[株式会社 トゥモローランド]

Tribu-To ORDER EVENT at SUPER A MARKET AOYAMA



スーパー エー マーケット 青山では、11月18日(土)と11月19日(日)の2日間限定で、〈Toribu-to〉のパーソナルオーダー会を開催いたします。

また、イベント期間中はデザイナーのJulien Villevoye氏も在店し、お客さまをご案内させていただきます。



オランダ発のブランド〈Tribu-To(トリビュート)〉は、デザイナー自身がリスペクトするものをインスピレーションにし、インドの職人によって手刺繍される彼のコレクションは、遊び心に溢れ、手刺繍のぬくもりは見る人を魅了します。

今回のイベントのために旅をテーマに作成した刺繍も新たにラインアップ。

シャツジャケット、半袖シャツ、スウェット、キャップ、トートバックの計5型をベースに32種類のエンブロイダリーをお好みの生地に刺繍カスタマイズすることができます。





こちらのオーダーイベントは、12月9日(土)と12月10日(日)にキャバン 丸の内店、2月中旬頃にスーパー エー マーケット 京都でも開催を予定しております。

この機会にぜひお立ち寄りください。

オーダー内容





■ボディ

シャツジャケット / ¥35,200 (tax in)

ベスト / ¥24,200 (tax in)

半袖シャツ / ¥22,000 (tax in)

スウェット / ¥28,600 (tax in)

キャップ / ¥5,500 (tax in)

トートバッグ / ¥9,900 (tax in)

※ボディごとに生地、⾊、サイズが選べます。

※ボディの価格+刺繍代がオーダープライスとなります。



■エンブロイダリー

32種類

Price:¥440(tax in)~¥6,050(tax in)

※それぞれプライスが異なります。

納期





3月中旬予定

オーダーに関する注意事項





※オーダーの際に商品代金の50%以上の内金をいただきます。

※オーダー後のキャンセル、変更はできかねます。

※刺繍の配置バランスはデザイナーが微調整するため、仕上がりの配置は多少変更がございます。

予めご了承ください。

※オーダー状況により納期が遅れる可能性がございます。予めご了承ください。

About|Toribu-to





Julien Villevoyeが手掛けるオランダ、アムステルダム発のブランド〈Tribu-To(トリビュート)〉。

デザイナー自信がリスペクトするもの、職業や文化にインスパイアされてデザインされる全ての刺繍は、インド、デリーのアトリエで熟練した職人により手刺繍で作成されている。

「手刺繍という手間と時間のかかる作業とその伝統を、特に量のために質が軽視されがちな現代において、支援し、さらに育んでいきたい。」

毎シーズン、異なるテーマを設けながら、カジュアルで遊び心に溢れるコレクションを展開している。

開催期間





11月18日(土)、11月19日(日)

開催店舗





SUPER A MARKET AOYAMA

港区南青山3-18-9

TEL : 03-3423-8428

Mon. - Fri. 12:00 - 20:00

Sun. & Sat. & Holiday 11:00 - 20:00



