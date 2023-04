[株式会社MTG]

世界の美のアイコン「マドンナ」と「MTG」のテクノロジーが出会い、共感して生まれたジャパン・ブランド「MDNA SKIN」によるスキンケア・キャンペーンを実施。



2023年4月25日~5月31日@Beauty Connection Ginza 1Fにて







「Beauty Connection Ginza (ビューティーコネクション銀座)」(運営会社:株式会社MTG)は、2023年4月25日(火)より、 世界の美のアイコンとテクノロジーが出会い、共感して生まれたジャパン・ブランド「MDNA SKIN」によるスキンケア・キャンペーンを実施いたします。この季節に、お肌にしっかり向き合いたい、あなた。Beauty Connectionでしか体験できないオリジナルレシピなどを、スタッフがご提案します。お肌も心も満たされる、新時代の美容とプレゼントで、あなた自身へ愛情をたっぷり注ぎましょう。

https://www.beauty-connection.jp/news/20230425_skincarecampaign

MDNA SKIN Skin Care Campaign 概要







開催期間:2023年4月25日(火)~2023年5月31日(水)予定

開催場所:Beauty Connection Ginza1F

内容:期間中にMDNA SKINを¥39,000(税込)以上お買い上げの方に、オリジナルバニティーポーチとMDNA SKIN THE EYE MASK 2包をプレゼント。

※数がございますので、終了の際はご了承ください。

※プレゼントはおひとり様1回限りとさせていただきます。

※詳細はInstagramのストーリーにてご案内いたします。

https://www.instagram.com/bcginza/



MDNA SKIN THE EYE MASK(ザ アイマスク 目もと用シート)4包¥5,280(税込)ザ アイマスクは、カシミアタッチのアイマスク。Cゾーンまで覆う大判シートで長時間乾きにくく、目もとの肌を潤いで満たして引き締めます。

▼商品詳細ページhttps://www.mdnaskin.com/jpn/products/eye_mask.html

「MDNA SKIN」ブランド







「好奇心旺盛で、聡明で、情熱的で、思いやりのあることが一生美しくいられる秘訣」と語るMadonna が、MTGの最先端のテクノロジーと美容の科学に出会い、共感して生まれたブランド。それが、MDNA SKINです。

施設:Beauty Connection Ginza (ビューティーコネクション銀座)







「ReFa」や「SIXPAD」などを開発・展開する株式会社MTGが、2019年11月にオープンした複合施設です。「うつくしさの、その先へ、つなぐ」をテーマに、美容機器・コスメの体験&販売|フルーツサロン|ヘアサロンの 3フロアで構成。より軽やかで、健やかな “あなたらしさ”とつながる瞬間を、お楽しみいただけます。名称:Beauty Connection Ginza (ビューティーコネクション銀座)住所:〒104-0061 東京都中央区銀座7‐9‐15GINZA gCUBE B1F-4F営業時間:11:00~20:00(定休日|火曜日 3F のみ木曜定休)https://www.beauty-connection.jp/

運営会社:株式会社MTG





事業ビジョンに”VITAL LIFE” を掲げ、世界中の人々の健康で美しく生き生きとした人生を実現するために、HEALTH 、BEAUTY 、HYGIENE の領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。https://www.mtg.gr.jp/



