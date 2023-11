[17LIVE株式会社]

~2023年11月10日(金)スタートのアプリ内イベントを経て、9名のイチナナライバーが出演権獲得~



17LIVE株式会社(東京都港区、代表取締役:アレックス・レン、URL:https://jp.17.live/)が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」は、2024年1月13日(土)に静岡県静岡市で開催予定の「SDGs推進 TGC しずおか 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」(以下、「SDGs推進 TGC しずおか 2024」)へのステージ出演者を選出するオーディションイベント『SDGs推進 TGC しずおか 2024ステージ出演権争奪戦』を、本日2023年11月10日(金)より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。







「17LIVE」では、すでにライブ配信を行なっているライバー(ライブ配信者)や、まだライブ配信を行なったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと、日々様々なコラボレーション企画やイベントを開催しています。



「SDGs推進 TGC しずおか 2024」は、“TGC地方創生プロジェクト”の新たなカタチとして、TGCの地方開催の中では唯一、イベント名称に“SDGs推進”と掲げて開催しており、サステナブルで持続可能な未来を作るヒントをお届けしています。4回目の開催となる今回は、「MY FAVORITE」をテーマに、モデルやアーティスト、インフルエンサーなど豪華出演者が静岡に大集結。イチナナライバーの夢を実現する舞台をひとつでも多く創出したい、との思いからこのたびオーディションイベントとしての開催を決定しました。



本日より開催する『SDGs推進 TGC しずおか 2024ステージ出演権争奪戦』は、「17LIVE」で活躍中のライバー、もしくは活動予定の女性の方で、イベント終了日までに13歳以上であれば、誰でも参加が可能です。上位に入賞したライバーの中から、見事最終オーディションで選ばれた9名は、2024年1月13日(土)にツインメッセ静岡北館大展示場(静岡県静岡市)で開催される「SDGs推進 TGC しずおか 2024」の『REMADE by spinns supported by 17LIVE(仮)』への出演権を獲得することができます。



最旬コンテンツが大集結するファッションフェスタでランウェイを彩るライバーが決定する本オーディションイベントに、ぜひご注目ください。





『SDGs推進 TGC しずおか 2024ステージ出演権争奪戦』の概要は、以下の通りです。



■開催期間

2023年11月10日(金)15:00 ~ 11月25日(土)23:59



■参加条件

・「17LIVE」で活動中のライバー、もしくは活動予定の方

・イベント終了時までに認証及び準認証のライバーの方

・イベント終了時点で年齢が13歳以上の方

・ステージへの出演や、各種メディアに顔出しが可能な方

・個人アカウントで配信している方

・日本国内在住の方



※Vライバーの方やキャラクターの方、着ぐるみなど顔を出していない方は対象外となります。

※同伴者や動物及びペットなどはご一緒に参加いただくことはできません。



■主なプライズ(賞品)

・SDGs推進 TGC しずおか 2024 『REMADE by spinns supported by 17LIVE(仮)』ランウェイ出演権(9名)



※ イベントやプライズの内容は一部予告なく変更となる場合がございます。

※ オーディションイベントに関する詳細は「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。





■「TGC地方創生プロジェクト」とは

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業~福井県鯖江市 眼鏡~』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC(東京開催)会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国四国地方初の広島、さらに静岡、熊本、関西地方初の和歌山へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。

公式HP:https://tgc.girlswalker.com/shizuoka/2024/





「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。(※)

アプリダウンロード:https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR



※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。



「17LIVE(イチナナ)」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE(イチナナ)」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです(2023年2月時点)。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー(配信者)とリスナー(視聴者)が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

