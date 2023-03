[株式会社岡田商会]

店主が大のリラックマファンであったことから企画。リラックマとコリラックマはあじさいの花びらを貼り絵のように一枚ずつ貼り合わせて表現。透明ギフトBOX付きで、リラックマ好きなママへの母の日ギフトにも。





ペットの似顔絵フラワーやキャラクターフラワーを制作するネットショップ「動物のお花屋さんマイペリドット」を運営する株式会社岡田商会(所在地:兵庫県西宮市、店長:小原冬萌)は自社オンラインショップにて、リラックマとコリラックマが春の訪れを告げるような壁掛けタイプのフラワーBOX「リラックマとコリラックマの壁掛けスタンド」の販売を開始いたしました。



「リラックマとコリラックマの壁掛けスタンド」は、マイペリドット店主がもともと大のリラックマファンであったことから企画したキャラクターフラワーBOX。今回発売した新作の壁掛けフラワーは、2020年12月に発売したフラワーBOX「ごゆるりリラックマフラワー」シリーズ(以下写真)の続編となります。







「リラックマとコリラックマの壁掛けスタンド」は、色とりどりのお花が咲いた公園で日なたぼっこしているリラックマとコリラックマを描いたもの。かわいいリラックマとコリラックマが春の到来を告げるようなとってもかわいい壁掛けタイプのフラワーBOXです。背景のお花はバラやカーネーション、あじさいなどのプリザーブドフラワーを、芝生をイメージした地面の部分にはモスを、リラックマとコリラックマはあじさいの花びらを貼り絵のように一枚ずつていねいに貼り合わせて表現しています。







サイズは壁に掛けたときにちょうど良く映える18×18センチ。裏側には付属のスタンドを差し込める仕様になっており、壁に掛けるだけではなくお気に入りの棚やテーブルに置いて飾ることもできます。







「リラックマとコリラックマの壁掛けスタンド」は、透明のギフトBOXに入れてお届け。リラックマ好きなママへの母の日ギフトにもぴったりです。





2008年から、絵を描くように花を一輪ずつアレンジして絵画のようなオリジナル作品をつくり続けているマイペリドット。生花を特殊加工した、水やり不要で枯れる心配のないプリザーブドフラワーだけを使用し、キャラクターの正式ライセンス商品のほか、愛するペットの似顔絵フラワー、企業のロゴフラワーなどを、兵庫・西宮にある私たちの工房で一つひとつ毎日手作りしています。





わたしたちはこれからもプリザーブドフラワーを使ったユニークな商品づくりをつうじて、人と人の絆をつなぐお手伝いをしてまいります。



<参考URL>

リラックマとコリラックマの壁掛けスタンド

https://item.rakuten.co.jp/myperidot/rilakkuma_kabe/

動物のお花屋さんマイペリドット

https://www.rakuten.ne.jp/gold/myperidot/ (楽天)



<著作権情報>

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/09-15:16)