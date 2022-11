[株式会社W TOKYO]

夢のTGCデビューをかけた2つのモデルオーディション実施中!オーディションアンバサダーに近藤千尋、望蘭が決定!『TGC 和歌山 2023』2023年2月11日(土)和歌山ビッグホエールにて開催



東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2023年2月11日(土)に和歌山ビッグホエール(和歌山県和歌山市)にて『oomiya presents TGC WAKAYAMA 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC 和歌山 2023)』(主催:東京ガールズコレクション実行委員会/共催:和歌山市、TGC和歌山推進委員会)を開催します。東京ガールズコレクション(以下、TGC)が、和歌山市共催の元、待望の関西初上陸となります。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせいたします。





■和歌山市初開催を盛り上げる、大注目の豪華出演者第二弾解禁!

TGC 和歌山 2023 初開催を盛り上げる豪華出演者第二弾解禁!ゲストモデルに、ABEMAオリジナルドラマ『彼とオオカミちゃんには騙されない』の出演で話題を集め、美容誌やファッション誌などでもマルチに活躍する現役大学生モデル大峰ユリホ、驚異の10頭身とも呼ばれる抜群のスタイルを持つカリスマモデル香川沙耶、TikTokフォロワー1,000万人超え!国内女性No.1フォロワーを誇る新星クリエイター女優景井ひな、唯一無二の存在感で女優やモデルとしても活躍するZ世代注目の新星茅島みずき、アジア中の注目を集めた日中韓ガールズグループオーディションでファイナリストに選出され、今年3月にはソロデビューを果たした川口ゆりな、ファッション&ビューティ誌「non-no」の専属モデルをはじめ、女優としても活躍の場を広げている紺野彩夏、雑誌「Seventeen」の専属モデルとしてティーンからの絶大な支持を受ける雑賀サクラ、アジアの女性がなりたい顔No.1!韓国、日本のみならずアジア中の女子を虜にしている大人気モデルで、Instagramフォロワー186万人を誇るTaeri、あざとかわいい博多弁で話す「#寝る前に一言」動画が話題を呼び、モデルやタレント、女優としても話題作の公開を多数控えるなど、ネクストブレイク筆頭の那須ほほみに加えて、関西出身で、2022年上半期にブレイクした女性タレント第1位に輝くなど“令和の白ギャル”として多数のバラエティー番組に出演するゆうちゃみと妹のゆいちゃみ姉妹、コスメブランドのプロデュースを手掛け、今年、PEACH JOHN BEAUTY初のミューズに就任。発売したコラボアイテムは即完売するなど、次世代の美のカリスマとして注目を集める吉田朱里の出演が決定!



【ゲストモデル】※50音順









おしゃれをして旅をして。TGC和歌山の開催を通して、和歌山市での忘れられない旅の思い出を。

TGC待望の関西初上陸となるTGC 和歌山 2023の、今後の展開をお見逃しなく!



■夢のTGCデビューをかけた、2つのモデルオーディション実施決定!応募締め切りまで残り約2週間!

オーディションアンバサダーに近藤千尋、望蘭が決定!



1.TGC WAKAYAMA 2023 和歌山モデルオーディション by oomiya(和歌山県民対象)

和歌山県在住の皆様に、今しかできない”貴重な体験”や”挑戦する機会”を創出したいという思いから、TGC 和歌山 2023のプラチナパートナー 株式会社オオミヤによる「TGC WAKAYAMA 2023 和歌山モデルオーディション by oomiya」を実施中!受賞者は、TGC 和歌山 2023の、株式会社オオミヤのステージに出演が決定します!







