業の業種や従業員規模、売上高、役職者情報といった、あらゆる顧客に関する情報を営業やマーケティング活動に活用できます。さらに、外部システムと連携しデータを統合させることで、ガバナンス強化やリスクマネジメントなど営業以外の目的でデータを幅広く活用することも後押しします。





■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名利アプリ「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約DXサービス「Contract One」を国内外で提供しています。





設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13F

資本金:65億82百万円(2023年5月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/11-21:46)