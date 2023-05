[株式会社カカオピッコマ]

毎月ピッコマWEBで利用できるポイントを付与



株式会社カカオピッコマ(本社:東京都港区、代表取締役社長:金 在⿓)は、同社が運営する電子マンガ‧ノベルサービス「ピッコマ」が、6/1(木)より、KDDI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO:高橋 誠)と共に、au/UQ mobileをご利用のお客さま専用プランの提供を開始することをお知らせいたします。







この度KDDI株式会社より提供が開始されるプランは、ピッコマWEB(https://piccoma.com/web/)にて利用可能なポイントが付与される「ピッコマWEB月額700円コース」、ピッコマを含むauデータ使い放題プラン「使い放題MAX 5G ALL STARパック2」の2つとなっております。今回の専用プランの提供は、モバイルで電子書籍をご利用するユーザー、マンガやノベルなどのコンテンツファン、また興味のある方々へ、さらに便利にご利用いただける機会になると考えております。

「ピッコマWEB月額700円コース」は、初回加入時2カ月間は無料で利用が可能、入会3ヶ月目からは毎月800円相当のポイントが付与される、 au/UQ mobileをご利用のお客さま専用のお得な月額コースです。

また、「使い放題MAX 5G ALL STARパック2」は、データ使い放題プランと動画・音楽配信など7つのエンタメサービスに加え、「ピッコマWEB」でご利用いただけるポイントが月々700ポイント提供されるプランです。



電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、2016年のサービススタートから7年が経ち、現在月間利用ユーザーが1000万人を超える、グローバルNo.1のマンガプラットフォーム※となっております。恋愛・ドラマ・アクション・ファンタジーなど様々なジャンルの作品を12万作以上配信。マンガ・ノベル・SMARTOON(R)️の新作や独占配信作品を毎日更新し、多くのマンガファン・コンテンツファンから支持を得ております。さらにピッコマでは、アカウント連携をすると、ピッコマWEBで購入した作品がアプリでも閲覧可能となり、今回スタートしたプラン「ピッコマWEB月額700円コース」「使い放題MAX 5G ALL STARパック2」をもっと便利に楽しむことができます。



今後もピッコマでは、毎日コンテンツを楽しむ方々が、さらに多くの素晴らしい作品に出会える機会を拡げてまいります。



「SMARTOON」は株式会社カカオピッコマの登録商標です

※世界モバイルアプリ市場調査内で、国内マンガアプリサービスにおける、App Store(ブックカテゴリー)とGoogle Play(コミックカテゴリー)の合計で、年間セールス1位を獲得。グローバルでも年間セールス1位。(2021年4月から2023年3月)出典:Sensor Tower



ピッコマについて





話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計4,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2023年5月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 Twitter:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/22-16:46)