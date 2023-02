[アイ・ネクストジーイー株式会社]

アイ・ネクストジーイー株式会社は、大丸札幌店で直営店NORDIC FEELINGのPOP UP STOREを2023年2月1日(水)~2023年2月21日(火)の期間で開催します。







(NORDIC FEELING POP UP STORE:https://www.nordicfeeling.jp/html_mail/230201_pop/lp.html)

日本と北欧の架け橋として、腕時計を中心に様々なデザインプロダクトを展開するセレクトショップNORDIC FEELINGが、JR札幌駅直結の大丸札幌店にてPOP UP STOREを開催します。



北極からインスピレーションを受けた腕時計を展開する「BERING/ベーリング」や、廃材を腕時計にアップサイクルしたシリーズを展開するスウェーデンの「TRIWA/トリワ」など、北欧ならではの洗練されたデザインウォッチが並びます。

さらに、デンマークデザインの巨匠「ARNE JACOBSEN/アルネヤコブセン」のテーブルクロックやウォールクロック、創立100周年を迎えた「BRAUN/ブラウン」のアラームクロックなど、暮らしを彩るライフスタイルアイテムも取り揃えています。



POP UP STOREの一角には腕時計のアウトレット品も展開予定。



ご自身用にはもちろん、ギフトにも最適なアイテムを展開しておりますので、この機会にぜひお立ち寄りください。



展開ブランド紹介









BERING/ベーリング

2010 年にデンマークの冒険家Rene Kaerskov(レネ・ケルスコフ)によって創設。神秘的で儚くも力強い氷の世界「北極」の地と、デンマーク独自のミニマルなデザインを融合させた革新的なアイテムの数々が特徴です。さらに、ベーリング独自のチャリティー活動「time to care」の取り組みを通し、シロクマの保護活動を行う「Polar Bears International」をブランド創立当初より支援しています。

全てのウォッチコレクションに透明度が高く傷がつきにくいサファイアガラスを使用するなど、デザイン性と実用性を兼ね備えた製品を展開しています。

BERINGブランドサイト:http://bering.jp/









ARNE JACOBSEN/アルネヤコブセン

アルネ・ヤコブセン(1902-1971)は、デンマークが生んだ、20世紀でもっとも影響力の大きい建築家兼デザイナーであり、今日のモダンな北欧デザインの原型を作り上げたデンマークデザインの父と呼ばれる人物です。 「美しいものを作るのではなく、必要とされているものを作る」というヤコブセン自身の言葉通り、生み出すプロダクト全てが計算し尽くされており、それらが半世紀以上経過した今でもデンマークのみならず世界中で高い評価を得ているのは、クリエーターとしての視点とユーザーとしての視点を高次元で具現化しているからと言えます。80年以上の時を経て、ヤコブセンのルーツを巡る幻の名作が現代に甦りました。





ARNE JACOBSENブランドサイト:https://arnejacobsen-time.jp/









TRIWA/トリワ

"TRansforming the Industry of WAtches" 時計業界に革新を起こす、という意味の頭文字を取り名付けられたブランドTRIWA(トリワ)は、2007年に北欧スウェーデンのストックホルムで生まれました。腕時計が人々の個性を反映するアイテムとなり、現代のファッションスタイルの象徴となることを目指しています。 すべての製品はストックホルムにあるトリワのクリエイティブ・スタジオで日々生まれています。「自分が身に付けたいと心から思えるものだけを製造する」という私たちのモットーは、トリワが創業されたその日から変わっていません。

TRIWAブランドサイト:https://www.nordicfeeling.jp/triwa/









BRAUN/ブラウン

1921年にマックス・ブラウンによってラジオ部品の製造会社として誕生した「BRAUN」。「全てのデザインは機能から優先される“機能主義”」を一貫し、革新的なデザインを数多く輩出したBRAUN社の家電製品は、今も尚、色あせる事のない造形物として、デザイナーやコレクターを魅了し続けています。BRAUNデザインチームのチーフとして約40年間に渡り、500を超える名作を世に送り出した巨匠 “ディーター・ラムス”。彼の哲学とも言えるプロダクトデザインの心得とした、“良いデザインの10カ条”は、現代のデザイナー達にも多大な影響を与えています。

BRAUNブランドサイト:https://br-time.jp/



NORDIC FEELING POP UP STORE

開催期間:2023年2月1日(水)~2023年2月21日(火)

開催場所:大丸札幌店 6階クロージンググッズ売り場

住所:北海道札幌市中央区北5条西4丁目7番地

詳細:https://www.nordicfeeling.jp/html_mail/230201_pop/lp.html









NORDIC FEELING /ノルディックフィーリング



2010年、厳選した北欧ウォッチブランドを集めたセレクトショップとして、NORDIC FEELING(ノルディックフィーリング)路面店第1号店が表参道にオープン。今では全国に計3店舗とオンラインサイトの運営を行っています。NORDIC FEELINGは「優れたデザインプロダクトを通じて北欧を中心とした海外のファッション文化を日本に伝える」というコンセプトのもとに誕生した日本初の北欧ウォッチ&ジュエリーショップです。

日本と北欧の懸け橋として、日本では知られていないブランドから歴史ある確かなデザインプロダクトまで様々なアイテムを紹介。オリジナル製品開発にも取り組んでいます。



▼ショップリスト

NORDIC FEELING 表参道ギャラリー/有楽町/名古屋/オンラインサイト(https://www.nordicfeeling.jp)

https://www.nordicfeeling.jp/shoplist.html



・Instagram:@nordicfeeling(https://www.instagram.com/nordicfeeling/)

・Twitter: @NORDIC_Feeling (https://twitter.com/NORDIC_Feeling)

・Facebook: @NORDICFEELINGOFFICIAL (https://www.facebook.com/NORDICFEELINGOFFICIAL/)



NORDIC FEELING運営

リズムグループ アイ・ネクストジーイー株式会



