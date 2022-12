[エレコム株式会社]

家族や仲間とのドライブで、スマートフォンやタブレットを移動中に、2台同時に充電が可能!



エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:柴田幸生)は、USB Power Deliveryに対応し、同時充電も可能なUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))×2ポートを搭載したシガーチャージャー“MPA-CCPD09BK”を新発売いたしました。







USB Type-C(USB-C)ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレットなどを2台同時に充電できるシガーチャージャーです。USB Power Deliverに対応し、1ポートあたり最大出力20W、2ポート同時使用の場合は合計で最大出力40Wまで対応します。充電する機器のコネクター種別に合わせて、別途充電ケーブルをご用意いただくことで、幅広い機器の充電が可能です。ロングケーブルをご用意いただければ、後部座席でも充電しながら、ゲームや動画などさまざまなコンテンツを楽しむことができます。車のアクセサリーソケットに差し込むだけですぐに利用可能です。通電状態を確認できるLEDランプを装備するほか、過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えているため、安心してお使いいただけます。





USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(USB-C)×2ポートを搭載



自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。





USB Type-C(USB-C)ポートを2ポート搭載しています。USB Type-C(USB-C)ポートは最大出力20W(5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)で充電可能。USB Type-C(USB-C)の2ポートを同時使用した場合、出力は合計最大40Wとなります。











スマートフォンとタブレット、2台同時の充電も可能



2つのUSB Type-C(USB-C)ポートを搭載し、別途ご用意いただいた充電ケーブルを使って、スマートフォンやタブレットなどを2台同時に充電できます。











その他の特長



12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

電源が入ると青色に点灯する通電確認LEDランプ付きです。

過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。











環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品



自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。





THINK ECOLOGY特設ページ:https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/





おもな仕様



対応機種:USB Type-C(USB-C)ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器

使用電源:アクセサリーソケット(対応ソケットサイズ直径20.8~22mm)

コネクター形状:USB Type-C(USB-C)ポート×2

定格入力電圧:DC12V/24V

定格出力電圧:USB Type-C(USB-C)ポート:5V/9V/12V

定格出力電流:USB Type-C(USB-C)ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)/1.67A(12V時)

外形寸法/重量:幅約33x奥行約66x高さ約33mm(突起部含まず)/約31g

USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.





製品詳細



型番:MPA-CCPD09BK

価格:¥2,980(店頭実勢価格)¥2,709(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCPD09BK.html



企業情報



エレコム株式会社は、IT周辺関連製品の開発、製造、販売を行っています。近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア・医療・放送・社会インフラなどの様々な分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを「暮らし」と「社会」にお届けしています。新しいテクノロジーがもたらすイノベーションとユーザーをつなぐ“かけ橋”となる、新たな製品やビジネスソリューションを提供します。





会社概要



会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長 柴田 幸生



