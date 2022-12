[Foot Locker atmos Japan合同会社]

伝統あるMajor League Baseballのクラシックヘリテージを モダンでスポーティなスタイルに仕上げたデザインで登場 LOGOのラインストーンはatmos pinkだけのスペシャルデザイン









MLBロゴを使用したatmos pink別注スニーカーが12/28(wed)登場!!

140年の伝統を持つAmerican Sports Lifestyleを象徴する”Major League Baseball”のクラシック ヘリテージを現代的に再解釈されたモダンでスポーティーなコレクション。インパクトのあるアッパーサイドのビッグ LOGOにラインストーンを配置したatmos pinkらしいスペシャルなデザインが完成しました。厚底デザインは スタイルアップ効果も嬉しいポイント!そして、見た目に反した軽さにも感動♪シンプルな配色とカラー展開、さり気なくキラリと輝くLOGOは目を惹くこと間違いなしの一足!

*12/20(tue)~12/26(mon)にてatmos pink&atmos Online storeにて予約受付!



















・品番:MLBS-0007

・展開色: WHITE×PINK×NYY / CREAM×NAVY×NYY / WHITE×NAVY×NYY / BLACK×BLACK×NYY ・サイズ展開:23.0/23.5/24.0/24.5/25.0 cm

・価格:13,090円(税込)

・販売店舗: atmos pink各店 , atmos pink & atmos Online store , ZOZO

















ABOUT atmos pink / SHOP URL : https://www.atmos-pink.com/

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、新たな業態となる女性の為のスポーツミックスス タイルを提案するコンセプトショップ。 <Pinks, Go ahead :レディーたち、前に進もうよ。毎日をポジティブに大好きな自分のために。体を動かそうよ。音楽を楽しもうよ。アートなことしようよ。ファッションを楽しもうよ。新しいこと発見しよう!>を コンセプトに 、スニーカーカルチャーをファッションにPinksの日常を表現します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、スポーツファッションをデイリーに着こなせるようオリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックススタイルを提案します。









ABOUT MLB/ http://www.mlb.jp/

Major League Baseball(MLB)とは米国のプロ野球リーグのこと。近年では各球団の(ロゴ)アイコンが世界中のストリートシーンで受入れられ、近年、ファッションブランドの側面も持つ総合スポーツブランドになっている。MLBシューズ=(Major League Baseball)を現代風にアップデートし、スポーティなスタイルに仕上げたシューズコレクション。





読者様 問い合わせ先

欧文 : atmos pink customer

和文 : アトモスピンクカスタマー

TEL : 03-6629-5075

URL : http://www.atmos-pink.com



