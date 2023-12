[メドピア株式会社]

12/12(火)9:10開始ヘルステックのキーマンが登壇、第9回ヘルステックグローバルカンファレンス「Healthtech/SUM」全35講演が視聴可能



メドピア株式会社(東京都中央区、代表取締役社長 CEO:石見 陽)と日本経済新聞社(東京都千代田区、代表取締役社長:長谷部 剛)は、2023年12月11日(月)・12日(火)の2日間に第9回ヘルステックグローバルカンファレンス「へルステック・サミット(以下Healthtech/SUM)」を共同開催いたします。

「Healthtech/SUM」開催が迫る中、Dr. Joe Ledsam氏(Google Health Lead for Japan & Research Scientist)、大山 訓弘氏(日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 ヘルスケア統括本部長)、瀧澤 与一氏(アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 執行役員 パブリックセクター技術統括本部長)の登壇が決定いたしました。





12月12日(火)9時10分より「What's the Color of Your Toolbox? ~How LLM Impacts Healthcare~ Generative AI の現在地~LLM がヘルスケアにもたらすインパクト~」というタイトルの下、グローバルトップ企業の視点で、生成AI(Generative AI)やLLM(大規模言語モデル)が革新する医療・ヘルスケア業界の可能性について語っていただきます。



講演概要









「Healthtech/SUM」2日間全プログラム





他にも注目のプログラムが満載です。以下よりご確認ください。

DAY1 https://www.healthtechsum.jp/program_day1.html

DAY2 https://www.healthtechsum.jp/program_day2.html



「Healthtech/SUM」開催概要





URL:https://www.healthtechsum.jp/

開催日時:2023年12月11日(月)・12日(火)

入 場 料:2日間+ネットワーク懇親会 20,000円(税込)

オンライン視聴:無料(事前登録制)

NEONセミナールームでは、全セッションをライブ配信。

35のセッションを実施した2日間のアーカイブは約1か月公開し、見逃し視聴のニーズに対応しています。

開催場所:室町三井ホール&カンファレンス

東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号 COREDO室町テラス 3階

開催形式:当日の会場参加およびオンライン視聴(ライブ・アーカイブ)、展示

主 催:メドピア株式会社 日本経済新聞社

後 援:厚生労働省、経済産業省、日本医師会、米国大使館商務部、British Embassy Tokyo

協 賛:【プラチナスポンサー】ウィーメックス株式会社

【ゴールドスポンサー】EY Japan株式会社、中外製薬株式会社

【シルバースポンサー】株式会社アンビスホールディングス、株式会社スギ薬局、

住友生命保険相互会社、アルフレッサ株式会社、

NECソリューションイノベータ株式会社、富士通株式会社、

株式会社セールスフォース・ジャパン

【ブロンズスポンサー】三井不動産株式会社、

一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・

ネットワーク・ジャパン(LINK-J)

公式SNS:X(旧Twitter) https://twitter.com/Healthtech_SUM

Facebook https://www.facebook.com/HealthtechSUM/





2022年受賞企業インタビュー動画 メドピアのオウンドメディア「MedPeer Style」にて公開中







動画 / URL:https://youtu.be/56auxZ9KgbA

note / URL: https://style.medpeer.co.jp/n/n3196443a8c3a



2022年の受賞企業インタビュー配信中

「Healthtech/SUⅯ」に参加し、受賞するまでの軌跡。イベントを通じて、得られたものは何だったのか?そして、1年経過した今、事業はどのように成長したのか?ここだけの舞台裏トークが聞けます。



■アーカイブ視聴はこちらから:https://channel.nikkei.co.jp/healthtechsum2022/

■2022年のピッチコンテストの結果:https://medpeer.co.jp/press/10488.html



【メドピア株式会社 概要】https://medpeer.co.jp

会社名: メドピア株式会社 / 代表取締役社長 CEO 石見 陽(医師・医学博士)

所在地: 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア9階

事業内容: 医師専用コミュニティサイト「MedPeer」(medpeer.jp)運営、その他関連事業



【日本経済新聞社 概要】https://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/

会社名: 日本経済新聞社 / 代表取締役社長 長谷部 剛

所在地: 東京都千代田区大手町1-3-7

事業内容:新聞を中核とする事業持ち株会社。雑誌、書籍、電子メディア、データベースサービス、速報、電波、映像、経済・文化事業などを展開



