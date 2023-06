[ギャップジャパン株式会社]

節水技術やリサイクル素材を採用したアイテムを纏って持続可能なファッションを楽しもう!







1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



毎年6月5日は、地球環境を保護することを意識する日として環境基本法によって定められた環境の日。アパレル業界では製造過程で生じる環境負荷が課題とされる中、Gapでは、オーガニックコットンの使用や節水技術の採用など、持続可能性を製造過程に組み込むことで、環境負荷の低減に取り組んでいます。



Gapブランドは、製品染めと仕上げ加工の使用水量を従来の方法と比較して少なくとも20%削減する「Washwell(TM)」プログラムの拡大により、水への影響を減らしています。Washwell(TM)型の製造方法を採用する洗い加工場は水質プログラムにも参加。2016年のGapブランドによる立ち上げ以降、Washwell(TM)はAthleta、Old Navy、Banana Republicでも採用されています。



また、推奨繊維ツールキットなど、従業員が使用することで水にプラスの影響を与える持続可能な原材料の使用を拡大できるリソースを用意し、当社製品のデザイン上の決定を製造工程の改善や革新的な染色技術に結びつけ、サプライチェーンでの節水を可能にするとともに消費者への啓発も行っています。



更に、有害な化学合成繊維や化学肥料を使わずに育てた地球に優しいオーガニックコットンの使用や、リサイクルポリエステルやナイロン等のサステナブル素材を使用することで環境への負担を減らすことを目指しています。



*当社のサステナビリティに関する取り組み詳細はこちらから

https://www.gapinc.com/ja-jp/values/sustainability



ウィメンズは、オーガニックコットン100%素材のマッスルタンクやビッグシャツの他、Washwell(TM)を採用したデニムからは、トレンド感あるゆったりとしたシルエットが人気の90sLOOSEデニムや、太すぎない絶妙なワイド感でスタイルアップ叶えるストライドデニム等が揃います。



メンズは、「環境の日」のイメージカラーであるグリーンのオーガニックコットンポケットTシャツや、リサイクルナイロンを使用した撥水加工のショートパンツ、夏に快適に穿けるライトウエイト素材のデニムジョガーもWashwell(TM)を採用しています。



キッズは、ガールズから、リサイクルポリエステルを使用したビビッドカラーが可愛い水着や、Washwell(TM)加工のラインストーン付きデニムショートパンツ等のサステナアイテムが充実し、ボーイズは、オーガニックコットン素材のスケートボードや自転車などデザインされたグラフィックTシャツや、メンズとお揃いで親子リンクコーデも楽しめるリサイクルナイロンショートパンツなど、地球に優しく、機能性とファッション性に富んだ商品が並びます。



ベビーは、赤ちゃんにも環境にも優しいオーガニックコットンを使用し、Gapのアイコンキャラクターであるブラナンベアが胸元に施されたボディースーツや、0歳から穿ける「はじめてのデニム」コレクションもWashwell(TM)で展開します。



環境の日に合わせてGapのアイテムを纏い、サステナブルファッションを是非お楽しみください。





Gap公式オンラインストア「Gap for good」ページ

https://www.gap.co.jp/gap/gap-for-good-1151140



アイテム詳細

ウィメンズ



オーガニックコットン100%タンクトップ 3,990円



Washwell(TM) 90s LOOSEデニム 7,990円



メンズ



オーガニックコットン100%ポケットTシャツ 2,990円



リサイクルナイロンショートパンツ 6,990円



キッズ(110~160cm)

ボーイズ



オーガニックコットンTシャツ 1,990円



リサイクルナイロンショートパンツ 3,990円



ガールズ



Washwell(TM)ラインストーン付きショートパンツ 5,990円



リサイクルカットアウトワンピース水着 3,990円



ベビー(50cm~90cm)



ブラナンフェイバリットボディースーツ 1,990円



Washwell(TM)デニムショートオール 4,990円



※ラインナップは、4~5月展開の商品です。



Gapについて@gapと@gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。 Gapではウィメンズ、メンズのアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Gap Homeといったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。 Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athletaを傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。さらに詳しい情報はwww.gapinc.comにアクセスしてください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/03-18:46)