株式会社ヨウジヤマモトは、2023年9月1日(金)、ニューヨークのソーホー地区Wooster Streetに

新しい直営路面店『Yohji Yamamoto New York Wooster』をオープンいたします。



新店舗は、Wooster Street 52番地に位置し長さ25 mの広いウィンドウを備えた150平方メートル のブティックです。Yohji Yamamoto及びYohji Yamamoto POUR HOMMEの展開に加え、今後、Y’sやLIMI feu等、同社の様々なブランドを展開する新しいプロジェクトです。



今後のアメリカでの事業拡大の契機となるニューヨーク第一店舗には、同国で最大規模のプレゼンスとなるコレクション展開に加え、空間一面に取り付けたLEDパネルにて、Yohji Yamamotoの世界観を芸術表現として壁紙的に映し出します。その第一弾として、オープン時には、近年Yohji Yamamotoの世界を捉え続けるフォトグラファーTAKAY氏によるYohji Yamamoto及びYohji Yamamoto POUR HOMME 2023-24 A/Wコレクションを切り取ったモノクロームの作品を公開いたします。



また、新店舗では、ビーコンの設置を行い、オンライン・ブティック THE SHOP YOHJI YAMAMOTO (https://theshopyohjiyamamoto.com/)との連携を図り、オムニチャネル型の機能を実装しています。



本年1月に改装オープンしたParis Cambon店、3月に移転改装オープンしたLondon Savile Row店に続きニューヨークに展開する新しいYohji Yamamotoの世界を体験してください。



Yohji Yamamoto New York Wooster

オープン日 2023年9月1日(金)

住所 52 Wooster Street, New York, NY 10013

電話 +1 917 409 2470

営業時間 11:00~19:00(日曜日12:00~18:00)

定休日 不定休



Yohji Yamamoto New York Wooster Official Instagram

@yohjiyamamoto_newyork

https://www.instagram.com/yohjiyamamoto_newyork/



