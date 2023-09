[株式会社 ノーウェア]





この秋、AAPEはアクションスポーツブランドの原点とも言えるVANSとタッグを組み、ストリートカルチャーを愛するファンたちのためのコラボレーションシューズコレクションを発表します。



両ブランドは常にストリートカルチャーに深く根ざしており、この共同コレクションは、両ブランドのクラシックな要素を継承し、ストリートカルチャーのエッセンスを世間に浸透させます。





今回のコラボレーションでは、VANSのシグネチャーであるSK8-HIとAUTHENTICの2モデルにフォーカスし、AAPEのアイコンであるカモフラージュの要素を取り入れることで、コラボレーションのオリジナル感を際立たせています。





コレクションは、ミリタリーグリーンとライトグレーを基調としたカラーパレットで構成されており、シューズのアッパーには、ソリッドカラーのスエードとカモ柄のキャンバスを組み合わせ、シューズのサイドウォールにはライトニングのデザインが施されている。また、シューズにはAAPEのロゴと「apes and planet earth」というスローガンがあしらわれ、デザインに深みを加えています。シューズのディテールの配色は厳選されており、4モデルとも赤と黒のタングタグが目を引きます。





さらに、ミリタリーグリーンのシューズには、SK8-HIの鮮やかなピンクのレザーサイドストライプ、AUTHENTICのピンクのステッチとピンクのVANSサイドロゴ、両シューズのヒールに刺繍されたピンクのAAPEブランドロゴなど、シューズの各所に鮮やかなピンクのアクセントが施されています。





ライトグレーの2足のシューズも同様のアプローチを取り入れ、ディテールにスカイブルーを使用することで、レイヤーを加え、コラボレーションのアイデンティティを大胆に表現しています。



ストリートカルチャーへの情熱と賛辞を表現した本コレクションは、AAPE STORE 原宿、渋谷、大阪、AAPE.JP、ZOZOTOWNにて現在発売中。



VANS × AAPE AUTHENTIC BOLT

¥12,100(税込)



VANS × AAPE SK8-HI BOLT

¥14,520(税込)



