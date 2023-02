[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

開催期間:2023年3月25日(土)~



株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:上野 聖)と、株式会社アイオウプラス(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:兼光 一博)は、GiGOグループの店舗にて2023年3月25日(土)より「映画『五等分の花嫁』AU-COOP蔵出し市-全国キャラバン-」を開催いたします。







過去AU-COOPが展開した様々な『五等分の花嫁』グッズの取り扱いと、全国キャラバン実施記念新商品の販売を行います。手に入れられなかったグッズや掘り出しモノを発見出来るかもしれない本イベントにご期待ください。





【映画『五等分の花嫁』AU-COOP蔵出し市-全国キャラバン-実施概要】



実施期間

2023年3月25日(土)~4月30日(日)

※ブラインドコースターのお取り扱いは期間中実施いたします

※全国キャラバンは期間中会場切り替えのため、休業期間がございます

営業時間

各会場の営業時間に準じます

AU-COOP情報ページ

https://au-coop.jp/pages/hny_kuradashi_2303





【第一弾 ~東京会場~】







実施期間

2023年3月25日(土)~2023年4月2日(日)

開催場所

・GiGO秋葉原5号館5階 コラボスタジオ&ギャラリー Akib@ko

開催時間:10:00-21:00

Twitter:https://twitter.com/GiGO_Akiba_5

公式HP:https://tempo.gendagigo.jp/am/akiba-5/





他店舗は近日公開 !

詳細はAU-COOP公式ツイッター

(https://twitter.com/AU_COOP_info)及び

AU-COOP情報ページ

(https://au-coop.jp/pages/hny_kuradashi_2303)にてご案内いたします





【新規取扱商品】



全国キャラバン実施記念で新商品の販売を行います



・ブラインド缶バッジくじ<蔵出し市ver.>(全25種ランダム 一回550円(税込))

サイズ:57mm 全25種

















あたり付きの「缶バッジくじ」です。

「あたり券」が入っていたらその場で「A3クリアポスター」を進呈します。







【注意事項】

※実施期間・開催場所は別途ご参照ください

※缶バッジはブラインド仕様のため、絵柄はお選びいただけません。

※クリアポスターはランダムのため、絵柄はお選びいただけません

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※1会計に付き10回までお引きいただけます。 レジでスタッフに何回引くかをお申し付けください。

※くじは1回ずつお引きください。

※あたり券はその場で回収させて頂きます。レジ通過後はあたり景品の交換は出来ません。

※1日の販売数には限りがございます。

※先着販売となるため、お並び頂いても途中完売となる場合がございます。 予めご了承ください。





【お取り扱い商品】



過去に販売した「五等分の花嫁」グッズを数多く取り揃えております。実施期間・開催場所は別途ご参照ください







※商品画像は一例です。

※各会場にすべての商品を取り揃えていることを保証するものではございません。予めご了承ください。





【会場購入者特典】



期間中「蔵出し市」店舗で合計(税込)3,000円以上お買い上げのお客様に【「蔵出し市限定」選べる

ポストカード】を1枚進呈いたします。





※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※数に限りがあり、なくなり次第終了となります。在庫状況については店舗に直接お問い合わせください。

※1会計につき1枚の配布となります

※お会計を複数回に分けての購入は不可となります

※「ブラインドコースター【ドリンク付】<蔵出し市ver.>」のみ販売店舗では本特典は対象外となります。

予めご了承ください





【ブラインドコースター【ドリンク付】<蔵出し市ver.>】







ブラインドコースターご購入1点につき、ドリンクが1杯ついてきます。



販売期間

2023年3月25日(土) ~ 2023年4月30日(日)

販売店舗

GiGO秋葉原5号館

※他店舗は近日公開※

※詳細はAU-COOP公式ツイッター(https://twitter.com/AU_COOP_info )及び

AU-COOP情報ページ(https://au-coop.jp/pages/hny_kuradashi_2303)にてご案内いたします。

価格

500円(税込)

販売商品

ドリンク付きブラインドコースター(全11種)



※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※コースターはブラインド仕様のため、絵柄はお選びいただけません。

※数に限りがございますのでなくなり次第終了となります。





著作権表記



(C)春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会

(C) 2022 i0plus Inc.

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/24-18:46)