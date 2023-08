[バリュエンス]

最高落札額は4,300万円のロレックス デイトナレインボー!高級時計にフォーカスしたオークションハウスを開催し、時代を超えて受け継がれる確かな価値と出会いを提供



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、一般消費者向けのオークションとして希少性の高い時計をメインに取り扱う「ALLU AUCTION(アリューオークション)」の3rd Auctionを2023年8月5日(土)に開催いたしました。













日本から世界に向けてALLU AUCTIONを発信







「ALLU AUCTION」は、バリュエンスグループがこれまで培ってきたオークション運営のノウハウを活かし、新たなオークションハウスとして一般消費者の方々に向けた高級時計オークションです。2023年1月にInaugural Auction(初回開催)を開催、そしてこの度8月5日(土)に3rd Auctionをプレミアム顧客向けアートラウンジ「VALON BY VALUENCE」にて執り行いました。





汗ばむ陽気となった8月5日(土)、たくさんのお客様にご来場いただき、外の暑さに負けず劣らずの熱気が会場のVALON BY VALUENCEを包みました。特設された前面のモニター、オークショニアへと熱心に視線を向けられ、今回の最高額落札はロレックス デイトナレインボーの4,300万円となり、会場を沸かせました。そんな中、会場では、プレビュー時に気になった時計があるものの、オンライン入札方法に不安があったお客様も、事前にスタッフに相談をしていただけたこと、また電話入札の申し込みからサポートすることで、電話入札から無事落札に繋がったケースもあり、会場だけでなく電話入札、オンライン入札などの対応を喜んでいただくことができました。





当社では、2nd Auction の開催を踏まえて3rd Auctionではオペレーションの改善を行ない、設営からオークション開始までスムーズな進行を心がけたことにより、ご来場いただいたお客様に最後まで笑顔で楽しんでいただくことができたと思っております。今後も「ALLU AUCTION」の開催を通じて、他の小売店で購入するよりも手に入りやすい価格で、且つ希少性の高い時計をご購入いただける場所としてお客様に「これを買えた」という喜びを提供することで、気持ちよく落札していただけるよう邁進してまいります。









落札結果トピック







3rd Auctionで落札された商品の一部をご紹介いたします。ベゼルに虹色の天然サファイアをあしらった、ロレックス デイトナレインボー、オーデマピゲ ロイヤルオークを筆頭にきらびやかなラグジュアリーウォッチを多く取り揃えたALLU Auctionの3rd Auctionでは、落札率93%と前回の落札率を10%以上も上回る盛況な開催となりました。







ブランド:ロレックス

モデル:コスモグラフ デイトナ レインボー

型番:116595RBOW

落札金額:4,300万円











ブランド:オーデマ ピゲ

モデル:ロイヤルオーク

型番:15413BC.YY.1220BC.01 ダイヤ文字盤

落札金額:2,200万円











ブランド:リシャール・ミル

モデル: RM 11-01 オートマティック フライバック クロノグラフ ロベルト・マンチーニ

型番: RM11-01 Ti

落札金額:1,700万円











ブランド:パテック フィリップ

モデル:コンプリケーション クロノグラフ

型番:5170P-001

落札金額:1,100万円











ブランド:パテック フィリップ

モデル:ノーチラス

型番:5711/1A-001 青文字盤

落札金額:930万円











ブランド:オーデマ ピゲ

モデル:ロイヤルオーク レオメッシ・リミテッドエディション

型番:26325OL.OO.D005CR.01

落札金額:500万円











ブランド:ジャガー・ルクルト

モデル:アトモス デザイナー568 BY マーク・ニューソン

型番: Q5165107

落札金額:170万円





全商品の落札結果は下記リンクよりご覧いただけます。

https://www.allu-auction.com/lot/3





※ALLU Auctionの4th Auction開催日は現時点では未定です。開催日が決定次第HPやSNSなどで告知させていただきます。





【委託出品方法】

第4回オークションへの出品をご検討の場合、コンタクト(https://www.allu-auction.com/contact)より出品希望相談の旨をご連絡ください。









ALLU AUCTIONについて







「ALLU AUCTION」は、上質なサービスと共に価値ある一点ものと出会える場を提供し、お客様へ特別感や満足感を演出するオークションハウスです。バリュエンスグループだからこそ実現できる入手困難な希少品、限定品をセレクト、熟練の時計技師により施された丁寧なメンテナンスをお約束、そしてきめ細やかな運営のサポートやおもてなしの心でお客様をお迎えいたします。

人から人へ、時代を超えて受け継がれる唯一無二の「ALLU AUCTION」を東京から世界へ発信します。

・HP:https://www.allu-auction.com/

・Instagram:https://www.instagram.com/allu_auction/(allu_auction)

・X(旧 Twitter):https://twitter.com/allu_auction(@allu_auction)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/11-10:46)