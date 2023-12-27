【薄桜鬼 真改 桜の宴 2024】イベント告知PV公開中＆「…
［アイディアファクトリー株式会社］
「B's-LOGチケット先行抽選」は申込受付中！
アイディアファクトリー株式会社の女性向けゲームブランド「オトメイト」が、2024年3月3日（日）にベルサール高田馬場にて開催する「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」のイベント告知PVが公開中です。
また、「薄桜鬼 真改 遊戯録 隊士達の大宴会 for Nintendo Switch」予約先行抽選の申込受付を、本日12月27日（水）12：00から開始いたしました。
「B's-LOGチケット先行抽選」も現在申込受付中です！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」が、2024年3月3日（日）にベルサール高田馬場にて開催する「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」のイベント告知PVが公開中です。
また、「薄桜鬼 真改 遊戯録 隊士達の大宴会 for Nintendo Switch」予約先行抽選の申込受付を、本日12月27日（水）12：00から開始いたしました。
「B's-LOGチケット先行抽選」も現在申込受付中です！
桜舞いゆく、奇跡のような一日をアナタと―――
『薄桜鬼シリーズ』15周年を記念し、6年ぶりに開催する【桜の宴】。
豪華キャストでの朗読＆企画コーナーや、
アーティストによるライブコーナーなど内容盛りだくさんでお届けいたします。
■イベント告知PV公開中！！
現在、YouTubeにてイベント告知PVを公開中！
▼イベント告知PVはこちらから
https://www.youtube.com/watch?v=VeaHu6t-07E
■「薄桜鬼 真改 遊戯録 隊士達の大宴会 for Nintendo Switch」予約先行抽選本日申込受付開始！！
本日12月27日（水）12：00より「薄桜鬼 真改 遊戯録 隊士達の大宴会 for Nintendo Switch」予約先行抽選の申込受付を開始いたしました。
対象店舗にて「薄桜鬼 真改 遊戯録 隊士達の大宴会 for Nintendo Switch」をご予約いただいたお客様に、応募シリアルコード・シリアルカードをお渡しいたします。
抽選申込期間:2023年12月27日（水）12：00～2024年1月14日（日）23：59
当選通知:2024年1月18日（木）
申込可能席種:全種
※各公演1申込4枚まで
▼申込の詳細はコチラをご確認ください
https://www.otomate.jp/home/news/news.php?num=20231120
■「B's-LOGチケット先行抽選」申込受付中！
現在「B's-LOGチケット先行抽選」の申込受付中です。
B's-LOG2月号（12月20日発売）にチケットの先行抽選応募シリアルコードが付属しています！
表紙は「薄桜鬼」シリーズから土方歳三、沖田総司、斎藤 一が描き下ろしイラストで登場！
※申込みの詳細は紙面をご確認ください。
抽選申込期間:2023年12月20日（水）12：00～2024年1月8日（月・祝）23：59
当選通知:2024年1月12日（金）
申込可能席種:全種
※各公演1申込4枚まで
イベント概要
イベント名：「薄桜鬼 真改 桜の宴2024」
開催日程：2024年3月3日（日）全2公演
【昼公演】開場12：00／開演13：00
【夜公演】開場17：30／開演18：30
会場：ベルサール高田馬場
アクセス：https://www.bellesalle.co.jp/
■出演キャスト
三木眞一郎（土方歳三 役）
森久保祥太郎（沖田総司 役）
鳥海浩輔（斎藤 一 役）
吉野裕行（藤堂平助 役）
遊佐浩二（原田左之助 役）
坪井智浩（永倉新八 役）
飛田展男（山南敬助 役）
鈴木貴征（山崎 烝 役）
≪昼公演のみ≫
伊藤健太郎（松原忠司 役）
竹内良太（谷 三十郎 役）
≪夜公演のみ≫
小野大輔（坂本龍馬 役）
近藤 隆（三木三郎 役）
■出演アーティスト
吉岡亜衣加
※敬称略
※出演者は、追加・変更になる可能性がございます。
会場チケット情報
≪会場チケット情報≫
15周年プレミアムチケット：23,000円（税込） ※特典付
15周年さくらチケット：15,000円（税込） ※特典付
宴チケット（全席指定）：8,800円（税込）
≪会場チケット特典≫
15周年プレミアムチケット特典
・前方座席のご用意
・歴代「桜の宴」ポストカード6種セット
・「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」スペシャルボイスカード（昼夜別）
・公演記念下げ緒風バンド（昼夜別）
・公演記念オリジナル組み飴
15周年さくらチケット特典
・「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」公式パンフレット（A4サイズ）
・「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」スペシャルボイスカード（昼夜別）※15周年プレミアムチケット付属のものと同一商品
▼イベント公式サイト
https://www.otomate.jp/event/sakuranoutage/2024/
▼【公式】薄桜鬼総合SNSアカウント
https://twitter.com/HakuokiShinkai
主催：アイディアファクトリー株式会社
制作：株式会社アズプロジェクト
運営：株式会社ムービック・プロモートサービス
権利表記：(C)IDEA FACTORY／DESIGN FACTORY
※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です。
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/27-18:16）
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