STAPLEの誕生25周年を記念したロゴがデザインされたアパレルも同時発売。





この度、原宿から世界に発信するスニーカーショップ「atmos」より、デザイナーストリートブランド「STAPLE」とコラボレーションしたPUMAのアイコンモデル「SUEDE VTG」の別注、「SUEDE VTG STAPLE ATMOS」を発売致します。



ニューヨークを拠点にグラフィックデザイナーとして名を馳せ、STAPLEを運営するデザインチーム”STAPLE DESIGN”の主宰 JEFF STAPLEとPUMA、atmosによるトリプルコラボレーションモデルが再び登場。





2013年から続くPUMAとSTAPLEによるSUEDEをベースにしたコラボレーションモデルの日本発売第5作目となる本作のコンセプトは、前回同様「CROW & PIGEON」。

CROWは東京都内に生きるカラスを表し、PIGEONはSTAPLEではお馴染み ニューヨークのハトを指す。

SUEDE VTGをべースに、ヒール部分にSTAPLEとatmos両者の拠点を象徴するCROW&PIGEONのデザインを配し、左右非対称のフォームストリップには、「CROW & PIGEON」のキーカラーとなるスモークピンク、ブラックを採用。



シュータンラベルにはSTAPLE 25周年をセレブレイトしたアニバーサリーロゴが採用されており、STAPLEファンには堪らない仕様となっている。





アッパーに使用したシボ感のある淡いベージュのレザーと、シュータンからトゥ部分にかけて使用したブラックスエード、アウトソールのブラックが織りなす強いコントラストに、STAPLEのキーカラーであるスモークピンクが挿し色となり、デザイン性の高い好配色な1足に仕上がっている。



今回はブランドの誕生25周年記念にTEEとHOODIEを製作。FRONTはatmos、STAPLEロゴを重ねたシンプルなデザインで、BACKにはニューヨークと日本の緯度経度と「NYC TO TOKYO・TOKYO TO NYC」のグラフィックをプリント。









世界地図のデザイン上でPigeonとCROWがニューヨークと東京を繋ぎコラボレーションを表現している。TEEとHOODIEで素材のパターンを変えており細かな部分にまでJEFFのこだわりが反映されたアパレルとなる。

本商品は2023年1月13日(金)9:00よりatmos-tokyo.comにて抽選受付開始。1月19日(木)よりatmos各店 (一部店舗除く)、atmosオンラインにて発売予定。



【 PUMA SUEDE VTG STAPLE ATMOS 】抽選詳細

抽選受付開始:2023年1月13日(金) 9:00~ / 抽選受付終了:2023年1月17日(火)~8:59

https://www.atmos-tokyo.com/lp/puma-suede-staple





【PRODUCT】

















ITEM : PUMA SUEDE VTG STAPLE ATMOS

STYLE:390478 01

SIZE : 22.0cm~30.0cm,31.0cm

PRICE : ¥15.400-(tax included)















ITEM : atmos STAPLE × ATMOS TEE

STTLE:22AW-TS-0052

SIZE : S,M,L,XL,2XL

PRICE : ¥6,600-(tax included)

















ITEM : atmos STAPLE × ATMOS HOODIE

STTLE:22AW-SW-0053

SIZE : S,M,L,XL,2XL

PRICE :¥14,300-(tax include)





ABOUT atmos / BRAND URL : https://www.atmos-tokyo.com/

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



ABOUT JEFFSTAPLE / BRAND URL: https://www.stapledesign.com/

1975年、アメリカ・ニュージャージー生まれ。97年にステイプル・デザインを創設し、ストリートブランドの「STAPLE」や、オンラインメディア「HYPEBEAST」のポッドキャスト発信などで世界中の若者からリスペクトを集める。スポーツメーカーからラグジュアリーブランドまで、幅広いブランドとのコラボレーションプロジェクトでも知られる。



ABOUT PUMA / BRAND URL : http://jp.puma.com/

プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、およびマーケティングを行うグローバルスポーツブランドです。“最速”を求めるアスリートに向けたプロダクト開発を通し、70年以上にわたりスポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。現在は、フットボール、ランニング & トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、各競技に向けたプロダクトとともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイルプロダクトを提供しています。また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通じて、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、Stichdの各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。120カ国以上でビジネスを展開し、世界中に14,000人以上の従業員がいます。



読者様 問い合わせ先

欧文 : atmos▲customer/ 和文 : アトモス▲カスタマー

TEL : 03-6629-5075

URL : http://www.atmos-tokyo.com



