株式会社東急レクリエーション(本社:東京都渋谷区、社長:菅野信三)は、2023年4月14日(金)に開業した「東急歌舞伎町タワー」内に位置する「109シネマズプレミアム新宿」で、ワーナー・ブラザース100周年と2023年9月16日(土)の“バットマンの日”を記念し、9月15日(金)~9月16日(土)にかけて、『ダークナイト トリロジー』より『ダークナイト』『ダークナイト ライジング』2作品の35mmフィルムオールナイト上映を、さらに9月15日(金)~10月5日(木)の間、先着でオリジナルステッカーが手に入る『ダークナイト トリロジー』3部作の35mmフィルム特別上映を実施します。







『ダークナイト トリロジー』上映用の新ビジュアル



『ダークナイト トリロジー』35mmフィルムオールナイト上映





ワーナー・ブラザース創立100周年と、毎年9月の第3土曜日が記念日として制定され、今年で9年目を迎えた9月16日(土)の“バットマンの日”を記念して、“バットマンの日”当日に『ダークナイト トリロジー』より『ダークナイト』『ダークナイト ライジング』2作品の35mmフィルムオールナイト上映を実施します。



◆日時

2023年9月15日(金)23:20~

※1時間前からメインラウンジ利用可能

※途中約30分間の休憩があります

※休憩時間もWELCOME CONCESSIONをご利用いただけます



◆上映作品

『ダークナイト』『ダークナイト ライジング』



◆料金

CLASS S:10,000円均一

CLASS A:7,800円均一

※本上映会はOVERTUREサービス対象外です



◆オンラインチケット販売

9月9日(土)0時~ 109シネマズプレミアム新宿公式ホームページにて

公式ホームページ: https://109cinemas.net/premiumshinjuku/



※『バットマン ビギンズ』はオールナイト上映および料金には含まれておりません。

※9月15日(金)20:00~『バットマン ビギンズ』の上映がございます。



『ダークナイト トリロジー』35mmフィルム特別上映





“バットマンの日”当日だけでなく、9月15日(金)~10月5日(木)の間でも、『ダークナイト トリロジー』を35mmフィルムで上映いたします。また今回の企画に合わせ、新しく作成された新ビジュアルアートを使用したオリジナルステッカーを上映期間中、先着限定でプレゼントいたします。

さらに期間中の9月29日(金)までは、平日限定で鑑賞料金が最大 1,000 円お得になるキャンペーン「SUMMER PREMIUM 35」も実施中です。坂本龍一氏監修の下で設計されたより極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION -SR EDITION-」と35mmフィルムで、ここにしかない鑑賞体験をぜひご堪能ください。

「SUMMER PREMIUM 35」の詳細はこちら

https://109cinemas.net/premiumshinjuku/news/7528.html



◆上映スケジュール

9月15日(金)~ 9月21日(木) 『バットマン ビギンズ』

9月15日(金)~ 9月28日(木) 『ダークナイト』

9月29日(金)~ 10月5日(木) 『ダークナイト ライジング』



上映期間中『ダークナイト トリロジー』新ビジュアルアートを使用したオリジナルステッカーをプレゼン

ト!(先着限定)





『ダークナイト トリロジー』とは/上映作品ラインナップ





ワーナー・ブラザース映画の2000年代を代表する『バットマン ビギンズ』、『ダークナイト』、『ダークナイト ライジング』の3部作で、『インセプション』、『インターステラー』、『ダンケルク』のクリストファー・ノーランが監督を務め、ブルース・ウェイン/ダークナイト=バットマン役をクリスチャン・ベールが演じた伝説的作品。

両親を射殺されたブルース・ウェインは、不正がはびこる都会に幻滅し、悪と戦う術を探して世界中を放浪。再びゴッサム・シティに戻った彼は、執事のアルフレッド、警官ジム・ゴードン、そして右腕ルーシャス・フォックスの助けを得て、力と頭脳とハイテク武器で悪に立ち向かうー。





◆『バットマン ビギンズ』

監督:クリストファー・ノーラン

出演:クリスチャン・ベール マイケル・ケイン

ゲイリー・オールドマン モーガン・フリーマン

2005年/アメリカ/カラー/140 分





鬼才クリストファー・ノーラン監督によって明かされる、“闇の騎士(ダークナイト)”の誕生秘話。両親を殺害された御曹司ブルース・ウェイン(クリスチャン・ベール)は、不正がはびこる都会に幻滅し、悪と戦う術を探して、世界中を放浪する。再びゴッサム・シティに戻った彼は、執事のアルフレッド(マイ

