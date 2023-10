[株式会社 スタイリングライフ・ホールディングス]

~ポイント上乗せキャンペーン「かながわCO2CO2(コツコツ)ポイント+(プラス)」を開始~



PLAZA率いる株式会社スタイリングライフ・ホールディングス(東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長 北村 博之、以下「スタイリングライフHD」)は、神奈川県が脱炭素(CO2削減)に向け、県民の意識改革・行動変容を図るため、「環境配慮消費行動促進に向けた脱炭素ポイント付与事業」を開始するにあたり、公募に申請し採択されましたので、事業者として参画いたします。







1. キャンペーンの概要

神奈川県内スタイリングライフHDグループ事業『プラザスタイル カンパニーが運営する「PLAZA」』対象13店舗(以下参照)で、実施期間中、脱炭素につながる商品「PLAZA BASICS ステンレスボトル」や、同『BCLカンパニー』時短コスメブランド「Saborino(サボリーノ)」の環境配慮型容器包装対象商品を購入した場合、PLAZAの会員サービス「PLAZA PASS」のポイントを、通常ポイントに加えて上乗せし付与します。

【対象商品の一例】



PLAZA BASICS ステンレスボトル

https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P05OUT2055



サボリーノ 目ざまシート ビタットC

https://www.bcl-brand.jp/news/news-60685/



2. 実施期間

令和5年11月1日水曜日~令和6年1月31日水曜日



3. 実施店舗

神奈川県内のPLAZA13店舗

https://www.plazastyle.com/store/area/?acd=area2&fcd=14



【参考情報:脱炭素アクション創出事業ページ】

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4117/action.html



スタイリングライフHDは、この度の事業に賛同し、官民共創で、地域及び他の参画事業の皆様と共に、脱炭素社会実現に向けた活動を支援し、以下「スタイリングライフHD・サステナブルスローガン」に基づいた持続可能な環境保護に努めます。



「スタイリングライフHD・サステナブルスローガン」

“CONNECT - つながろう、つなげよう -”とは?





Creative :単純な節約や削減や我慢だけでなく、創造的で、工夫のある、楽しい

Open :社員のみならずステークホルダーもみな参加できるような、開かれた

No-nonsense :やってるふりのない、”wash”や矛盾のない、地に足の着いた

Carbon Neutral :カーボンニュートラルなオペレーションを目指して

Better Environment :より良い未来の環境の実現のために

Compassion :人と社会と生き物と生態系の痛みや苦しみを思い遣り、分かり

Tenderness :人と社会と生き物と生態系に対して、親切に、優しく

We shall take creative, open, and no-nonsense approaches to go carbon neutral - our aspiration is to actively contribute to the realization of a better future environment which we wish will be sustained with shared compassion and tenderness towards humanity, society, the whole living things, and the whole ecosystems on the planet.

私たちは、創造的でオープンな、そして実際的で真面目なやり方で、カーボンニュートラルを目指します。私たちは、より良い未来の環境の実現に、積極的に貢献したい、そしてその未来の環境は、地球上の全ての人々、社会、生き物、生態系に対してみんなが向ける、思い遣りと優しさによって支えられている、そういうものであってほしい、と願っています。



スタイリングライフHD『サステナブル・アイコン』について





今年5月、アート・デザインの力で環境保全・サステナブルな活動を考えていく学校法人女子美術大学(東京都杉並区、学長 小倉文子)と産学連携し、スタイリングライフHDが展開するサステナブル商品・サービスに付与することを視野に入れた“サステナブルスローガン‘connect’を表現した”アイコンを制作しました。

アイコンは、「地球」と「手」をモチーフに、思いやりや繋がりを表現したデザインです。手で支えあうことがわかること、遠くから地球に見えること、終わりのない線で表現し、サステナブルな循環を表しました。

今回、『かながわCO2CO2(コツコツ)ポイント+(プラス)』と『サステナブル・アイコン』ロゴを合わせたステッカーを付与することで、脱炭素社会へ貢献する姿勢を表し、引き続き企業として人や環境に配慮することを推進します。

【対象商品に付与するステッカー】



※左:かながわCO2CO2 (コツコツ)ポイント+(プラス)、

右:スタイリングライフHD サステナブル・アイコン



SDGsゴール





今回、スタイリングライフHDの取組みは、SDGsの持続可能な開発目標11「住み続けられるまちづくりを」及び開発目標13「気候変動に具体的な対策を」を支援しています。

今後も本プロジェクトを通して、サステナビリティな社会の実現をめざした取組みを継続してまいります。



株式会社スタイリングライフ・ホールディングについて





価値観が変化するいつの時代においても、お客様が求める「自分らしいライフスタイル」「新しい自由な生活スタイル」のために、私たちは、価値ある新しい商品提案やモノ作りを続け、心地よく楽しい時間を過ごせるショップやサロンなどの空間とサービスを提供することに努める企業です。



【会社概要】

会社名:株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

代表者:代表取締役 執行役員社長 北村 博之

所在地:本社所在地東京都新宿区北新宿-21-1 新宿フロントタワー

URL :https://www.stylinglife.co.jp/



=スタイリングライフ・ホールディングスは、4つの事業会社からなるグループです=

<株式会社スタイリングライフ・ホールディグス プラザスタイル カンパニー>



生活雑貨小売、直営店事業、フランチャイズ事業。

常に新しい商品 や他所にないモノをご紹介し、独自の視点とスタイルで情報発信。 PLAZAをはじめとする多様なストアブランド展開で、女性を中心に幅広い年齢層のお客様にご支持いただいています。

<株式会社スタイリンブライフ・ホールディングス BCLカンパニー>



基礎化粧品、メイクアップ化粧品、医薬部外品等の開発・製造・販売事業。

一般流通、百貨店、通信販売、海外市場など積極的にビジネスを拡大。

BCLは、新しい美しさを創造することで、快適なライフスタイルをご提案しています。

<株式会社ライトアップショッピングクラブ>



衣料品、電気製品、家庭用品、時計、靴、酒類などの通信販売、店舗販売事業。

LightUp、Zekoo、食彩倶楽部という3つのブランドのもとに、 真に価値ある商品をお客様にご紹介しています。

<株式会社CPコスメティクス>



化粧品、医薬部外品等の開発・製造・販売事業。

専売契約を結んだ代理店が運営する「CPサロン」を全国展開。

女性をより美しくすること、そして、 人々の限りない「夢」を実現することを目指しています。



