［01Booster］

グロービス仮屋薗氏、ユーフォリア櫟木氏など、産学官のトップランナーが登壇！11月28日～12月5日の5日間で開催



株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役 会長：鈴木 規文、代表取締役 CEO：合田 ジョージ、以下「01Booster」）は、日本最大級の新事業創造カンファレンス「01Booster Conference 2022」を2022年11月28日（月）～12月2日（金）に開催します。

6回目を迎える本カンファレンスのテーマは「NEXT」。グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 共同創業パートナー 仮屋薗 聡一氏や、株式会社ユーフォリア 取締役CFO櫟木 明 氏をはじめとする産学官のトップランナーが登壇し、新事業創造の最前線における事例や知見を共有します。

5日間の登壇者は約100名を予定。今後順次発表して参りますので、ご期待ください。













01Booster Conferenceとは



「01Booster Conference」は、事業創造を加速するためにあらゆる分野のプロフェッショナルと私たちの知見やノウハウをお伝えする、01Booster主催のカンファレンスです。



今回のメインテーマは「NEXT」です。



世界中が大きく揺れ動き、混沌の中にあった2022年。政府が「スタートアップ元年」と位置付けた今年は、経済成長のドライバーとなるスタートアップの創出と、大手企業の新規事業創造が大いに注目されました。スタートアップをめぐる環境や実績は着実に進歩しているものの、起業家を増やす、事業会社の新規事業を増やす、イノベーターの支援環境を強化するなど、課題は多数あります。



今回の01Booster Conferenceは2022年を振り返り、課題をひもとくと共に、「この次どうすべきか」を産学官金のトップランナーとともに考えます。これから一歩を踏み出そうとしているあなたへ、暗中模索しているあなたへ、事業創造の道を進む皆さまの「NEXT」を示す、羅針盤となるべくお届けします。







開催概要



01Booster Conference 2022

日程：2022年11月28日（月）～12月2日（金）[5日間]

場所：オンライン（一部、有楽町「SAAI」Wonder Working Community）

主催：株式会社ゼロワンブースター

参加費無料／要申し込み

公式サイト：https://conference.01booster.com/

※メディアとしてご取材いただける場合は、01Boosterスタッフまでお問い合わせください。







登壇者（2022年11月9日現在）



事業創造に向き合う事業会社、ベンチャーキャピタル、アカデミック、行政などのプロフェッショナルが登壇。今回は、KEYNOTEスピーカーの面々を中心にご案内いたします。最終的には約100名のスピーカーが登壇予定。今後も決定次第、順次発表して参ります。









DAY1 Opening Keynote 12:00 - 12:50

「スタートアップ日本史 四半世紀を振り返る」

仮屋薗 聡一 氏｜グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 共同創業パートナー

櫟木 明 氏｜株式会社ユーフォリア 取締役CFO



DAY2 Daily Keynote 12:00 - 12:50

「鎌倉市が民間と共生共創で取り組む未来の地域経営（スマートシティ）」

比留間 彰 氏｜倉市 副市長

牧瀬 稔 氏｜関東学院大学 地域創生実践研究所長／法学部地域創生学科准教授





第一弾発表 登壇者(50音順）：

阿蘓 将也 氏｜株式会社LexxPluss 代表取締役

浦野 隆好 氏｜新規事業人材育成パートナー／中部電力株式会社 事業創造本部 部長／大学講師

岡島 康憲 氏｜K-NIC （Kawasaki-NEDO Innovation Center) スーパーバイザー

奥山 恵太 氏｜出向起業スピンアウトキャピタル 代表パートナー

尾崎 典明 氏｜K-NIC （Kawasaki-NEDO Innovation Center) スーパーバイザー

白川 裕也 氏｜仙台市 経済局産業政策部 産業振興課 創業支援係長

武田 泉穂 氏｜K-NIC （Kawasaki-NEDO Innovation Center) スーパーバイザー

谷本 真一 氏｜北九州市 産業経済局地域経済振興部スタートアップ推進課 拠点化担当係長

歳森 靖子 氏｜広島県 商工労働局イノベーション推進チーム（イノベーション環境整備グループスタートアップ企業創出担当）

中本 大和 氏｜札幌市 経済観光局イノベーション推進課 スタートアップ推進担当係長

灰谷 公良 氏｜株式会社ブライトヴォックス 代表取締役CEO

村上 恭一 氏｜慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授 ／ 協創＆競争サステナビリティ学会理事 ／ 価値創造フォーラム21顧問

森久 泰二郎 氏｜株式会社リコー 戦略統括センター／TRIBUS推進室

吉澤 克哉 氏｜東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部（事業戦略・事業開発名古屋）



鈴木 規文｜株式会社ゼロワンブースター 代表取締役 会長

合田 ジョージ｜株式会社ゼロワンブースター 代表取締役 CEO

加藤 剛広｜株式会社ゼロワンブースター 取締役







株式会社ゼロワンブースターとは



「日本を事業創造できる国にして世界を変える」という企業理念のもと、大手企業とベンチャー企業が足りない部分を相互に補完し合い、イノベーションを共創し、事業の成長を加速するオープンイノベーションプログラム「コーポレートアクセラレーター」や社内起業家を発見・育成するプログラム「イントラプレナーアクセラレーター」を展開しています。また、起業家や社内の事業開発担当者を育成するアクティブラーニングプログラム「01Dojo」の運営やベンチャー投資、大企業の人材のベンチャー留学など、事業領域を拡大中。また、2020年2月から、個人のアイディアを形にするワーキングコミュニティ「有楽町『SAAI』Wonder Working Community」の運営を行っています。



商号：株式会社ゼロワンブースター

代表者：代表取締役 会長 鈴木 規文／代表取締役 CEO 合田 ジョージ

所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル10階

設立：2012年3月

事業内容：起業家向けシェアオフィス、コーポレートアクセラレーター・イントラプレナーアクセラレータープログラム企画運営、企業内起業人材研修、投資および資金調達支援、事業創造コンサルティング、M&A仲介サポート等

URL：https://01booster.co.jp

※コーポレートアクセラレーターは01Boosterの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/09-20:16）