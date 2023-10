[17LIVE株式会社]

~各地でアプリ内イベントを勝ち抜いたイチナナライバー50名が11月20日にシンガポールに集結~



日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」を運営する17LIVE株式会社(東京都港区、代表取締役:アレックス・レン、 URL:https://jp.17.live/)は、世界各地のイチナナライバー50名が集うグローバルオフラインイベント「17LIVE Global Award 2023 in Singapore」を、本日2023年10月15日(日)より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。シンガポールの地で当社がオフラインイベントを開催するのは、今回が初となります。







「17LIVE」は“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げ、世界133の国と地域にサービスを展開し、5,000万以上の登録者数を有するライブ配信プラットフォームです。このたび開催が決定した「17LIVE Global Award 2023 in Singapore」は、国別に開催されるアプリ内イベント(予選)を勝ち抜いたイチナナライバー(ライブ配信者)が一同にシンガポールの会場へ集結し、世界ナンバーワンのライバーを決定および表彰するグローバルイベントです。



「17LIVE Global Award 2023 in Singapore」は、「17LIVE」で活躍中のライバー、もしくは活動予定の方で条件を満たす方であれば、誰でも参加が可能です。日本だけでなく台湾や香港、東南アジアのライバーが対象となり、アプリ内イベントで各国の上位に入賞したライバーは、2023年11月20日(月)にシンガポールで開催されるリアルイベントに参加できる権利が贈呈されます。そのほかにも上位入賞者には、日本や台湾、香港、東南アジアの「17LIVE」アプリ内で掲載されるバナーへの掲載権や本イベントオリジナルグッズ、会場での看板掲載権等、各種プライズをご用意しています。



オフラインイベント当日は、各国の予選を勝ち抜いたライバーがシンガポール屈指の高級ホテル会場に集結し、世界ナンバーワンのライバーを決定するライブ配信での戦いを繰り広げます。また、オフラインイベント翌日には「マリーナベイ・セーリングツアー」を開催するなど、本企画を盛り上げるべく、多数の催し物の実施を予定しています。

会場は「星」をテーマに「17LIVE」のロゴ入りレッドカーペットや装飾が施され、全体で「17LIVE」の世界観とキラキラしたライバーが輝く舞台を演出いたします。



加えて、シンガポールの観光名所を再現したスタイリッシュな装飾が会場を彩るほか、参加のライバーの皆様はシンガポールの絶品料理をお楽しみいただけます。



シンガポールでは初開催となる本イベントの様子は「17LIVE」の公式アカウントにて、ライブ配信でお届けいたします。世界のトップライバーによる熱き戦いや、シンガポールの文化を感じることができる「17LIVE Global Award 2023 in Singapore」に、ぜひご注目ください。



「17LIVE Global Award 2023 in Singapore」の概要は以下の通りです。



■開催期間(アプリ内イベント)

2023年10月15日(日)15時00分~



■参加条件

・出場者決定ラウンド終了までに認証及び準認証のライバー登録が済んでいる方

・個人アカウントで配信している方



■参加注意事項

・グループアカウントの方が入賞した場合、参加できるのはグループ 内で1名までとなります。

・同伴者や動物及びペットなどはご一緒に参加いただくことはできません。

・ラジオ配信等、顔を出しての配信をされていない方も対象ですが、当日は他の皆様と同一の会場でご参加いただきます。

・Vライバーおよび着ぐるみを着たライバーの方は参加対象外となります。

・日本国籍の場合、シンガポール入国残存有効期限が6ヶ月以上あるパスポートが必要です。日本以外の国籍の場合は入国ビザ等が必要となる場合がございますので、ご自身にて必要な手続きをご確認ください。

・航空券や宿泊先はご自身で自費にて手配をお願いいたします。

・未成年の場合、シンガポールへの入国やホテル宿泊の際に保護者の同意書や21歳以上の同伴者が必要となる場合がございます。詳細は航空会社や宿泊先にご確認ください。



■主なプライズ(商品)

・オフラインイベント「17LIVE Global Award 2023 in Singapore」への出演権

・オフラインイベント「17LIVE Global Award 2023 in Singapore」会場内デジタル看板への出演権

・渡航補助金(「出場者決定」時点での1~30位は一律300,000円+「渡航準備ラウンド」の順位によって金額は変動します)

・日本や台湾、香港、東南アジアの「17LIVE」アプリ内で掲載されるバナーへの出演権 等





■「17LIVE Global Award 2023 in Singapore」公式配信概要

配信日時:2023年11月20日(月) 予定

配信アカウント:17LIVE_REALEVENT(https://17.live/ja/profile/r/415264 )



※イベントの内容は一部予告なく変更となる場合がございます。

※イベント情報や参加条件、プライズの詳細に関する詳細は「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。



「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。(※1)

アプリダウンロード:https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR



※1 アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。



「17LIVE(イチナナ)」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE(イチナナ)」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです(2023年2月時点)。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー(配信者)とリスナー(視聴者)が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP: https://jp.17.live/

X(旧Twitter): https://twitter.com/17livejp

Facebook: https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram: https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw



