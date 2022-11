[三井不動産商業マネジメント株式会社]

三井ショッピングパーク (ららぽーと全18施設、ラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザ)で同時開催!<期間:2022年11月18日(金)~27日(日)>



三井不動産商業マネジメント株式会社(所在:東京都中央区 代表取締役社長 大林修)が運営する 三井ショッピングパーク ららぽーと、ラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザ では、 2022年11月18日(金)より開催する「ららぽーとBLACK FRIDAY」に合わせて、JO1が主導する、

「HOT JAPAN with JO1」プロジェクトとのスペシャルコラボイベントを開催します。









「HOT JAPAN with JO1」プロジェクトとは、 「日本よ、もっと熱くなれ。」というコンセプトのもと、JO1が中心となり日本の魅力を発信し盛り上げていくプロジェクトです。ららぽーとは、このような理念に共感し、”お買物だけではない「出会いや体験」で日本をHOTにする”という想いのもとHOT JAPAN with JO1に協賛いたします。







期間中は、素敵なアイテムをおトクに購入できるクーポンやポイントアップを行うほか、



HOT JAPAN with JO1の世界観を体験いただける施策を展開し、日本をHOTにしていきます。

ぜひ足をお運びください。

また、特設サイトでは各施策の内容を紹介していますのでぜひご覧ください。

(BLACK FRIDAY特設サイト:https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/202211blackfriday/ )





「ららぽーと BLACK FRIDAY」 概要



開催期間:2022年11月18日(金)~11月27日(日)



恒例のお得なセールが今年も開催!ららぽーと BLACK FRIDAYでは、最大80%オフなどのおトクなアイテムはもちろん、今だけの期間限定商品やこだわりのイッピンアイテムを多数そろえております。

おトクで素敵なアイテムに出会えるららぽーと BLACK FRIDAYをぜひお近くのららぽーとでお楽しみください。

※内容は施設により異なります。詳細は特設サイトをご覧ください。





HOT JAPAN with JO1とは?



日本の熱い「人、場所、文化」を発掘して、日本中に、そして世界中に発信するプロジェクト。新型コロナウィルスで色々な産業が疲弊し、若い世代を中心に閉塞感が漂い、多様な課題に直面する日本。そんな日本全体をもう一度盛り上げるべく、日本から世界を目指す熱い志をもつJO1を中心に、企業や自治体、人々が一体となって、HOTなコンテンツを順次公開していきます。





「ららぽーとBLACK FRIDAY」× 「HOT JAPAN with JO1」スペシャルコラボイベント 施策紹介



コラボ施策1.

HOT JAPAN with JO1

フォトパネル、等身大パネル



HOT JAPAN with JO1×LaLaportのグラフィックを、施設内の様々な場所に掲出します。

※施設によって実施内容は異なります。

また、JO1と一緒に写真が撮れるららぽーと限定フォトパネルや、JO1のメンバーの等身大パネルも展示します。どこにどんな装飾があるか、館内を周って探してみてください!







コラボ施策2.

館内限定!ARフォト撮影 with JO1



お客様ご自身のスマホで、 JO1のメンバーとららぽーとでのお買い物・お出かけを楽しんでいるような写真が撮れる、ARフォト撮影を館内限定でお楽しみいただけます。館内で特設サイトにアクセスし、カメラを起動すると、JO1のメンバーが目の前に出現! 11月18日(金)~27日(日)までの期間中は、全11ポーズをご使用いただけます。 11月28日(月)以降は、使用できるポーズが更新されますのでお楽しみに!











コラボ施策3.

豪華賞品が当たる!

HOT JAPAN賞orららぽーと賞あなたはどっち?プレゼントキャンペーン



11月18日(金)~27日(日)までの期間中に、三井ショッピングパークポイントがたまるお買い物を5,000円以上(税込・合算可)していただくと応募できる、プレゼントキャンペーンを実施します。JO1メンバーのサイン入りチェキやオリジナルステッカーなどのHOT JAPAN with JO1限定アイテムに加え、ホテル宿泊券やグルメギフト券、ららぽーと共通お買い物・お食事券など豪華賞品が当たります。ぜひご参加ください!



<プレゼント内容>

・JO1サイン入りソロチェキ【11名様】

・HOT JAPAN × ららぽーと ブラックフライデー・オリジナルステッカー【300名様】

・ザ セレスティンホテルズ共通ギフト券【3組6名様】

・ペアグルメチケット/MITSUI SHOPPING PARK URBAN GOURMET GIFT〈RED〉【30名様】

・ららぽーと共通お買い物・お食事券5,000円分【200名様】



コラボ施策4.

