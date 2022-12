[Foot Locker atmos Japan合同会社]

シューズと連動したスペシャルなクルーネックスウェットもスタンバイ





この度、原宿から世界に発信するスニーカーショップ「atmos」より、トリプルコラボレーション第三弾、「Maison MIHARA YASUHIRO #FR2 atmos WAYNE LOW LEATHER」を発売致します。



日本を代表するファッションブランド、Maison MIHARA YASUHIRO。三原康裕氏が粘土で作ったOG Soleシリーズの“WAYNE LOW”をピック、「カッコいいスニーカーとは何か」を突き詰めたデザインにアップデート。





カラーはシンプルなBLACKとWHITEの2トーン、マテリアルはパテントレザー・スエード・スムースレザーなどプレミアムな素材を組み合わせたパッチワーク風な仕上がり。





ヒールにはFR2のラビットワッペンを配し、トゥにはブランドアイコンである”Smoking Kills”を落とし込んだ。ミッドソールにはヴィンテージライクな加工を施すことで、ソールの形状を強調したデザインに。インソールには今回のコラボ3社のロゴを配し、特別仕様となっております。





今回はシューズの発売に合わせたスペシャルなクルーネックスウェットもスタンバイ。







シューズと連動しチェスト部には”Smoking Kills”のロゴを、背面の下部にはMIHARAブランドのネームをもじった”MIHARA RABBITS -ミハララビッツ-“をプリントしている。







これまでのコラボシューズとも合わせられるベーシックなデザインに仕上がっております。





本コレクションは2022年12月28日(水)から抽選受付開始。12月31日(土)よりatmos 各店(一部店舗を除く)、atmosオンラインにて発売致します。









『Maison MIHARA YASUHIRO #FR2 atmos WAYNE LOW LEATHER』抽選詳細

抽選期間 : 2022年12月28日 (水) 9:00 ~ 2022年12月30日(金) 8:59

特設ページ : https://www.atmos-tokyo.com/lp/miharaxfr2-2





【PRODUCT】















ITEM : Maison MIHARA YASUHIRO X FR2 X atmos WAYNE LOW LEATHER

STYLE : C09FW706

SIZE : 23cm~28.5cm

PRICE : ¥48,400(税込)

















ITEM : Maison MIHARA YASUHIRO collaboration with #FR2 Crew Sweat

STYLE : FRC2266-0001, FRC2266-0029

SIZE : M,L,XL

PRICE : ¥15,400(税込)





【ABOUT atmos / BRAND URL : https://www.atmos-tokyo.com/】

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



【ABOUT #FR2 / OFFICIAL URL : https://www.instagram.com/fxxkingrabbits/】

2014年ウサギのカメラマン #FR2 によって創設。写真家としての活動以外に、 架空のカメラマンがコンセプト でアパレルやアクセサリーを展開。



【ABOUT MAISON MIHARA YASUHIRO / OFFICIAL URL︓https://miharayasuhiro.jp/】

1997年にシューズブランドとしてスタート。既存の枠にとらわれない発想や、深く踏込んだデザインワークをシューズはもちろんの事、遊び心のある服をテーマに国内外問わずそのデザインは注目を浴び続けている1972年、長崎県出身。1993年に多摩美術大学デザイン学科テキスタイル学部に入学。1994年の学生時代から独学で靴を作り始める。1996年には靴メーカーのバックアップにより「archi doom」を立ち上げる。1997年に大学卒業後、名前を「MIHARAYASUHIRO」に変え、コレクションブランドとしての始まりを迎えた。



読者様 問い合わせ先

欧文 : atmos▲customer/ 和文 : アトモス▲カスタマー

TEL : 03-6629-5075

URL : http://www.atmos-tokyo.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/26-14:16)