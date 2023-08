[バリュエンス]

地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、2023年8月22日(火)に開催される「CAMPUS COLLECTION 2023 FUKUOKA」へ、当社の運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES(バリュエンス インフィニティーズ)」がナンバー出演することをお知らせいたします。







Valuence INFINITIESメンバー考案のオリジナルダンスを、キャンコレダンサーたちと一緒に披露!





CAMPUS COLLECTION(以下 キャンコレ)は、ファッション・ダンス・アート・音楽など様々な文化をミックスしたエンターテイメントショーを催す「学外総合文化祭」イベントです。大学生が企画・運営の中心を担い、出演もします。

今回の「CAMPUS COLLECTION 2023 FUKUOKA」では、Valuence INFINITIESメンバーのNAOKI、MASSA、MAKOが考案したオリジナルダンスショーを、キャンコレダンサーの大学生たちと共に披露します。7月よりオンラインでレッスンを重ねており、これまでの成果を披露する機会となっています。迫力あるパフォーマンスをお届けしますので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。



Valuence INFINITIESメンバー KODEE ONEがデザインした衣装にも注目!





ナンバー出演時の衣装は、Valuence INFINITIESメンバーのKODEE ONEがデザインを手がけた「無限ずINFINITIES T-shirts IN 博多バージョン」を着用します。

「CAMPUS COLLECTION 2023 FUKUOKA」を盛り上げるべく、博多ラーメンをモチーフにした限定モデルのTシャツは、アスリートやアーティストをファンが直接応援、サポートできるD2Cプラットフォーム「HATTRICK Members(https://members.hattrick.world/team/1/goods)」でも8月22日(火)10:00から販売予定です。



イベント 概要





イベント名: CAMPUS COLLECTION 2023 FUKUOKA

会期:2023年8月22日(火)

会場:Zepp Fukuoka

イベント形式:ハイブリット型(オンライン配信+有観客)

主催: CAMPUS COLLECTION 2023 福岡実行委員会

企画・運営・制作:株式会社TUM

URL:https://campuscollection.jp/news/dyc7h8_lp

出演メンバー:NAOKI、MASSA、MAKO





Valuence INFINITIES







ディレクターにブレイクダンス世界最高峰「バトル・オブ・ザイヤー」で前人未踏の3連覇を成し遂げたSTEEZ氏を起用し、レギュラーダンサーとして2024年のパリ五輪の正式種目となり昨今注目を集めるブレイキン(Breakin’)とストリートダンスの代表格ともいえるヒップホップ(HIPHOP)の精鋭たちを招集するプロダンスチーム。チーム名は、ダンサー自身の可能性、そしてこれらが集まったチームとしての可能性を追求し続け、個々に眠る能力や価値を発掘し輝かせる意味を持つ。Valuence INFINITIESのダンスをあらゆる方向へ伝え循環させ、関わる全ての人々の可能性の開花につなげることを目指す。



Instagram:https://www.instagram.com/valuence_infinities/

X(旧 Twitter):https://twitter.com/V_INFINITIES

Tiktok:https://www.tiktok.com/@valuence_infinities



D.LEAGUE





2020年8月に日本で発足したプロダンスリーグ。 誰でもダンスを楽しめる「NEW STANDARD」を掲げ、これ迄アートやカルチャーが発展してきた流れと同様、D.LEAGUEも世界中すべての人に「ダンスがある人生」を新たにもたらします。踊ることの悦びだけではなく、観る楽しみ、そしてD.LEAGUEに関わるすべての人々の感情を集めることで生じる強大なエネルギーは、世界を変えると確信しています。人々が日常的にダンスについて語り、ダンスが欠かせないものになる。そんなライフスタイルをD.LEAGUEは創り出します。

公式サイト:https://home.dleague.co.jp/





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/16-12:46)