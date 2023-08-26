BE@RBRICK BAPE(R)︎ FRAGRANCE D…
［株式会社 ノーウェア］
A BATHING APE(R)︎とMEDICOM TOYのクマ型ブロックタイプフィギュア「BE@RBRICK」。
そのBE@RBRICKからBAPE(R)︎のシグネチャーの一つでもあるShark Hoodieを着た
ROOM FRAGRANCEが登場!!
カラーはブラック、ネイビー、レッドの3色展開。
また、今回はカラーによって香りが異なり、ブラックはVERBENAS OF PROVENCE、ネイビーはGREEN TEA、レッドはELEGANT SOAPの香りです。
VERBENAS OF PROVENCE
GREEN TEA
ELEGANT SOAP
SHARK BE＠RBRICK ROOM FRAGRANCE
COLOR: BLACK, NAVY, RED
￥8,800- (税込)
本コレクションは2023年8月26日(土)より、A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗および
BAPE.COM WEB STORE、1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、
2G及びメディコム・トイ オンラインストア各店にて発売。
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株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/26-16:16）
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