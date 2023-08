[バリュエンス]

ウクライナ柔道の将来を担うカデ・ジュニア選手たちの夢を応援するために。2020東京オリンピックや世界選手権金メダリストを含む国内外の著名柔道家たちが集結!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年8月28日(月)より「全日本柔道連盟 アスリート委員会 ウクライナ柔道支援オークション」【第1弾】、9月4日(月)より【第2弾】、9月11日(月)より【第3弾】を開催します。







ウクライナ柔道の将来を担う選手たちのために、アスリート委員会が立ち上がる!





困難に直面しながらもウクライナで柔道に真摯に向き合い、稽古に励んでいるカデ・ジュニア世代の選手たち。彼らの活動を応援すべく、全日本柔道連盟アスリート委員会では、2020東京オリンピック・2018~2023世界選手権・全日本選手権・皇后盃の優勝者など著名柔道家約25名の協力のもと、HATTRICKにてチャリティーオークションを実施することといたしました。



8月28日(月)から3週にわたって開催する「全日本柔道連盟 アスリート委員会 ウクライナ柔道支援オークション」でお届けする商品は、全日本柔道連盟アスリート委員会から依頼を受けて出品されるアイテムです。

日本・世界を代表する柔道家一人ひとりが、大切に使ってきた代表モデルの柔道衣やTシャツ、アイテムなど、すべて本オークションのために特別に出品されたご本人の直筆サイン入りの希少なアイテムとなります。



また、本チャリティーオークションで得られた収益は、ウクライナの将来を担う選手たちが日本で練習をするためのサポートやウクライナへの柔道衣支援など、ウクライナ柔道を支援するための資金として活用させていただきます。



全日本柔道連盟 アスリート委員会 ウクライナ柔道支援オークション【第1弾】概要





開催期間:2023年8月28日(月)18:00 ~ 9月3日(日)22:00

出品商品:代表モデルの柔道衣やTシャツ、アイテムなど(直筆サイン入り)

<出品著名人>

阿部一二三選手、ウルフアロン選手、王子谷剛志選手、志々目愛選手、ダリアビロディド選手、

永瀬貴規選手、堀川恵選手、山下泰裕さん、芳田司選手

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/1069



全日本柔道連盟 アスリート委員会 ウクライナ柔道支援オークション【第2弾】概要





開催期間:2023年9月4日(月)18:00 ~ 9月10日(日)22:00

出品商品:代表モデルの柔道衣やポロシャツ(直筆サイン入り)

<出品著名人>

阿部詩選手、太田彪雅選手、クラリスアグベニュー選手、斉藤立選手、高藤直寿選手、

田中志歩選手、冨田若春選手、丸山城志郎選手、羽賀龍之介選手

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/1070



全日本柔道連盟 アスリート委員会 ウクライナ柔道支援オークション【第3弾】概要





開催期間:2023年9月11日(月)18:00 ~ 9月17日(日)22:00

出品商品:代表モデルの柔道衣やTシャツ、アイテムなど(直筆サイン入り)

<出品著名人>

阿部一二三選手、新井千鶴さん、梅木真美選手、大野将平選手、影浦心選手、角田夏実選手、

出口クリスタ選手、堀川恵選手、原沢久喜選手

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/1071



※詳細はオークションページよりご確認ください



HATTRICKについて





『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・X(旧 Twitter):https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)



■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



