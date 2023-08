[株式会社 ノーウェア]





A BATHING APE(R)︎とMEDICOM TOYのクマ型ブロックタイプフィギュア「BE@RBRICK」。

そのBE@RBRICKからBAPE(R)︎のシグネチャーの一つでもあるShark Hoodieを着た

ROOM FRAGRANCEが登場!!



カラーはブラック、ネイビー、レッドの3色展開。

また、今回はカラーによって香りが異なり、ブラックはVERBENAS OF PROVENCE、ネイビーはGREEN TEA、レッドはELEGANT SOAPの香りです。



VERBENAS OF PROVENCE



GREEN TEA



ELEGANT SOAP



SHARK BE@RBRICK ROOM FRAGRANCE

COLOR: BLACK, NAVY, RED

¥8,800- (税込)



本コレクションは2023年8月26日(土)より、A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗および

BAPE.COM WEB STORE、1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、

2G及びメディコム・トイ オンラインストア各店にて発売。



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/berbrickfragrancediffuser



