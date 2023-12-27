［アイディアファクトリー株式会社］

「B's-LOGチケット先行抽選」は申込受付中！



アイディアファクトリー株式会社の女性向けゲームブランド「オトメイト」が、2024年3月3日（日）にベルサール高田馬場にて開催する「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」のイベント告知PVが公開中です。

また、「薄桜鬼 真改 遊戯録 隊士達の大宴会 for Nintendo Switch」予約先行抽選の申込受付を、本日12月27日（水）12：00から開始いたしました。

「B's-LOGチケット先行抽選」も現在申込受付中です！









アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」が、2024年3月3日（日）にベルサール高田馬場にて開催する「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」のイベント告知PVが公開中です。

また、「薄桜鬼 真改 遊戯録 隊士達の大宴会 for Nintendo Switch」予約先行抽選の申込受付を、本日12月27日（水）12：00から開始いたしました。

「B's-LOGチケット先行抽選」も現在申込受付中です！



桜舞いゆく、奇跡のような一日をアナタと―――



『薄桜鬼シリーズ』15周年を記念し、6年ぶりに開催する【桜の宴】。

豪華キャストでの朗読＆企画コーナーや、

アーティストによるライブコーナーなど内容盛りだくさんでお届けいたします。



■イベント告知PV公開中！！

現在、YouTubeにてイベント告知PVを公開中！



▼イベント告知PVはこちらから

https://www.youtube.com/watch?v=VeaHu6t-07E



■「薄桜鬼 真改 遊戯録 隊士達の大宴会 for Nintendo Switch」予約先行抽選本日申込受付開始！！

本日12月27日（水）12：00より「薄桜鬼 真改 遊戯録 隊士達の大宴会 for Nintendo Switch」予約先行抽選の申込受付を開始いたしました。

対象店舗にて「薄桜鬼 真改 遊戯録 隊士達の大宴会 for Nintendo Switch」をご予約いただいたお客様に、応募シリアルコード・シリアルカードをお渡しいたします。



抽選申込期間:2023年12月27日（水）12：00～2024年1月14日（日）23：59

当選通知:2024年1月18日（木）

申込可能席種:全種

※各公演1申込4枚まで



▼申込の詳細はコチラをご確認ください

https://www.otomate.jp/home/news/news.php?num=20231120



■「B's-LOGチケット先行抽選」申込受付中！

現在「B's-LOGチケット先行抽選」の申込受付中です。

B's-LOG2月号（12月20日発売）にチケットの先行抽選応募シリアルコードが付属しています！

表紙は「薄桜鬼」シリーズから土方歳三、沖田総司、斎藤 一が描き下ろしイラストで登場！

※申込みの詳細は紙面をご確認ください。





抽選申込期間:2023年12月20日（水）12：00～2024年1月8日（月・祝）23：59

当選通知:2024年1月12日（金）

申込可能席種:全種

※各公演1申込4枚まで



イベント概要





イベント名：「薄桜鬼 真改 桜の宴2024」

開催日程：2024年3月3日（日）全2公演

【昼公演】開場12：00／開演13：00

【夜公演】開場17：30／開演18：30

会場：ベルサール高田馬場

アクセス：https://www.bellesalle.co.jp/



■出演キャスト

三木眞一郎（土方歳三 役）

森久保祥太郎（沖田総司 役）

鳥海浩輔（斎藤 一 役）

吉野裕行（藤堂平助 役）

遊佐浩二（原田左之助 役）

坪井智浩（永倉新八 役）

飛田展男（山南敬助 役）

鈴木貴征（山崎 烝 役）



≪昼公演のみ≫

伊藤健太郎（松原忠司 役）

竹内良太（谷 三十郎 役）



≪夜公演のみ≫

小野大輔（坂本龍馬 役）

近藤 隆（三木三郎 役）



■出演アーティスト

吉岡亜衣加



※敬称略

※出演者は、追加・変更になる可能性がございます。



会場チケット情報





≪会場チケット情報≫

15周年プレミアムチケット：23,000円（税込） ※特典付

15周年さくらチケット：15,000円（税込） ※特典付

宴チケット（全席指定）：8,800円（税込）



≪会場チケット特典≫

15周年プレミアムチケット特典

・前方座席のご用意

・歴代「桜の宴」ポストカード6種セット

・「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」スペシャルボイスカード（昼夜別）

・公演記念下げ緒風バンド（昼夜別）

・公演記念オリジナル組み飴



15周年さくらチケット特典

・「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」公式パンフレット（A4サイズ）

・「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」スペシャルボイスカード（昼夜別）※15周年プレミアムチケット付属のものと同一商品



▼イベント公式サイト

https://www.otomate.jp/event/sakuranoutage/2024/

▼【公式】薄桜鬼総合SNSアカウント

https://twitter.com/HakuokiShinkai



主催：アイディアファクトリー株式会社

制作：株式会社アズプロジェクト

運営：株式会社ムービック・プロモートサービス



権利表記：(C)IDEA FACTORY／DESIGN FACTORY

※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ （2023/12/27-18:16）