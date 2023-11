[株式会社 トゥモローランド]

UMEDA POP UP STORE at LAND OF TOMORROW SHINSAIBASHI PARCO



ランド オブ トゥモロー 心斎橋店パルコ店では、11月18日(土)から11月26日(日)の期間中、ニット専業プロダクトブランド『UMEDA』のポップアップストアを開催いたします。



水源豊かな日本一のニット産地・新潟県五泉市にて60年以上の歴史をもつ、ニットトファクトリー「ウメダニット」が手掛ける『UMEDA』は、「10年ニット」をコンセプトに掲げ、ハイクオリティなニットウェアを展開しています。









イベント期間中、クルーネックニットやカーディガンをはじめ、豊富なバリエーションでご用意。

この機会にぜひお立ち寄りください。



開催店舗





ランド オブ トゥモロー 心斎橋パルコ店

〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8−3 心斎橋パルコ北館 3階

TEL 06-6252-9797

開催期間





11月18日(土)~11月26日(日)







