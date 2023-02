[株式会社ニット]

新入社員教育にはテキストコミュニケーション、オンラインコミュニケーション研修がおすすめ



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都品川区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人のメンバーが日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。フルリモートでの事業運営で培ったノウハウを活かし、HELP YOUが提供する「オンライン研修」のサービスサイトが、このたびリニューアルいたしました。4月からの新入社員教育で活用できるテキストコミュニケーション研修、オンラインマネジメント研修などを提供しています。



詳細はこちら:https://help-you.me/service/online-seminar/











「オンライン研修」サービス



https://help-you.me/service/online-seminar/



















オンライン研修実績



◆株式会社テンダ:新入社員向けテキストコミュニケーション研修

株式会社テンダ様の新入社員向けテキストコミュニケーション研修をオンラインで実施しました。フルリモートでの事業運営を行っているHELP YOUで培ったノウハウを提供し、リモートでのコミュニケーションについて意識するポイントやチャットやビデオ会議など、個人個人に合わせた使い方を発見していく必要性について伝えていきました。



https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000404.000059127.html



▼その他のオンライン研修実績はこちら

・東芝デジタルソリューションズ株式会社:リモートワーク促進研修

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000349.000059127.html



・株式会社POLA:テレワーク促進支援セミナー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000059127.html



・三井化学:オンラインコミュニケーション研修

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000059127.html



・リクルートキャリア:オンライン営業組織の作り方研修

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000059127.html





オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>





会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 10F 41号

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。



「未来を自分で選択できる社会をつくる」というビジョンを掲げ、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。業務遂行だけではなく、オンラインでも温かいつながり・コミュニティを開発していく方法を模索しております。



URL :https://knit-inc.com/









令和3年度「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000059127.html











オンラインアウトソーシング「HELP YOU」が、

日本サブスクリプションビジネス大賞2021において特別賞を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000059127.htm





<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:今西/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com





