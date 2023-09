[株式会社A3]

株式会社A3は、『悪魔執事と黒い猫』初の声優イベント「『悪魔執事と黒い猫』 ~Welcome to Devil’s Palace Party~」の出演者を発表いたしました。







2023年10月26日(木)、28日(土)、29日(日)にIMAホールで開催される人気ノベルゲームアプリ『悪魔執事と黒い猫』(原作:スタジオわさび)の初の声優イベント「『悪魔執事と黒い猫』 ~Welcome to Devil’s Palace Party~」について、待望の出演者が決定しました!



豪華キャスト陣が勢ぞろいするイベント「『悪魔執事と黒い猫』 ~Welcome to Devil’s Palace Party~」では、イベントオリジナルの“癒やしの声掛け”や豪華声優陣によるオリジナルストーリーの生朗読が行われます。

また、イベント開催記念グッズの販売も予定。どのようなイベントになるのか、続報をお待ちください。



イベント「『悪魔執事と黒い猫』 ~Welcome to Devil’s Palace Party~」出演者





















イベント「『悪魔執事と黒い猫』 ~Welcome to Devil’s Palace Party~」情報



<日程>

2023年10月26日(木)、28日(土)、29日(日)

10月26日(木)13:00/18:00

10月28日(土)12:00/15:00/18:00

10月29日(日)11:00/14:00/17:00

※公演時間:70分予定(演出の都合上、前後する場合がございます)

※上記は開演時間です。状況によっては変更となる場合もございますので、ご了承ください。



<出演キャスト>

田丸篤志(ベリアン・クライアン役)、古田一紀(フルーレ・ガルシア役)、木島隆一(ルカス・トンプシー役)、坂泰斗(ハウレス・クリフォード役)、高塚智人(アモン・リード役)、井上雄貴(ラムリ・ベネット役)、神尾晋一郎(ボスキ・アリーナス役)、石谷春貴(バスティン・ケリー役)、田所陽向(ミヤジ・オルディア役)、浦和希(ナック・シュタイン役)



<出演回>

10月26日(木)13:00公演・18:00公演/古田一紀、木島隆一、高塚智人

10月28日(土)12:00公演・15:00公演/井上雄貴、石谷春貴、田所陽向

10月28日(土)18:00公演/古田一紀、木島隆一、神尾晋一郎

10月29日(日)11:00公演・14:00公演/田丸篤志、古田一紀、坂泰斗、浦和希

10月29日(日)17:00公演/井上雄貴、石谷春貴、田所陽向



<会場>

IMAホール https://www.ima-hikarigaoka.jp/imahall/

(〒179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1 光が丘IMA中央館4F)



<チケット情報>

近日発表



<スタッフ>

原作:スタジオわさび

イベント主催:株式会社A3(eeo Stage)



<WEB・SNS関連>

「『悪魔執事と黒い猫』 ~Welcome to Devil’s Palace Party~」公式X(Twitter):https://twitter.com/devilbutler_pty

eeo Stage公式X(Twitter):https://twitter.com/eeo_stage

『悪魔執事と黒い猫(あくねこ)』公式サイト:https://www.devilbutler.com/

『悪魔執事と黒い猫(あくねこ)』公式X(Twitter):https://twitter.com/akuneko_info



(C)StudioWasabi (C)2023 eeo Stage



【会社概要】

社名 株式会社A3(エースリー)

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業



【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/01-17:46)