館内限定!JO1オリジナルメッセージ



メンバーからの、オリジナルメッセージを館内放送限定でオンエア。 11月18日(金)~27日(日)までの期間中は、全員からのメッセージと、佐藤景瑚さん、河野純喜さんからのメッセージの、計3種類が放送されます。11月28日(月)以降は、別のメンバーからのメッセージボイスも流れます。乞うご期待!



コラボ施策5.

HOT JAPAN with JO1×ららぽーとプロモーションムービー



HOT JAPAN with JO1の公式PVを活用した、ららぽーとオリジナルプロモーションムービーを、館内のサイネージやWEB広告で放映します!





コラボ施策6.

ららぽーとオリジナルメイキングムービー



JO1のメンバーが、オリジナルグラフィックやARフォトの撮影を行う様子や、メッセージボイスの収録の様子などを納めたメイキングムービーを、ららぽーと公式YouTubeチャンネルにて公開!

第一弾は11/18(金)、第二弾は11月下旬、第三弾は12月下旬に、順次公開していきます。





Christmas・年末年始もHOT JAPAN with JO1コラボイベント開催決定!



BLACK FRIDAY終了後、 11月28日(月)~12月25日(日)までのChristmas期間、 12月26日(月)~

1月31日(火)の年末年始期間も、HOT JAPAN with JO1との新たなコラボイベントを実施いたします。

詳細は、特設サイトで随時公開!

特設サイト:https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/winterholiday2022/

※特設サイトは、11/18(金)より公開

※実施施設:全国の三井ショッピングパーク ららぽーと・ラゾーナ川崎プラザ

(一部施設限定のコンテンツもございます。)



■コラボ施策(一部)をご紹介

・各館に、オリジナルグラフィックによる館内装飾が出現!

・JO1オリジナルメッセージによる館内放送&館内特定の場所では、特別なボイスメッセージが聞ける!

・対象店舗でのお買上げで、JO1グッズなどが当たるプレゼントキャンペーンを開催!

・館内の対象飲食店舗でお食事して、オリジナルノベルティをゲット!

・館内でJO1と写真を撮って、SNSに投稿すると、素敵なプレゼントが当たるかも!SNSキャンペーン!

など、クリスマスも年始もららぽーとで楽しめるコンテンツが盛りだくさん!ぜひお楽しみください!









【JO1 プロフィール】



サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」で、累計約6,500万票の投票により選ばれた豆原一成、川尻蓮 、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨の11人によるグローバルボーイズグループ。

先月10月12日に発売した6TH SINGLE『MIDNIGHT SUN』は、初週60万枚を売り上げ、6作連続でシングルランキング1位を獲得。

また、9月からスタートした、『2022 JO1 1ST ARENA LIVE TOUR ʻKIZUNAʼ』は、10月23日ファイナルを終え、全国5都市をまわり、全13公演、計11万人を動員。JO1初めての全国アリーナツアーを無事完走しました。





施設概要



<三井ショッピングパーク ららぽーと>





ファッションをはじめ、食やエンターテインメント施設などが集結し、全国に展開するリージョナル型ショッピングセンター。

ショッピング以外の楽しみも充実し、地域コミュニティの核として街づくりの中心となる施設づくりを進めています。



【ららぽーと全国紹介】

「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」

「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」

「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」

「三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚」

「三井ショッピングパーク ららぽーと富士見」

「三井ショッピングパーク ららぽーと沼津」

「三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷」

「三井ショッピングパーク ららぽーと和泉」

「三井ショッピングパークららぽーと堺」

「三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉」

「三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛」

「三井ショッピングパーク ららぽーと海老名」

「三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷」

「三井ショッピングパーク ららぽーと磐田」

「三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス」

「三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園」

「三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY」

「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」



<三井不動産商業マネジメントの運営するその他複合型商業施設>

「三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ」

「ダイバーシティ東京 プラザ」





三井不動産グループ商業施設の衛生に関する取り組み



三井不動産グループが運営する商業施設では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記をはじめとした様々な取り組みを実施しております。



■施設の取り組み ■お客様へのお願い



<「三井不動産9BOX感染対策基準」について>

当社グループでは、これまでも施設ごとに新型コロナウイルス感染対策を徹底してまいりましたが、今後新たな変異株が流行した場合においても安心して当社グループの施設をご利用いただくために、医学的・工学的知見に基づくわかりやすい感染対策が必須と考え、グループ共通の「三井不動産9BOX 感染対策基準」を策定しました。当社グループはオフィスビル、商業、ホテル、リゾート、ロジスティクス、住宅等、多様な施設を展開しており、当社グループだけでなく社会全体で共有しやすい項目として提示することで、社会共通の課題解決に貢献したいと考えています。

当社は引き続き、安心・安全な街づくりを通して持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

※参考リリース:https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/





