[アイディアファクトリー株式会社]

「B's-LOGチケット先行抽選」は申込受付中!



アイディアファクトリー株式会社の女性向けゲームブランド「オトメイト」が、2024年3月3日(日)にベルサール高田馬場にて開催する「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」のイベント告知PVが公開中です。

また、「薄桜鬼 真改 遊戯録 隊士達の大宴会 for Nintendo Switch」予約先行抽選の申込受付を、本日12月27日(水)12:00から開始いたしました。

「B's-LOGチケット先行抽選」も現在申込受付中です!









アイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)の女性向けゲームブランド「オトメイト」が、2024年3月3日(日)にベルサール高田馬場にて開催する「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」のイベント告知PVが公開中です。

また、「薄桜鬼 真改 遊戯録 隊士達の大宴会 for Nintendo Switch」予約先行抽選の申込受付を、本日12月27日(水)12:00から開始いたしました。

「B's-LOGチケット先行抽選」も現在申込受付中です!



桜舞いゆく、奇跡のような一日をアナタと―――



『薄桜鬼シリーズ』15周年を記念し、6年ぶりに開催する【桜の宴】。

豪華キャストでの朗読&企画コーナーや、

アーティストによるライブコーナーなど内容盛りだくさんでお届けいたします。



■イベント告知PV公開中!!

現在、YouTubeにてイベント告知PVを公開中!



▼イベント告知PVはこちらから

https://www.youtube.com/watch?v=VeaHu6t-07E



■「薄桜鬼 真改 遊戯録 隊士達の大宴会 for Nintendo Switch」予約先行抽選本日申込受付開始!!

本日12月27日(水)12:00より「薄桜鬼 真改 遊戯録 隊士達の大宴会 for Nintendo Switch」予約先行抽選の申込受付を開始いたしました。

対象店舗にて「薄桜鬼 真改 遊戯録 隊士達の大宴会 for Nintendo Switch」をご予約いただいたお客様に、応募シリアルコード・シリアルカードをお渡しいたします。



抽選申込期間:2023年12月27日(水)12:00~2024年1月14日(日)23:59

当選通知:2024年1月18日(木)

申込可能席種:全種

※各公演1申込4枚まで



▼申込の詳細はコチラをご確認ください

https://www.otomate.jp/home/news/news.php?num=20231120



■「B's-LOGチケット先行抽選」申込受付中!

現在「B's-LOGチケット先行抽選」の申込受付中です。

B's-LOG2月号(12月20日発売)にチケットの先行抽選応募シリアルコードが付属しています!

表紙は「薄桜鬼」シリーズから土方歳三、沖田総司、斎藤 一が描き下ろしイラストで登場!

※申込みの詳細は紙面をご確認ください。





抽選申込期間:2023年12月20日(水)12:00~2024年1月8日(月・祝)23:59

当選通知:2024年1月12日(金)

申込可能席種:全種

※各公演1申込4枚まで



イベント概要





イベント名:「薄桜鬼 真改 桜の宴2024」

開催日程:2024年3月3日(日)全2公演

【昼公演】開場12:00/開演13:00

【夜公演】開場17:30/開演18:30

会場:ベルサール高田馬場

アクセス:https://www.bellesalle.co.jp/



■出演キャスト

三木眞一郎(土方歳三 役)

森久保祥太郎(沖田総司 役)

鳥海浩輔(斎藤 一 役)

吉野裕行(藤堂平助 役)

遊佐浩二(原田左之助 役)

坪井智浩(永倉新八 役)

飛田展男(山南敬助 役)

鈴木貴征(山崎 烝 役)



≪昼公演のみ≫

伊藤健太郎(松原忠司 役)

竹内良太(谷 三十郎 役)



≪夜公演のみ≫

小野大輔(坂本龍馬 役)

近藤 隆(三木三郎 役)



■出演アーティスト

吉岡亜衣加



※敬称略

※出演者は、追加・変更になる可能性がございます。



会場チケット情報





≪会場チケット情報≫

15周年プレミアムチケット:23,000円(税込) ※特典付

15周年さくらチケット:15,000円(税込) ※特典付

宴チケット(全席指定):8,800円(税込)



≪会場チケット特典≫

15周年プレミアムチケット特典

・前方座席のご用意

・歴代「桜の宴」ポストカード6種セット

・「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」スペシャルボイスカード(昼夜別)

・公演記念下げ緒風バンド(昼夜別)

・公演記念オリジナル組み飴



15周年さくらチケット特典

・「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」公式パンフレット(A4サイズ)

・「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」スペシャルボイスカード(昼夜別)※15周年プレミアムチケット付属のものと同一商品



▼イベント公式サイト

https://www.otomate.jp/event/sakuranoutage/2024/

▼【公式】薄桜鬼総合SNSアカウント

https://twitter.com/HakuokiShinkai



主催:アイディアファクトリー株式会社

制作:株式会社アズプロジェクト

運営:株式会社ムービック・プロモートサービス



権利表記:(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/27-18:16)