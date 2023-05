[株式会社 スタイリングライフ・ホールディングス]

~サステナブルな商品・サービスを識別するアイコンを策定のため、女子美と初の産学連携プロジェクトをスタートしました~



株式会社スタイリングライフ・ホールディングス(東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長 北村 博之、以下「スタイリングライフHD」)は、アート・デザインの力で環境保全・サステナブルな活動を考えていく学校法人女子美術大学(東京都杉並区、学長 小倉文子)と産学連携し、スタイリングライフHDが展開するサステナブル商品・サービスに付与することを視野に入れ、“サステナブルスローガン‘connect’を表現した”アイコンを、学生より広く募集しました。







~スタイリングライフHD・サステナブルスローガン~





“CONNECT - つながろう、つなげよう -”とは?

Creative :単純な節約や削減や我慢だけでなく、創造的で、工夫のある、楽しい

Open :社員のみならずステークホルダーもみな参加できるような、開かれた

No-nonsense :やってるふりのない、”wash”や矛盾のない、地に足の着いた

Carbon Neutral :カーボンニュートラルなオペレーションを目指して

Better Environment :より良い未来の環境の実現のために

Compassion :人と社会と生き物と生態系の痛みや苦しみを思い遣り、分かり

Tenderness :人と社会と生き物と生態系に対して、親切に、優しく



We shall take creative, open, and no-nonsense approaches to go carbon neutral - our aspiration is to actively contribute to the realization of a better future environment which we wish will be sustained with shared compassion and tenderness towards humanity, society, the whole living things, and the whole ecosystems on the planet.



私たちは、創造的でオープンな、そして実際的で真面目なやり方で、カーボンニュートラルを目指します。私たちは、より良い未来の環境の実現に、積極的に貢献したい、そしてその未来の環境は、地球上の全ての人々、社会、生き物、生態系に対してみんなが向ける、思い遣りと優しさによって支えられている、そういうものであってほしい、と願っています。



~なぜ、サステナブル・アイコンを作成したのか?~





スタイリングライフHDは、少しでも環境を良くするお手伝いを、真面目に楽しく行いながら、皆さまの「自分らしいライフスタイル」「新しい自由な生活スタイル」のために、価値ある新しい商品提案やモノ作りを続け、心地よく楽しい時間を過ごせるショップやサロンなどの空間とサービスを提供し続けるために、その一歩として、グループ共通認識を高める「アイコン」作成に至りました。



この度、女子美学生33名より50作品の応募があり、審査方法は、弊社グループ内デザイナー職メンバーによる、第一次選考(書類)、第一次選考通過者によるデザイン意図のプレゼンテーション、二次審査を経て、「大賞受賞作品」が決定しました。



【大賞受賞作品】





大賞受賞者:女子美術大学3年生 井橋杏樹さん



【デザイン意図】





御社が、製品だけではなく、製品を通して、お客様に繋がっていきたいということと、環境への思いを感じた。

アイコンから、コネクトと書かなくてもわかるように、「地球」と「手」をモチーフに、思いやりや繋がりを表現した。デザインは、ゆっくり見ていったときに、手で支えあうことがわかること、遠くから地球に見えること、終わりのない線で表現し、カラーはアースカラー2色を使用した。従業員とお客様の手を印象づけ、思いやりの循環を表すことができたと思う。



【授賞理由】





一次予選を通過した8作品は、どの作品も「connect:繋ぐ、合わせる」のテーマが表現できている素晴らしい作品ばかりでした。

なかでも、大賞受賞作品は、より良い地球環境を実現するために大切にしたい『connect』をストーリー性をもって表現した、印象的な作品に仕上がっていた点が評価されました。



【井橋さん:受賞のコメント】





このような機会は、初めてでした。外側から見た印象をロゴにするのは、複雑で色が強くならないようにしました。制作には、記事や会社のホームページを見ながら、約1か月程かかりました。「地球環境」「思いやり」「あたたかさ」など、いくつかキーワードを調べたりして、難しかったけれど楽しかったです。受賞できて、大変うれしいです。



【SDGsの取組みについて】





今回、弊社の取組みは、SDGsの持続可能な開発目標4の達成を目指します。

今後も本プロジェクトを通して、サステナビリティな社会の実現をめざした取組みを継続してまいります。



