通勤や休日のサイクリングにピッタリ!



シン三海株式会社(本社:大阪府堺市堺区、代表取締役:伴場 義通)は、楽天市場 公式店舗「SINSANKAI」にて、 電動アシスト自転車「ERWAY A01」の販売を、2023年2月4日に開始しました。電動アシスト自転車「ERWAY A01」は20インチタイヤ×折りたたみ式で持ち運びもラクラク。パワフルな350Wモーター搭載で25°の激坂もラクラク登れます。5段階アシストを自由に切り替えれば、さまざまなシーンに対応できます。また、ボトルバッテリーと合わせることで最大110kmの走行が可能。行動範囲が広がります。

期間限定で18,000円OFFクーポンを配布中。









楽天販売ページ:https://item.rakuten.co.jp/sinsankai/erway-a01/

価格:139,800円(税込)⇒【期間限定18,000円OFFクーポン使用】121,800円(税込)





電動アシスト自転車「ERWAY」









〇20インチタイヤ×折りたたみ式

コンパクトに折りたためて持ち運びに最適。バッテリーを取り外して室内で充電。

〇パワフルな350Wモーター搭載

最大トルク42Nmを発揮。25°の激坂も立ち漕ぎなしでラクラク登れます。

〇5段階アシスト×シマノ製7段ギア搭載

5段階アシストを切り替えればさまざまなシーンに対応。バッテリーが切れてもギアを調節して快適に走行が可能です。

〇最大110km走行可能

サドルバッテリーのみで約50km走行可能。別売りのボトルバッテリーを使えばさらに60km走行できます。

〇360°全方位防水処理

LCDパネルの防水レベルはIP64。内蔵式バッテリー設計なので、水没の心配なくバッテリーも長持ち。



【スペック】

製品名称:20インチ電動アシスト自転車

製品型式:ERWAY-A01

サイズ:長さ158×幅58.5×高さ115cm

折り畳みサイズ:長さ90×幅41×高さ70cm

本体材質:アルミニウム

総耐荷重:最大約100kg

重量:19.8kg

タイヤサイズ:20*2.2英式バルブ

変速機:SHIMANO外装7速

走行システム:モード5段階

ブレーキ:ディスクブレーキ

モーター定格出力:350W

電圧:36V

バッテリー容量:5.2Ah

充電時間:3~4時間

防水:IP64

カラー:グレー、ホワイト、グリーン、ブラック



運営会社



-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語(ストーリー)をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。



【会社概要】

会社名:鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)

代表者:代表取締役社長 伴場義通

本社:〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立:2019年4月3日

事業内容:Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業

◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp

◇楽天SINSANKAI https://www.rakuten.co.jp/sinsankai

◇Twitter https://twitter.com/afustore_jp

◇Instagram https://www.instagram.com/afustore_jp/

◇Facebook https://www.facebook.com/afustore.jp

◇YouTube https://www.youtube.com/c/afustore





