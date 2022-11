[株式会社W TOKYO]

トップバッターは中条あやみが華やかに。新木優子、水上恒司らが、着物でランウェイを彩る!ハラミちゃんは初のファッションショーで圧巻の生演奏!アーティストライブに歌姫・中島美嘉!会場に雪の華が咲く。



東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2022年11月19日(土)に西日本総合展示場新館(福岡県北九州市)にて『TGC KITAKYUSHU 2022 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC 北九州 2022)』を3年ぶりに開催いたしました。







■3年ぶりの開催となった「TGC 北九州 2022」は、総体感人数のべ約1,555,000名を記録!

テーマは団結を意味する “UNITE”(団結)





TGC 北九州 2015の開催を皮切りにスタートした「TGC地方創生プロジェクト」。3年の時を経て、この地北九州市から再びスタートした「TGC 北九州 2022」は、総体感人数のべ約1,555,000名を記録。来場者数はのべ約9,960名、イベントのライブ配信(TGC公式LINE LIVE 生ライブ配信、TGC公式YouTube、Twitter、TikTok LIVE 再ライブ配信)の総視聴者数はのべ約1,540,040名に上り、大盛況のうちに幕を閉じました。

今回のテーマは “UNITE”。団結を意味するUNITEには、今回の開催をコロナからの復活のシンボルとし、みんなで力を合わせ一致団結しながら、SDGs未来都市に選定されている北九州市の更なる発展を目指そうという想いを込めました。キービジュアルには、一人ひとりの美しい心や夢を、SDGsカラーを使用した宝石や花に見立て、それらが団結することで、SDGs17の目標達成も目指していけるという想いが込められており、一人の力では達成が難しいことも、一致団結すれば乗り越えていけるというメッセージを、TGC北九州の復活を通して発信しました。



■トップバッターはTGC北九州初!中条あやみが華やかに飾る。

TGC KITAKYUSHU SPECIAL COLLECTION for SDGs STAGEでは全出演者がサステナアイテムを纏い登場。

TGC 北九州 2022のオープニングを飾ったファッションショーは、名だたるファッション誌・広告をはじめ、様々なシーンで活躍し、著名人からの熱い支持を受けるトップスタイリスト倉田強氏によるスタイリングショー。テーマは「for SDGs」。全出演者のスタイリングに、オーガニックコットン、リサイクルポリエステル、フェイクファーなどを使用したサステナブルなアイテムを1つ以上採用し、SDGsの17色も表現しました。

トップバッターはTGC北九州初!中条あやみが華やかに飾り、続く楓、カルマ、せいら、さらに新木優子ら、超豪華出演者たちが3年ぶりのTGC北九州のランウェイを彩りました。

今回のMCは、出身地の久留米市から「くるめふるさと大使」にも任命されているお笑い芸人こがけんと、多くのメディアで幅広く活躍するフリーアナウンサー柴田阿弥のタッグでお届け!オープニングのトークステージでは、着用したグローブが、リサイクルペットボトルから作られたフェイクファーが採用されていることについて、新木優子「ペットボトル感は全然なくて、ファーの素材も柔らかくてふわふわですし、是非、今年の冬に活用したいです!」と絶賛。また、環境に配慮した素材を使用するだけでなく、服を加工する時に使用する水や化学薬品を大幅に削減した製法で作られたデニムコートを着用した中条あやみは「生地もすごいしっかりしていて、高級感もあるので、着ていて素敵なデザインだなと思いました。」と語りました。







■県の名所をバックに、特産品「博多織」「小倉織」「久留米絣」の着物を魅せた

FUKUOKA KIMONO COLLECTION STAGE

福岡県の特産品で、福岡県が全国に誇る780年の伝統を持つ絹織物「博多織」、重厚な質感とやさしい肌触りが特徴の「久留米絣」、生地の厚さとタテ縞のデザインが特徴で、福岡県知事指定特産工芸品にも指定された「小倉織」の着物ステージ。テーマは「県内周遊」。福岡エリア、筑後エリア、筑豊エリア、北九州エリアと、大きく4つのエリアに分けられる福岡県のそれぞれのおすすめスポットを背景に、博多弁で話す動画がかわいいと多くのZ世代を虜にする福岡県出身の那須ほほみや、待望のTGC初登場となった福岡県出身水上恒司、福岡・博多を拠点とするHKT48の矢吹奈子ら、福岡県に縁のある出演者が多数登場!

博多織を着用した新木優子は「本当に着心地が良くて、厚手で肌なじみもいい色で素敵だなと思いました。」と語りました。久留米絣を着用した矢吹奈子は「綿が使われていて肌触りも良く、着心地がとっても良いです。」と語り、続いて小倉織を着用した水上恒司は「縞模様が特徴的で素敵で、4世紀以上の歴史ある着物を着ることができてとても光栄だなと思います。」と感想を述べました。







■TIRTIR SPECIAL STAGEでは、

天才ポップスピアニストハラミちゃんによる圧巻の生演奏とファッションショーの初コラボレーション!

