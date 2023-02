[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都品川区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年よりフルリモート前提で創業、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

HELP YOUでは、毎月新たなフリーランスのメンバーがジョインしています。このたび、2023年2月1日(水)にはオンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」の新人フリーランスメンバーと交流するWelcomePartyを実施しました。













実施概要



新人フリーランスを迎える「WelcomeParty」

日時:2023年2月1日(水)14:00~14:45

場所:Zoom(オンライン)

参加者の人数 :28名

参加者の居住エリア

<国外>

タイ、デンマーク、ルワンダ(順不同)

<国内>

青森県、東京都、愛媛県、鳥取県、京都府、千葉県、石川県、大阪府、広島県、大分県、埼玉県、神奈川県(順不同)





開催趣旨



現在、HELP YOUには日本全国・世界35カ国から集まった約500名のメンバーが在籍しており、子育て・介護・副業(複業)などさまざまなライフステージやキャリアと両立して働いています。今回新たにジョインするメンバーも同様に多様なバックグラウンドを持っています。日本中・世界中からオンラインで距離を超えて実施する新人フリーランスを迎える「WelcomeParty」を通じて交流をしています。



当日のワークショップでは「『働く』をRethinkしてみよう」をテーマに、働くことについて改めて考えてます。自分がなぜ働くのか、を考えることで今後仕事の中で何か苦労することがあっても、自分の働く理由を明確に持っておくことで乗り越えていけるはずです。このイベントを通じて新人メンバーが「働く」を通じて幸せを感じてくれることを願っています。









当日の様子







HELP YOU代表の秋沢からのメッセージ

2カ月に1回開催されるWelcomePartyには、HELP YOUの代表である秋沢も参加しています。当日は新たにジョインしたメンバー16名に向けて、「HELP YOUへようこそ!、皆さんがここで働くことを選択してくれたことを、心から嬉しく思います。ご自身の経験やスキルを存分に発揮してもらい、ビジョン「未来を自分で選択できる社会をつくる」を体現していってくださいね!皆さんの活躍を期待しています。」と伝えました。





みんなで記念撮影

当日の参加者で記念撮影を行いました。参加者のバーチャル背景には、初めましてでも自己紹介や会話がしやすいように、名前・どこで働いているか・自分のポジションを明記しています。





「働く」をRethinkしてみよう

参加者でディスカッションを行いました。これからHELP YOUで働いていく中で、「どうやったら毎日楽しく働くことができるか?」をテーマに話し合っていきました。





「働く」を再考してみる

ディスカッションでは、メンバー自身が「ムリなく継続的に働くために大事にしたいことは?」「そのうえでHELP YOUでどう働いていきたいか」を話し合ってもらいました。2が月に1回のWelcomePartyでは、メンバーに楽しく働いてもらためにも、改めて「働く」ということを考えてもらっています。





運営メンバーからの期待のメッセージ

WelcomePartyの最後には、運営メンバーからもメッセージを伝えました。「皆さんがHELP YOUを通じて、新しい働き方・生き方の体現者としてご活躍されることを楽しみにしています。運営チームは、皆さんが働きやすい環境や仕組みをつくっていくことをミッションとしていますので、お気軽にご相談ください。」





オンラインでの社内イベントのサポート事例







出光興産株式会社様への提供実績

『HELP YOU』を提供~コロナ禍でもオンラインでの恒例行事で社内コミュニケーション機会を創出~

出光興産株式会社では、毎年、数百人規模で夏祭りを開催してきましたが、2年間コロナ禍で開催を見送りました。業務外での交流を通じて関係を深めるために、2022年の夏にはオンラインで開催し、当日はオンラインイベント運営の実績があるHELP YOUが、企画・運営サポートしました。

https://help-you.me/blog/interview-idemitu





オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 10F 41号

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/





