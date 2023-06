[株式会社レプロエンタテインメント]

上海国際映画祭でのワールドプレミア上映決定!



この度、西山裕之さんが監督を務めた短編映画「⻘と⽩」に、國村隼さん演じる塩職人・龍介の孫娘役として、福地桃子が出演することが決定しました。







また、本作は、中国で唯一の国際映画製作者連盟公認映画祭、第25回 上海国際映画祭(2023年6月9日~6月18日に開催)のパノラマ国際部門にて、正式参加作品としてワールドプレミア上映されることが決まるなど、期待が膨らむ話題作となっております。





< ストーリー >

最愛の妻を亡くし、その別れの葬儀の日も塩を作り続ける職人の⿓介。そんな時でも塩作りに

没頭する姿を見た孫娘みどりが、その真意を聞く。この土地でしか作ることのできない塩を作

り続け、その歴史を守っていくことが使命だと思っている⿓介。塩と対話しながら、古の時代

からその味を後世に残そうとしている。そんな⿓介の姿を見つめ続ける孫娘のみどり。塩と向

き合うことで、亡き妻と一緒にいる感覚となる。





< 福地桃子コメント >

塩職人の孫という役柄だったので、撮影の中では塩工房を間近で見学させてもらえる機会があり、とても貴重な体験をさせていただけたなと思っています。

國村隼さんとは今作がはじめてでしたが、とても気さくなお人柄に救われ撮影期間がとても愉しかったです。

映画のなかにはとても素朴で落ち着く空気が漂っていて、自然のなかにある美しいを見つめることができました。





< 作品情報 >

作品名:『⻘と⽩』(英題:Blue and White)

出演:國村隼、福地桃子、筧利夫、⽵下景子ほか

監督・脚本・編集・プロデュース:西山裕之

撮影監督:百々新

音楽:一柳賢司

題字:⾚松陽構造

照明:森下善之

録音:⻫藤ユウジロウ

美術:柴田慎一郎

キャスティング:澤田みゆき

協力プロデューサー:吉田紀子・MORI

配給:調整中

製作・制作プロダクション:ニッシー・プラス(NISSY PLUS INC.)

28分/日本

(C)2022 NISSY PLUS INC.





<福地桃子・プロフィール>

1997年10月26日生まれ、東京都出身。

2019年、連続テレビ小説『なつぞら』に夕見子役で出演。

2022年は映画『あの娘は知らない』(井樫彩監督)、『サバカン SABAKAN』(金

沢知樹監督)、ドラマ『消しゴムをくれた女子を好きになった』(日本テレビ)、

『鎌倉殿の 13 人』などに出演。

2023年はドラマ『舞妓さんちのまかないさん』(Netflix シリーズ)、『それって

パクりじゃないですか?』(日本テレビ)、『家族だから愛したんじゃなくて、愛

したのが家族だった』(NHK BSプレミアム)に出演している。

今後も、舞台『橋からの眺め』をはじめ、複数の作品に出演予定。