TGC 北九州 2022のプラチナパートナーTIRTIRのスペシャルステージに、国民的天才ポップスピアニストハラミちゃんが登場!冒頭、見るものを虜にする迫力ある演奏スタイルと、情熱的なサウンドでOfficial髭男dismの楽曲「ミックスナッツ」を披露。その後、ハラミちゃんの演奏をバックに、2022年上半期トレンドコスメの象徴となっているマスクフィットクッションシリーズのパッケージ3色(赤・黒・ピンク)を表現したコーディネートで松井愛莉、本田仁美ら人気モデルたちがランウェイに登場。ハラミちゃんが、演奏でファッションショーとコラボレーションするのは今回が初となりました。

パフォーマンス終えて、ハラミちゃんは「ストリートピアノから初めて、ファッションの憧れの地で弾かせていただくだけでも贅沢なのに、BGMにしていただけるって、なんて贅沢な時間なんだろうと思って、本当に幸せでした。」と語り、初めてのファッションショーとのコラボレーションを喜びました。また、TIRTIRの大ヒット商品「マスクフィットレッドクッション」の使用感について、松井愛莉は「密着力がすごくて、透明感も出してくれるし、キープ力がすごいので、わたしも愛用しています。」と絶賛しました。







■アーティストライブのトリは九州出身の歌姫・中島美嘉 ― 感涙必至の名曲で、会場に雪の華が咲く。

1組目のアーティストライブは、昨年を代表するサマーチューンとなった「海のリビング」で注目を集めた兄弟ユニット鈴木鈴木。家族愛を歌った「1番近くで」、冬が近づくと聴きたくなると話題のクリスマスソング「ホワイトキス」を披露しました。2組目はSNS総フォロワー数1,700万人を超える大人気マルチクリエイター7人組で人気急上昇中のフォーエイト48。7月にリリースしたメジャーデビューシングル「ロミエット」、カップリング曲「TONIGHT!!」を披露。3組目には、SNSを中心にネット上で注目を集め、現在の音楽シーンを象徴するアーティストの一人yamaが登場し、2020年4月にリリースした自身初のオリジナル楽曲「春を告げる」、テレビアニメ『SPY×FAMILY』第2クールエンディング主題歌「色彩」を披露しました。

アーティストライブのトリには、九州出身の歌姫・中島美嘉がTGC初登場。自身も出演した映画『NANA』の主題歌「GLAMOROUS SKY」で登場し、歌唱中、ランウェイトップまで移動すると会場のボルテージは最高潮に!さらに、2019年に映画化されるまでに至った至極のラブバラード「雪の華」のイントロが流れると、会場の空気は一変。歌唱時には雪が降りそそぎ、会場を幻想的な空間に包み込みました。







■櫻坂46の土生瑞穂、小林由依、山崎天が登場したAEON CARD SPECIAL STAGE

イオンカード(TGC デザイン)が、SDGsにも取り組む「TGC CARD」としてリニューアルし、新イメージモデルに池田美優就任を発表!

イオンカードのCMキャラクターを務める櫻坂46の小林由依、土生瑞穂、山崎天が登場。イオンカードの券面がリニューアルされたことについて、小林由依は「カード番号が裏面に記載されているので、周りから情報が見られないようになっていて、安心して使えるようになったなと思います。スタイリッシュでかっこいいです!」と感想を述べました。また、普段からキャッシュレス決済を利用しているか?について、土生瑞穂は「はい、使っています!どんなシーンもキャッシュレスだとすごいスマートに決まるのでオススメです!」と利用意向についてトークしました。

さらに、イオンカード(TGC デザイン)も「わたしらしく、アップデートするカード」をコンセプトに、SDGsにも取り組む「TGC CARD」としてリニューアル!新イメージモデルに池田美優就任をステージ上で発表!「こんなコンセプトのカードは中々ないですし、デザインもかわいい。」と池田美優もTGC CARDを絶賛しました。また、TGC 北九州 2022の会場内で古着回収を実施していることにちなみ、着なくなった洋服について「後輩にめちゃくちゃあげています!後輩もまた他の人にあげたりしているので、どんどん私の洋服が回っているんだなと思うと嬉しいですね。」とトークしました。







■パーソナルカラー別ファッションショー SHEIN Personal Color Styling COLLECTION STAGE

パーソナルカラーアナリストで、CanCam専属スタイリストのたなべさおり氏による、パーソナルカラー別ファッションショー!世界中で人気を席巻しているアメリカ発のグローバルファッションブランドで、豊富なジャンルのアイテムを揃える「SHEIN」から組まれた、その人の髪、瞳、唇などの色と調和した色(パーソナルカラー)を採用したコーディネートを、春夏秋冬のタイプ別に披露。洋服選びの新常識を提案しました。







■JEANASIS、RETRO GIRL、MISCH MASCH、LOWRYS FARMが登場したアミュプラザ小倉 STAGE

アミュプラザ小倉のステージには、4ブランドが登場!