ケル・ケイン)、警官ジム・ゴードン(ゲイリー・オールドマン)、そして右腕ルーシャス・フォックス(モーガン・フリーマン)の助けを得て、“もう一人の自分”を解き放つ。それがバットマン。マスクを被り、力と頭脳とハイテク武器で、悪に立ち向かう正義の使者。伝説は、ここから始まった。

BATMAN BEGINS and all related elements are the property of DC Comics TM & (C) 2005. (C) 2005 Warner Bros. Entertainment Inc. TM & (C)2005 DC Comics. All rights reserved.







◆『ダークナイト』

監督:クリストファー・ノーラン

出演:クリスチャン・ベール マイケル・ケイン

ヒース・レジャー ゲイリー・オールドマン

アーロン・エッカート マギー・ギレンホール

モーガン・フリーマン

2008 年/アメリカ/カラー/152 分



『バットマン・ビギンズ』に続き、クリストファー・ノーラン監督が放つシリーズ第2弾『ダークナイト』。クリスチャン・ベールが再び バットマン/ブルース・ウェインとして、悪と戦う。警官ジム・ゴードン、検事ハービー・デントと協力して、ゴッサムから犯罪組織を一掃しようとするバットマン。見事なチームワークで成功を収める三人に、新たな敵が襲いかかる。狂った笑いを顔に刻んだ男、その名はジョーカー。彼の繰り広げる殺人ゲームが、ゴッサムを恐怖のどん底に陥れる。絶対的な悪に打ち勝つには、もはやヒーローの掟を破るしかないのか。ヒース・レジャーが宿敵ジョーカーを怪演。デント役にアーロン・エッカート。マギー・ギレンホールがレイチェル・ドーズ役を務め、前作に続いてゲイリー・オールドマンがゴードン、マイケル・ケインがアルフレッド、モーガン・フリーマンがルーシャス・フォックスを演じる。

BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics. (C) 2008 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.







◆『ダークナイト ライジング』

監督:クリストファー・ノーラン

出演:クリスチャン・ベール

2012 年/アメリカ/カラー/165分



ダークナイト(=バットマン)が夜の闇に消え、一瞬にしてヒーローから逃亡者となってしまったあの夜から8年。地方検事ハービー・デントの死の責任を一身に背負い、ダークナイトは、ゴードン市警本部長とともに目指した大義のために、すべてを犠牲にした。その嘘はしばらくの間、うまくいった。犯罪防止のために制定されたデント法の重圧を受け、ゴッサム・シティおける犯罪活動がことごとく潰されたからだ。そんななか、ひとりの狡猾な泥棒の登場をきっかけにすべてが変わる。猫のようなしなやかさをもつその怪盗は、その犯罪の真意も謎に包まれていた。しかし、ゴッサムとダークナイトにとっての真の脅威は、覆面テロリスト、ベインの出現だ。ゴッサムを恐怖のどん底に陥れるベインによって、ブルース・ウェインは自ら課した“潜伏期間”を切り上げざるを得なくなる。そして再びケープとマスクを身にまとうのだが、ダークナイトでさえも、ベインを倒すことはできないかもしれない……。

(C) 2012 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics.



109シネマズプレミアム新宿とは





東京都新宿区に2023年4月14日(金)に開業した「東急歌舞伎町タワー」9F・10Fに位置する“109シネマズ”の新ブランドです。全席が一般的なシネコンの最大約2.3倍の大きさのプレミアムシートで、全シアターに坂本龍一氏が監修した極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION-SR EDITION-」が搭載されています。また、上映1時間前からチケットを購入した方のみが入れるラウンジが利用できるほか、ポップコーンとドリンクが鑑賞前おかわり自由の「WELCOME CONCESSION」、ジャパニーズウイスキーやこだわりのフードを揃えた「THE BAR」もお楽しみいただけます。

ここにしかない上質な鑑賞環境とおもてなしを提供し、これまでの常識を覆す“感性を開く映画館”として、非日常世界への没入体験をお届けします。