2.TGC WAKAYAMA 2023 きらぼしキッズコレクション モデルオーディション

“こころにスマイル 未来創造パーク”をテーマに、陸、海、空の140種、1400頭の動物が暮らす、Smileあふれるテーマパーク「アドベンチャーワールド」によるサポートの元、子供たちの未来がSmile(しあわせ)で溢れ「だれもがキラボシ(輝く存在)」として自分らしく輝けることを願って、子供たちを対象としたモデルオーディションを実施中!アドベンチャーワールド内にて実施予定の公開2次審査を経て、受賞者は、TGC 和歌山 2023の、アドベンチャーワールドのステージに出演が決定します!

オーディションアンバサダーには、SNS総フォロワー数350万人超え!2015年に結婚し、現在は2児の母。ファッション誌からママ雑誌まで幅広く活動し、最近ではバラエティ番組へも多数出演、様々な商品プロデュースも手掛けるなど大活躍の近藤千尋、そして、TikTokフォロワー120万人超え!人気俳優やお笑い芸人も注目する、5歳児のおもしろ動画や家族との日常を配信するファミリー・キッズTikTokerで、関西(大阪府)出身の望蘭が決定!2次審査(公開オーディション)への参加をはじめ、アンバサダーとしての様々な活動を通してキッズの夢を応援します。皆様のご応募お待ちしております!









【オーディションアンバサダー】※50音順



■TGC 和歌山 2023 公式、チケット付き宿泊プラン販売決定!

TGC 和歌山 2023 公式、チケット付き宿泊プランの販売が決定!枚数限定の特別プランです。販売開始は今週末2022年11月26日(土)10時~!お見逃しなく!











全て2022年11月22日(火)現在の情報となります。

今後の状況を踏まえ、都度イベントの仕様の見直しおよび内容の変更をする場合がございますので、予めご了承ください。



イベント名称:oomiya presents TGC WAKAYAMA 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:TGC 和歌山 2023)

開催日時 :2023年2月11日(土) 開場12:30 開演14:00 終演18:30(予定)

会場 :和歌山ビッグホエール(〒640-8319 和歌山市手平2丁目1-1)

公式サイト :https://tgc.girlswalker.com/wakayama/2023/

チケット :【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。 ※スタンディングエリアの販売はございません。

アリーナ席:先行販売:10,000円(税込)、一般販売:10,500円(税込)/ お土産袋・ルミカライト付

スタンド席:先行販売: 7,500円(税込)、一般販売: 8,000円(税込)/ お土産袋・ルミカライト付

【先行販売第一弾】2022年11月5日(土)10:00から順次予約・販売開始 ※売切次第終了

TGC CARD先行 :2022年11月19日(土)10:00~11月25日(金)23:59

TGC公式LINE会員先行(第一弾):2022年11月26日(土)10:00~12月 9日(金)23:59

【先行販売第二弾】2022年12月10日(土)10:00から順次予約・販売開始 ※売切次第終了

TGC公式LINE会員先行(第二弾)

【一般販売】2022年12月24日(土)10:00から ※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888(日曜・祝日を除く11:00~18:00)











東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催している史上最大級のファッションフェスタ。総勢約100名の日本を代表する人気モデルが出演し、日本のリアルクローズを披露するファッションショーをはじめ、豪華アーティストによる音楽ライブや、旬なゲストが多数登場するスペシャルステージ、話題のアイテムがタッチアンドトライできるブースなど、TGCならではのバラエティに富んだ多彩なコンテンツを展開。マイナビ TGC 2022 A/Wでは、総体感人数800万人を突破するなど国内外から話題となっている。



地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業~福井県鯖江市 眼鏡~』を皮切りに日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGCの会場内でプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念の元、「TGC地方創生プロジェクト」を発足し、2015年・2016年・2017年・2018年・2019年に福岡県北九州市でTGC北九州を5年連続開催、さらに北陸地方初の富山、中国四国地方初の広島、静岡、熊本で開催をしました。TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。



LINE:@TGC_LINE / Twitter:@TGCnews / Instagram:@tgc_staff / TikTok:@TGC__official

ハッシュタグ:#TGC和歌山 / YouTube:https://www.youtube.com/user/girlsTV