これまでも、TGC北九州のランウェイを彩ってきたJEANASISは「Night Out オシャレをして夜遊びへ」をテーマにマニッシュでクールなスタイリングを、RETRO GIRLは「BASIC+new」をテーマに、今年らしいカラーや柄をプラスしてupdateしたようなスタイルを提案。そして、TGC北九州初登場となるMISCH MASCHは「MORE ROMANTIC CHIC」をテーマに、華やかな女性らしいエレガンスにトレンド感をプラスさせ、ロマンティックな秋冬を演出。今年ブランド生誕30周年を迎えた、「いま着たい」トレンド感と「ずっと着たい」スタンダードなアイテムを展開するLOWRYS FARMは「レイヤード」スタイルを提案しました。

さらに、「日テレ系女性アナウンサー オシャレ日本一決定戦」でグランプリを獲得し、マイナビ TGC 2022 A/Wにも出演を果たした伊藤舞(福岡放送アナウンサー)と、同決定戦の決勝で惜しくも敗れた中谷萌(福岡放送アナウンサー)が、4ブランドのアイテムをミックスし「日本新三大夜景都市」に、1位で再認定された北九州市にピッタリの「夜景おでかけコーデ」をテーマに、自らがコーディネートしたスタイリングで登場!アミュプラザ小倉 STAGEを盛り上げました。







■オーディションを勝ち抜いた8名のティーンモデルが登場した麻生専門学校グループ SPECIAL STAGE

ティーンモデルのヘアメイクは、同グループの学生が担当。

福岡県内に12校の専門学校と、高等部1校を展開する、学生数約7,800人が在籍する九州最大級の専門学校グループ「麻生専門学校グループ」のステージでは、ゆうちゃみ、安斉星来らと一緒に、麻生専門学校グループによるサポートの元、事前に開催した「TGC 北九州 2022 Teenモデルオーディション powered by 麻生専門学校グループ」を勝ち抜いた、九州出身を含む8名のティーンモデルが夢のTGCのランウェイに登場しました!さらに、ティーンモデルのヘアメイクは、麻生美容専門学校の学生が担当し、プロにも負けない技術を披露しました。

また、麻生専門学校グループが、北九州市をはじめとする福岡県内の高等学校へ事前に声かけをし集まった、総勢約200名ボランティアスタッフの皆さんに、様々なセクションでTGC 北九州 2022を支えていただきました。







■なこなこカップル、中町兄妹が、福岡県、北九州市の魅力を堪能!思い出の写真を紹介。

今年の4月、8月に火災に見舞われた、北九州の台所とも呼ばれる「旦過市場」。2015年のTGC北九州初開催時から、これまで数々のTGC出演者も足を運んできた旦過市場を応援するべく、前日、実際に旦過市場を訪れた大人気カップル動画クリエイター「なこなこカップル」が登場し、旦過市場で過ごした写真を紹介しながら、その魅力を発信しました!さらに、2人が訪れた、小倉の街がイルミネーションで溢れる光の祭典「小倉イルミネーション2022」の紹介や、今年3月に北九州市が「日本新三大夜景都市」に1位で再認定されたことにちなみ「デジタル夜景スタンプラリー」、「夜景フォトコンテスト」の告知を行いました。

さらに、令和を代表する最強兄妹中町兄妹もトークステージに登場!水族館「マリンワールド海の中道」や、天神、中洲をはじめとした福岡県内の観光スポットを実際にめぐり、撮影した写真を紹介しながら、その魅力を発信しました!







■会場内にて古着回収を実施!約98kgの古着を回収し、地域循環型のリサイクルを実現。

SDGs宣言パネルには、来場者の想いが団結してキービジュアルが完成!

SDGs未来都市にも選定されている北九州市でのTGC開催に際し、SDGs施策として、当日、会場にて古着回収を実施しました。回収した約98kgの古着は、一つ一つ手作業で仕分けし、再生繊維を製造。その再生繊維を使用して、自動車内装材(吸・遮音材)にアップサイクルし、北部九州に立地する自動車メーカーに供給することで、地域循環型のリサイクルを実現します。

また、来場者にSDGsを身近に感じていただく施策として、SDGs宣言パネルを設置。来場者の想い「わたしのSDGs宣言」が団結し、来場者と一緒にキービジュアルを完成させました。





■TGC名物!ご当地食材を使用したバックヤードケータリングを、心を込めて提供。

出演者に毎回大好評のTGC名物!今回のバックヤードケータリングは、福岡県産の果物や野菜、お肉、魚介類をはじめとする数々の美味しい食材を活かしたスペシャルメニューや、ご当地メニューなど、グルメが豊富な街ならではの豪華ラインアップで、思い出に残る料理を、心をこめて提供しました。











イベント名称:TGC KITAKYUSHU 2022 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:TGC 北九州 2022)

開催日時 :2022年11月19日(土) 開場12:30 開演14:00 終演18:30

会場 :西日本総合展示場新館(〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目8-1)

公式サイト :https://tgc.girlswalker.com/kitakyushu/2022/









LINE:@TGC_LINE / Twitter:@TGCnews / Instagram:@tgc_staff / TikTok:@TGC__official

ハッシュタグ:#TGC北九州 / YouTube:https://www.youtube.com/user/girlsTV



