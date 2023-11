[株式会社 トゥモローランド]

11/16(木)~ 11/27(月)ギャルリー・ヴィー 丸の内店にて、イタリア・ミラノを拠点とするダウンブランド〈 Bacon (ベーコン)〉のPOP UP STOREを開催いたします。





BaconPOP UP STORE at GALERIE VIE Marunouchi

11.16 thu. - 11.27 mon.

イタリア・ミラノを拠点とするダウンブランド〈 Bacon (ベーコン)〉のダウンジャケットコレクションがギャルリーヴィー 丸の内店に揃います。









上段左から

27-18-35-18017 ¥126,500

27-18-35-18202 ¥126,500



下段左から

27-18-35-18205 ¥145,200

27-18-35-18201 ¥95,700





〈 Bacon 〉はラグジュアリーブランドのアウターデザインを手掛けたデザイナーにより生み出される、アウトドアから派生されたファッショナブルなダウンジャケットのブランドです。

ダウンの立体的なパターンが特徴的で、超軽量かつハイクオリティーな仕上がりは世界各国で人気を博しています。



今回のイベントではシンプルなものから、オリジナリティあふれるデザインまでバリエーション豊富にラインアップ。

細部にまでこだわりが光るダウンジャケット、ぜひ店頭で触れてみてください。

ご来店心よりお待ちしております。





[SHOP]

ギャルリー・ヴィー 丸の内店

営業時間: 11:00~21:00 日・祝11:00~20:00

所在地: 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 2F

TEL: 03-5224-8677



[関連URL]

▽GALERIE VIE instagram

@galerievie_jp (https://www.instagram.com/galerievie_jp/?hl=ja)

▽GALERIE VIE Online store

https://store.tomorrowland.co.jp/detail/?article_id=754498&from=%2Fnews%2F



