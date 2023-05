[株式会社ビーズインターナショナル]

先行予約は5/31(水)よりスタート









1994年にソニック・ユースのキム・ゴードンと、友人のデイジー・ヴォン・ファースが立ち上げ、創業以来“REAL GIRL’S CLOTHING”をテーマに、ベーシックで飽きのこないアイテムを提案し続けるレディース ストリート ウエア ブランド「X-girl(エックスガール)」。





X-girlは気鋭の若手デザイナー ジェローム・ピール氏がニューヨークを拠点に立ち上げたワークウェアブランド「Peels(ピールズ)」とのコラボレーションアイテムを、6/16(金)より発売いたします。また、発売に先駆け5/31(水)より先行予約の受付を開始いたします。





特設ページはこちら:https://calif.cc/blogs/feature/0531xg_peels











デザイナーのジェローム・ピール氏が、塗装会社を営む父親のためにユニフォームシャツをつくったところから始まったPeels。本コラボレーションでは、Peelsの代表的なアイテムであるワークシャツがオーバーサイズとクロップド丈、2つのシルエットで登場。ワークシャツとセットアップで着用可能なペインターパンツ、X-girlロゴとPeelsロゴを組み合わせたグラフィックTシャツ等、計10型を展開いたします。





発売日:6/16(金)

※5/31(水)より先行予約の受付を開始いたします。

販売店舗:日本国内のX-girl、XLARGE/X-girl店舗(アウトレット店舗を除く)、XLARGE那覇、calif SHIBUYA、オンラインストア

◇X-girl店舗一覧 https://x-girl.jp/stores/

◇X-girlオフィシャルオンラインストアcalif https://calif.cc/pages/xgirl







左、中央:X-girl × Peels ZIP UP SHIRT ¥14,300(税込)

右:X-girl × Peels PLAID ZIP UP SHIRT ¥14,300(税込)





左、中央:X-girl × Peels ZIP UP CROPPED SHIRT ¥13,200(税込)

右:X-girl × Peels PLAID ZIP UP CROPPED SHIRT ¥13,200(税込)





左、中央:X-girl × Peels PAINTER PANTS ¥15,400(税込)

右:X-girl × Peels PLAID PAINTER PANTS ¥15,400(税込)





左、中央:X-girl × Peels HALF PANTS ¥12,100(税込)

右:X-girl × Peels PLAID HALF PANTS ¥12,100(税込)





X-girl × Peels HOLLOW PATCH S/S CROPPED TEE ¥7,150(税込)





X-girl × Peels FACE S/S TEE ¥6,050(税込)





【Peels(ピールズ)】

ジェローム・ピールによりニューヨークで誕生したワークウェアブランド。塗装会社を営む父親のためにユニフォームシャツをつくったところから、自分の分、友達の分と広がり誰でも購入できるウェブサイトでの販売を開始。父親は今でも7年前にジェローム・ピールが贈ったオリジナルのワークシャツを着ている。





【ジェローム・ピール氏によるワークショップイベント開催】

X-girl×Peelsコラボレーション商品の発売を記念して、6/17(土) X-girl storeにて、本コラボレーション商品を購入されたお客様を対象に、ジェローム・ピール氏がミシンで刺繍を施すワークショップを開催いたします。

■対象商品

X-girl×Peelsコラボレーション商品

■参加条件

X-girl storeにてX-girl×Peelsコラボレーション商品を購入され、ワークショップ参加券をお持ちのお客様が対象となります。 他店舗、オンラインストアでの購入は対象外となります。

■予約方法

場所:X-girl store(東京都渋谷区神宮前4-25-28 1F)

受付期間:6/16(金)~6/17(土)ワークショップイベント開催時間まで

定員:先着16名

X-girl×Peelsコラボレーション商品を購入される際に、レジにてご予約をお願いいたします。ワークショップ参加券をお渡しします。

■ワークショップスケジュール

第一回 6/17(土)12:00~13:30 定員8名

第二回 6/17(土)14:00~15:30 定員8名

※完全予約制となります。

※時間帯枠が定員になり次第、ご予約の受付を終了させていただきます。



